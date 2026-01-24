Yeni beslenme piramidinin Türkiye etkisi
Geçtiğimiz hafta Dünya#’de Trump yönetiminin açıkladığı yeni beslenme piramidini ele almıştık. Dönüşümün ardında değişmeyen bir gerçek var: Daralan sığır sürüsü, yüksek kırmızı et fiyatları ve buna karşılık hızlanan beyaz et ikamesi. Yeni piramit, bir beslenme rehberinden çok, küresel protein dengesindeki bu kaymayı resmileştiriyor. Bu kaymanın Türkiye’ye yansıması ise doğrudan üretim, yem ve fiyat istikrarı hattında okunuyor.
Okul sofrasına dönüş: Tam yağlı süt kararı
Trump’ın imzaladığı kararname yalnızca okul menülerine tam yağlı sütün geri dönüşü anlamına gelmiyor. Bu karar, düşük yağlı–yağsız süt döneminin kapandığını ve hayvansal yağlara bakışın kökten değiştiğini gösteriyor. Okul öğünleri, federal gıda yardımları ve beslenme standartları üzerinden şekillenen bu tercih, süt talebini yeniden yukarı taşıyan yapısal bir sinyal.
Benzer bir yönelimi Endonezya’da görüyoruz. Hükümetin 60 milyon öğrenciye beslenmede süt hibesi doğrultusunda ithalat kotalarının gevşetilmesiyle ülkenin Avustralya’dan canlı sığır ithalatı hızlanmış durumda. 2025’te Avustralya’nın Endonezya’ya canlı hayvan sevkiyatı yıllık bazda yüzde 3 artarak yaklaşık 792 bin başa ulaştı; ihracatın yüzde 74’ü Endonezya’ya yapıldı. Yani süt ve et tarafında kamu politikaları yalnızca tüketimi değil, sürü yapısını ve üretim kararlarını da yönlendiriyor.
Küresel süt piyasasında dönüşüm dengeli bir tablo sunuyor. Geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda’da süt tozu fiyatları kilogram başına 10 Yeni Zelanda doları seviyelerini test etmişti; bu yıl yönlendirme 9 dolar bandına geriledi. Yüksek arz, talep baskısını şimdilik frenliyor. Ancak bu “dinlenme”, zayıflık anlamına gelmiyor. Aksine, yılın ilk GlobalDairyTrade (GDT) ihalesinde fiyatların yüzde 6,3 artış göstermesi, tabanın korunduğunu işaret ediyor.
Geçtiğimiz haftaki yazımızda vurguladığımız temel ayrım burada yeniden netleşiyor: Süt piyasası “arz fazlamız var” derken, et piyasası çiftçiye “buzağıyı elinde tut” sinyali veriyor. Çiftçilerin geçen yıl kesime gitmek yerine sürülerini muhafaza etmeyi tercih etmeleri, bu sinyalin baskın çıktığını gösteriyor. Bu nedenle 2025–26 döneminde süt üreticisi için görece güçlü bir denge korunurken, et tarafında arz sıkılığı devam ediyor.
Türkiye de Endonezya gibi hayvan varlığını arttırma çabasında ve başarılı bir strateji uyguluyor. Ulusal Süt Konseyi merkez bankasının fiyat istikrarı eşiklerinde ölçülü arttırmalar gerçekleştiriyor. Böylece süt – yem paritesi istenen kritik seviyelerde tutuluyor. Bu yıl Türkiye’de toplanan çiğ süt miktarı yatay kalırken içme sütü üretimi yüzde 5 civarında artış kaydetti. Küresel protein ve (doğal) yağ trendi iç piyasada yoğunlaşan tereyağı, ayran, kefir ve yoğurt üretimiyle kendini göstererek süt türevinden katma değer sağlıyor.
Tam yağlı süt kararı, yeni piramidin en sessiz ama en kalıcı maddesi. Çünkü çocuk beslenmesi üzerinden kurulan her standart, birkaç yıl içinde üretim desenine dönüşür. Bu, süt piyasasında “fazla var” algısının kalıcı olmadığını, fiyatlamada tabanın yukarı kayabileceğini gösteriyor.
