Yeni arayışlar gerekiyor…

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle birçok sektörde ve alanda ortaya çıkacak pazar kayıplarını önlemek için Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin yeni arayışlara girmesi gerekiyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle ortaya çıkan durum Türkiye’nin turizm, ihraç-ithal tarım ürünleri ve enerji güvenliği alanlarında yeni arayışlara girilmesini zorunlu kılıyor. Bu alanların bütününde önemli ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya ve Ukrayna ile daralma ve tedarik sıkıntısı yaşanacağı için, kaybedilenin yerine ne konulacağı Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin önemli sorunu olacak.

Konuyu sektörel olarak açmak ve rakamlandırmak istiyorum:

Doğalgazda 49 milyar m3’lük yıllık tüketimin yüzde 55’ini Rusya’dan temin ediliyor. Petrol ithalatında ise ilk sırada Irak yer alırken, onu 1.1 milyon tonla Rusya izliyor.

Geçen yıl işlenip una çevrilerek ihraç edilen bu ürün için 9 milyon ton dolayında buğday ithali gerçekleşti. Bunun yüzde 64,6’sı Rusya’dan, yüzde 13.4’ü ise Ukrayna’dan ithal edildi. Buğday ithalatının yüzde 78’i çatışan bu iki ülkeden sağlanıyor. Türkiye bu yolla un ihracatında dünya birincisi oldu. Bu sektörde yaklaşık 700 un fabrikasının çarkı dönüyor, istihdam sağlanıyor. Aynı şekilde arızi olmaktan çok öte, düzenli olarak ithal edilen arpa, nohut, mısır, ayçiçeği gibi tarımsal ürün ithalatı konusunda da bundan böyle ciddi bir gediğin oluşacağını söylemek zor değil. 2021’de sebze-meyve ihracatı 3.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu ihracatın üçte birinden fazlasının Rusya’ya yapıldığı görülüyor. Bununla Rusya birinci sırada. Sebze-meyve ihracatında Ukrayna 4. sırada yer alıyor. Bu alandaki Türkiye ihracatının yarısını iki ülkenin oluşturduğu pazar sağlıyor. Çok spesifik laboratuvar tahlillerinden geçerek yaklaşık 10 yılda oluşturulan bu pazarın kısa dönemde ikame edilmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

2021 yılındaki 24.7 milyon turistin 4.7 milyonu birinci sıradaki Rusya’dan, 2.1 milyonu ise sıralamada üçüncü sırada bulunan Ukrayna’dan geldi. Turizm sektöründe 2022 bağlantıları büyük ölçüde yapıldığı için bu pazar kaybının derme çatma yöntemlerle giderilmesi de zor. Genellersek, kimyasal maddelerden tarım ürünlerine buradan da turizme uzanan geniş bir yelpazede hem daralma, hem de tedarik sorunu yaşanacağı için Ankara’nın çok yönlü arayışlara girmesi gerekiyor.

Doğacak kayıpların dengelenmesi konusunun zaman kaybına tahammül etmeyeceğinin de altını çizmek istiyorum.

GÜNÜN NOTU:

İsviçre ünlü tarafsızlık ilkesini askıya alarak, Rusya‘nın banka hesaplarını dondurma kararı aldı. Umarım gerisi de gelir.