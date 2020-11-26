Yeni asgari ücret üzerine…

Yeni asgari ücret aralık ayında belirlenecek. Belirleme neden önem taşıyor? 2021 yılı asgari ücreti yüzde 10.5 zam yapılması durumunda 2.654 liraya yükselecek. Asgari ücretin böyle oluşması halinde, ülke genel ücret ortalamasının yüzde 90’ı düzeyine gelecek.

DÜNYA Ankara Bürosu’ndan arkadaşımız Mehmet Kaya’nın 2021 yılı asgari ücreti hakkında yaptığı analiz-haberde, %10.5 zam durumunda asgari ücretin 2.654 liraya yükseleceğine yer veriliyor. Asgari ücretin böyle oluşması halinde, ülke genel ücret ortalamasının yüzde 90’ı düzeyine gelecek.

TÜRK-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı için 2.448 lira, yoksulluk sınırını aşmak için ise 7.993 liraya ihtiyaçları olduğunu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) açlık sınırını iki çocuklu, dört kişilik ailenin günlük ihtiyacı olan kaloriyi temin için almaları gereken gıda olarak belirliyor. Yoksulluk sınırı için kira, elektrik, yakıt, ulaşım, eğitim, giyim gibi zorunlu ihtiyaçlar ekleniyor. 2020 yılında mutfak enflasyonu yıllık yüzde 20.79, elektrik zammı yüzde 32.4, doğalgaz zammı yüzde 34.7 olarak gerçekleşti. Mutfak enflasyonu, TÜİK’in yüzde 11.89 olan yıllık enflasyon ile Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olan yıllık tahmininin iki katı olduğunu gösteriyor. Elektrik ve doğalgaz zamları ise TÜİK’in yıllık enflasyon rakamının üç katı olarak gerçekleşmiş durumda. İşten çıkarmanın yasaklanması sonrasında artan zorunlu izne çıkarmalarda yapılan ödeme ise asgari ücretin de altında kaldı. Pandeminin ilk döneminde bu uygulama kapsamında 3.5 milyon insan vardı. DİSK araştırma biriminin hesaplamalarına göre, asgari ücret, ortalama aylık ücretin yüzde 50’si düzeyinde iken, yüzde 60-65 seviyesine yükselmiş durumda, ücretlerde bir yakınsama eğilimi var.

AB ülkelerinde çalışanların içinde asgari ücretle çalışanların payı en fazla yüzde 19.7 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 40. Bu karşılaştırma asgari ücretin önemini ortaya çıkarıyor. 2021 asgari ücretinin hesaplanmasında, enflasyon başta, çok yönlü verilerin ele alınarak, düzenleme yapılmasını gerektiriyor. Ama en önemlisi sendika ve konfederasyonların önerileri olacak.

Asgari ücret komisyonunda hem işçi hem de işveren temsilcilerinin hükümetten vergi yüklerinin azaltılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını isteyebileceklerini düşünüyorum. Aralık ayındaki görüşmeler çok çetin geçecek gibi...

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