“Yeni Başkan faiz indirimini savunuyor ama…”

MB Başkanı Ağbal’ın 4.5 aylık dönem sonunda görevden alınması konusunu Merkez Bankası’nın bağımsızlık ilanı sonrası ilk başkanı olan Gazi Erçel’le ele aldım. "MB başkanları 5 yıl için göreve gelir sık sık görevden alınmalar sağlıklı değil" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınması konusunu Merkez Bankası bağımsızlığının ilan edildiği 2001 döneminde ilk Başkan Gazi Erçel’le konuştum. Erçel’e bu görevden almayı nasıl değerlendirdiğini sordum. Erçel, “Yeni Başkan gazete yazılarında faiz indirimini savunuyordu. Bu yönde davranacağını sanıyorum. Ama sonuç ne olur, dövizin fiyat artışını önleyecek yeterli rezervimiz yok. Sonucun ne olacağını pek bilemiyorum” dedi.

Erçel, Merkez Bankası başkanlarının 5 yıl için göreve geldiğini böyle sık sık görevden alınmalarının benzerinin yaşanmadığını belirtti. 4 aylık görevden alma örneğinin 1994 yılında Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde Bülent Gültekin’in görevden alınması olduğunu söyledi. O dönemde “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı söz konusu değildi” diye ilave etti. O görevden alınmanın ardından önemli bir çalkantının yaşandığını da söyledi.

Bağımsızlık konusunda bir anekdotu hatırlatan Erçel, “Basel’de Merkez Bankası Başkanları toplantısında benim yanımda İngiliz Merkez Bankası Başkanı otururdu. Ben hükümete bağımlıyım derdi. Bir gün Başbakan Brown bir gecede Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra Financial Times’ta İngiltere’ye Merkez Bankası Başkanı arandığı ilanları yayınlanmaya başlandı. Kanada Merkez Bankası Başkanı bu ilanlara verdiği cevapla İngiltere Merkez Bankası başkanı oldu” diye anlattı.

Erçel, Merkez Bankası’nın temel görevinin fiyat istikrarı olduğunu gerek iç piyasada gerek dışarda dünyada bu algının önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle alınan kararın bu algıyı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Reel sektör temsilcilerinin Merkez Bankası’nın bağımsızlığını önemseyerek hareket ettiklerini, ekonominin sağlığının buna bağlı olduğunu düşündüklerini söyledi. Bu tür kararların ekonominin bağımsızlığına zarar vereceğini ifade etti.

Bakalım bu gece yarısı görevden almaya iş dünyasının ve piyasaların tepkisi ne olacak.

GÜNÜN NOTU:

Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alınırken İstanbul Sözleşmesi’nin aynı gece gündemden kaldırılması tek adam yöneticiliği iddialarını artırdı.