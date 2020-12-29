Yeni asgari ücret ne söylüyor?

OECD içinde en yüksek vergi yüküne sahip yeni asgari ücrete işçi kesiminden itiraz var… Bakan Selçuk “2020 yılı enflasyonu yüzde 14.7 gerçekleşirken, onun yüzde 7 üstünde bir artış sağlamış olduk” derken 3 işçi konfederasyonu “ortak’’ bir karşı oy yazısı kaleme aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, asgari ücretin brüt 3.577 TL ve net 2.825 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan “2020 yılı enflasyonu yüzde 14.7 gerçekleşirken, onun yüzde 7 üstünde bir artış sağlamış olduk” açıklamasını yaptı. Ancak DÜNYA yazarı Mehmet Kaya’nın altını çizdiği gibi, 3 işçi konfederasyonu “ortak’’ bir karşı oy yazısı kaleme aldı.

TÜRK-İş, asgari ücretin 3.000 lira net olması gerektiğini, altındaki belirlemeyi kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Hak-İş “Yeni ücret, asgari yaşam standardını karşılamaktan uzaktır” dedi. DİSK ise “Bu asgari ücret, işçinin ailesi ile geçinmesi açısından son derece yetersiz” ifadesini kullandı.

Bir süredir asgari ücretin vergi dışı kalması tartışmaları yapılıyordu, bu haklı karşı çıkış sonuç vermedi. Asgari ücretten %17 oranında, 483 TL vergi kesintisi devam edecek.

2000 yılından bu yana asgari ücret komisyondan 4 kez işçi-işveren ve hükümet üyelerinin oybirliğiyle çıktı. Bu yıl dahil, geri kalan 15 yılda işçilerin katılmamasıyla işveren ve hükümetin oy çokluğuyla uygulanmaya kondu.

Asgari ücretlilerin toplam çalışanların içerisinde her yıl oranı yükseliyor. 2002 yılında toplam çalışanların yüzde 9’u asgari ücretli iken, 2020 yılında % 45’den fazla çalışan asgari ücret alıyor. Bununla kalmıyor, OECD ülkeleri içinde asgari ücretliler arasında %32 ile en yüksek vergi yükü Türkiye’de uygulanıyor. Bu yıl yaşanan bir başka farklılıkla, artan vergi basamağı bedelinin devletçe karşılanması konusunda bir “temenni hükmü” de kayda girmedi.

Gerçek şu ki, asgari ücretle çalışanların sayısı artıyor ve asgari ücret iş yaşamında her geçen gün daha da önem kazanıyor. Asgari ücretin 403 dolarla ancak 2012 yılıyla eşleştiği bir ortamda, bu ücretin vergi dışı bırakılması konusu yine gündem da kalmalıdır.

GÜNÜN NOTU:

Beethoven, 250. doğum gününde Şef D. Barenboim yönetiminde Filistin ve İsrailli sanatçılardan oluşan bir orkestranın konseriyle anıldı, dünya barışı adına bizlere umut verdi.