“Wellness” akımı: Abur cubura karşı arpa fiyatları
“Wellness” bilincinin güçlenmesiyle birlikte paketli gıdalar ve abur cubur baskı altında. En net etkilerden biri alkol cephesinde görülüyor. ABD ve Avrupa’da alkol tüketen nüfus oranı gerilerken, tüketim tamamen ortadan kalkmıyor; daha seyrek, daha düşük hacimli ve alkolsüz alternatiflere yönelen bir yapı oluşuyor. Trump’ın tavsiyesi çerçeveyle uyumlu biçimde cinsiyete göre tüketimi kısıtlamaktan yana. GLP-1 tarzı ilaçların yaygınlaşması da bu eğilimi hızlandırıyor; kullanıcılar metabolizmalarını alkolün tesirine bırakmak istemiyor.
Bu dönüşüm malt arpası talebini sınırlayan bir unsur. Ancak arpa piyasasında belirleyici olan kanal malt değil, yemlik segment. Küresel ölçekte artan yem talebi ve bölgesel arz kısıtları, yemlik arpanın dirençli seyrini destekliyor. 2026’da genel rekolte artışı beklense bile, piyasada hissedilir bir rahatlama daha çok Güney Yarımküre arzının — özellikle Arjantin— devreye girmesiyle mümkün görünüyor; bu da mart sonrası bir döneme işaret ediyor.
TMO ve yem cephesi: Fiyatın altını tutmak
TMO, düzenli ihalelerle iç piyasadaki arzı güvence altına almaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen son arpa ihalesiyle 210 bin tonluk yeni tedarik sağlandı. Akdeniz havzasında yemlik arpa fiyatlarının buğdaya kıyasla ton başına yaklaşık 10 ABD doları primli seyretmesi, yem piyasasında tabanın yukarı taşındığını gösteriyor. Avrupa cephesinde ise nadir görülen bir tablo oluştu; mısır, buğdaya karşı primli işlem görüyor.
Cezayir’in şubat sonuna kadar 1,15 milyon ton yemlik mısır alacağını açıklaması bölgesel talep baskısını teyit ederken, Ürdün’ün son arpa ihalesini önceki alıma kıyasla ton başına yaklaşık 3 dolar daha pahalı kapatması aşağı yönlü alanın sınırlı kaldığına işaret ediyor. Aynı dönemde Fransa çıkışlı arpanın Suudi Arabistan ve Çin’e yönelmesi, Akdeniz havzasında arzı sıkı tutan bir diğer unsur. ABD Tarım Bakanlığı’nın Ankara ataşeliği ve piyasa aktörleri TMO talebinin süreceği beklentisine sahip.
Ukrayna kaynaklı lojistik sorunlar ve güçlü yem talebi, mısırı Avrupa’da bile buğdayın önüne geçiriyor. Şikago’da mısır fiyatlarının yıl sonu vadede bushel başına 4,5 dolar civarında dirençli kalması, talep tarafındaki baskının sürdüğünü gösteriyor. Bu ortamda yem rasyonlarında mısırın ağırlığı artarken, buğday yemlik segmentte ikame ürüne dönüşüyor ancak bu ikame fiyatları aşağı çekmekten ziyade oynaklığı artırıyor.
Piyasa katılımcıları, yem sektöründeki talep baskısını hafifletmek amacıyla ilerleyen dönemde mısır ithalatına yönelik daha düşük tarifeli bir kota açılabileceğini değerlendiriyor. Bu beklenti, resmi bir politika kararı olmaktan ziyade, lisans sınırlamaları ve iç arz koşulları karşısında ortaya çıkan piyasa öngörüsünü yansıtıyor.
Kış aylarında yem hammaddelerinin pahalı kalması bu nedenle şaşırtıcı değil. ABD mısırı Akdeniz havzası dahil küresel bazda rekabetçi konumunu korurken, çiftçinin soya yerine mısıra yönelmesi arzı yaz aylarında destekleyebilir. ABD Tarım Bakanlığı’nın son (WASDE) raporunda verim beklentisini artırmasıyla yakın vade kontratların 4,2 dolar seviyesine gevşemesi sınırlı bir rahatlama sağladı. Arjantin’in ihracat vergilerini aşağı çekmesi orta vadede dengeleyici bir unsur olsa da, yem piyasasında belirgin bir gevşeme için mart sonrası arz akışının hızlanması gerekiyor.
