Yeni bir başlangıç
Sık sık rüyaların katmanlarında kaybolduğumuz, gerçeğin ne olduğunu ayırt etmekte zorlandığımız Başlangıç (Inception) filmini hatırlar mısınız? Geleneksel finans dünyası da son birkaç yıldır böyle katmanlı bir dönüşümden geçiyor. İlk katman, hepimizin yakından bildiği gibi, Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) ile atılmış, bankaların ödeme hesaplarımız üzerindeki tekelini kırarak bize ait olan verinin kilidini ilk kez açmıştı. Bu, finansal bir uyanışın ilk adımıydı. Ama Avrupa Birliği’nin (AB) Finansal Veri Erişimi Çerçevesi (FIDA) teklifi, bize ait olan finansal kimliğin çok daha derin katmanlarına inen, hatta o katmanları yeniden yapılandıran bir rüya mimarisi sunuyor. Zira incelemelerime göre, bu çerçeve sadece ödeme verilerinin ötesine geçmiyor; finansal hayatımızın tüm izini, tam bir şeffaflıkla bizim kontrolümüze vermeyi amaçlıyor. İşte bu yolculuk, finansal sistemin kendisinin görünmez hale geldiği, gerçek anlamda “Finansın Ötesi”ne giden yolu aydınlatıyor.
Ödeme hesaplarından emekliliğe uzanan veri akışı
Geleneksel bankacılık günlerinde, finansal verilerimiz birer kale duvarının ardında gizliydi. PSD2 bu duvarda sadece küçük bir kapı açmıştı. Ancak FIDA düzenlemesi, bu kapıyı tamamen indiren bir hamle. Zira bu çerçeve, sadece günlük bankacılık işlemlerinizi değil, ipoteklerinizi, birikim hesaplarınızı, sigorta poliçelerinizi, bireysel emeklilik ve yatırım fonlarınızı kapsayacak şekilde neredeyse tüm finansal hizmetler verisini paylaşıma açıyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla finansal bir rönesans demek. Artık bir sigorta şirketi, bir kredi teklifi verirken sadece maaşınızı değil, tüm finansal geçmişinizi (sizin onayınızla tabii) görerek size özel, ısmarlama ürünler sunabilecek. Verinin karmaşık yapısı, bu sayede sadeleşiyor ve sadece sizin faydanız için bir araya getiriliyor.
Verinin sahibi kim?
FIDA’nın temelinde yatan en devrimci fikir, tüketiciyi mutlak merkeze koyması. Raporun vurguladığı gibi, finansal verilerinizi elinde tutan bankalar veya sigorta şirketleri (“veri sahipleri”), sizin net ve açık izninizle bu verileri yenilikçi hizmet sunan üçüncü taraf şirketlere (“veri kullanıcıları”) aktarmakla yükümlü olacak. Verinin sahibi net: O sizsiniz. Bu yeni düzenleme, bize finansal hayatımızın dijital anahtarlarını teslim ediyor ve bir “izin paneli” (dashboard) aracılığıyla hangi verinin kiminle, ne kadar süreyle paylaşıldığını anlık olarak izleme ve dilediğimiz an bu izni geri çekme hakkı tanıyor. Böylece tüketici olarak güvensizlik hissini ortadan kaldırmak ve şeffaflığı artırmak hedefleniyor.
Veri paylaşımının bedeli ve güvenlik kalkanı
Peki bu veriler ücretsiz mi paylaşılacak? Hayır. FIDA, veri sahiplerinin (yani bankaların ve diğer kurumların) bu hizmet karşılığında makul bir ücret talep edebilme hakkını da beraberinde getiriyor. Bu durum, rekabet dengelerini hassas bir noktaya taşıyor. Ancak bu sürecin bir maliyeti olmasının yanında, getirisi de büyük: Yüksek güvenlik standartları, gerçek zamanlı veri akışı ve standartlaştırılmış teknik arayüzler zorunlu kılınıyor. Yani veri paylaşıldığı zaman bile, kalitesinden ve güvenliğinden asla taviz verilmeyecek. Bu, finansal verilerinizi koruyan kalın bir “güvenlik kalkanı” kurmak anlamına geliyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, öngörüm şu: FIDA, finansal hizmetleri birkaç yıl içinde bugün hayal ettiğimizden çok daha kişiselleştirilmiş ve arka planda çalışan bir hale getirecek. Finansal danışmanınız artık bir insan değil, sizin tüm finansal geçmişinizi 7/24 optimize eden, sizin adınıza siz gibi davranarak kararlar alan bir yapay zekâ algoritması olacak.
Tıpkı Başlangıç filmindeki gibi rüyanın derinliklerine inip gerçeği yeniden inşa etme çabası gibi, biz de finansın ötesinde, hizmetin tamamen bize entegre olduğu bir dünyaya doğru uyanacağız.
Güzel bir gelecek için...