Burada kritik nokta ekim matematiği: Birim fiyat daha düşük olmasına rağmen (mısır <5, soya fasulyesi >10) mısır, tarımsal girdi açısından daha maliyetli bir mahsul olsa da yüksek verimi sayesinde dönüm başına geliri yukarı çekiyor ve çiftçi açısından cazibesini koruyor. Bu nedenle yemlik tahıllarda mart sonrası seyrin, Arjantin arzının piyasaya giriş hızına ve ABD çiftçisinin bu yıl elde edeceği verime bağlı olarak daha sakin bir patikaya oturması mümkün.
Beyaz ikame arayışı: Türkiye’de kümes hayvancılığı
Türkiye’de tavuk eti üretimi bu yıl güncel kasım verisiyle 2,5 milyon tonu aştı. Aralık verisi eklendiğinde rakam biraz daha yükselerek geçen sene ulaşılan 2,5 milyon ton eşiğini çift haneli oranda aşabilir. Keza kuş gribine rağmen yumurta üretimi hızla toparlanarak 20 milyar adede doğru yöneldi.
Civciv istatistikleri incelendiğinde broiler ve yumurtacı civciv üretiminin sağlıklı seyrettiği görülüyor. Süt–yem paritesi gibi tavukçulukta da civcivler sürdürülebilirliğin güvencesi. İlaveten piliç ağırlıkları da uluslararası standartlarda verim alındığını söylüyor.
Bu gelişmelerin sonucu TÜFE’de kendini gösteriyor: COICOP 1.1.2.2 ve 1.1.2.4 kodlu kırmızı et serilerinde enflasyon yüzde 38,5 oranıyla yüksek seyrediyor. Buna karşın 1.1.2.5 kodlu tavuk eti fiyatları yüzde -2,2 ile deflasyon gösteriyor. Yoğun arz fiyatları aşağı çekiyor. Böylece ağırlıklandırılmış kategori endeksi (1.1.2) yüzde 30,2 oranı ile manşetle uyumlu kalabiliyor. 1.1.4.5 yumurta fiyatlarında enflasyon ise kuş gribi dönemindeki üç hanelerden tek hanelere sakinleşti: Yüzde 9,2!
Sakatat: Sessiz ama stratejik protein
MAHA dönemiyle birlikte sakatat yeniden sahneye çıktı. ABD’de iç organ – et karışımları ve dana yağı popülerleşirken, Türkiye’de sakatat zaten kültürel mutfağın parçası. Avrupa’da hijyen ve standart gerekçeleriyle uzun süre dışlanan sakatat, bugün hem hayat pahalılığı hem de protein yoğunluğu nedeniyle yeniden gündemde. Sakatat, protein yoğunluğu yüksek, mineral zengin ve görece daha erişilebilir bir kaynak. Trump, yeni diyetinde burayı da es geçmiyor.
Bu, hayvancılıkta verimlilik tartışmasının başka bir yüzü: Aynı hayvandan daha fazla besin değeri üretmek. Yeni piramidin ruhuyla da örtüşen bu yaklaşım, protein denkleminde görünmeyen ama etkili bir alan açıyor.
Sonuç: Türkiye aynasında yeni piramit
Yeni beslenme piramidi, Türkiye için bir ithal politika metni değil; zaten yaşanan dönüşümün küresel çerçevesi. Beyaz et ikamesi, yem talebi, TMO’nun dengeleyici rolü ve değişen tüketim alışkanlıkları aynı fotoğrafın parçaları. Bu dengeli görünüm, Kuzey Yarımküre’de beklenmedik bir hava şoku ya da Güney Yarımküre hasadında gecikme yaşanmadığı sürece korunacaktır. Lojistik ve ticaret politikalarına bağlı şoklar ise kısa vadeli oynaklık riskini canlı tutuyor. Atın ölümü arpadan olmasın diye, mesele yalnızca fiyatı bastırmak değil; protein zincirinin her halkasını doğru okumak. Çünkü bu zincir koptuğunda, enflasyon da gıda güvenliği de aynı anda kırılıyor.
