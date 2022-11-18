Yeni bir dünya kurulur ve orada yerimizi alırız

Yıl 1964. İsmet İnönü; kendisine olumsuz ifadelerle dolu bir mektup yollayan ABD Başkanı Johnson’a cevabında, “yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini alır” demişti. Johnson istedi diye Türkiye durmadı ve uygarlık talebindeki ülkemiz, yol almaya devam etti, ediyor, edecek. Bazen bulunduğunuz yol, bir yere gelir, tıkanabilir. Öyle ki gayretinize rağmen yol alma imkânınız kalmaz. Ya geri dönmek ya da durup beklemek seçenekleri önerenler çıkar karşınıza… Siz de bir önü kesilen yola bakarsınız bir de yeni yolunuzu seçer, yol aça aça, kendi yolunuza doğru yola çıkarsınız.

DÜNYA TECRÜBESİ DEĞERLİDİR

Bu ayın 21’inde, mesleğe başladığım 1972’den beri, tam yarım asır geçmiş olacak. Meslekte 50 yılı geride bıraktığınızda, ister istemez tecrübeleriniz oluşuyor. Yol kazaları, krizler, yeni yayınlar, batan yayınlar, kapatılan yayınlar, satılan yayınlar, alınan yayınlar ve sürekli yayınlar…

Sürece görsel medya, radyo ve nihayet internet de girince medyanın kanal çeşitliliği de rengi, tadı, etkinliği de dönüştü, durdu… Ancak 2 şey değişmedi; 1-halkın haber alma hakkına hizmet ve 2-bunun gereğini, etik düzlemde gerçekleştirmek… Bu yolda diri ve duru kalmak da zaten böyle mümkün…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomi yayıncılığı devam edecek mi?

Elbette… Bildiğimiz bu ve var olma tercihimiz de bu… Durmak yok, yola devam edeceğiz.

Peki, değişen ne olacak?

Değişen sadece yolun adı… Zira Dünya gazetesinin 40 yılı aşkın geçmişinde, ekonomi aktörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yorumu üretme beceri ve yetkinliğinde arkadaşlarımız oldu. Şimdi bu uzman ekiple, ancak yeni bir marka ile pazartesinden itibaren okurlarımızla iletişimimiz aralıksız sürecek.

NOT

KALİTELİ YAYINA İHTİYAÇ ASLA BİTMEYECEK

Çoğu kez yeni bir mecra geldiğinde, yapılan yorum şudur; “artık bu medya öldü…” Radyo çıktığında gazete bitecekti, bitmedi. TV çıktığında gazete de radyo da bitecekti; bitmediler. İnternet geldi, artık “başka şeye ihtiyaç yok” denildi, öyle olmadı. Yazılı medya, üçüncü hamur kâğıt yerine giderek sanal kâğıda (PDF ve internet) dökülse de varlığını sürdürüyor. Bize gereken güncel haber ise, ortalık böylesiyle dolu… Ancak bize gereken güncel olmanın yanı sıra güvenilir bilgi ise bu süreçte devreye editöryal sorumluluk sahibi, ekonomi uzmanlığı ve yetkin yayıncılar girer. Bizler bize DÜNYA markasını 3 yıl kiralayanlara teşekkür eder, bundan sonra kendi markamızla ve öz değerlerimiz ile yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kal Dünya ve merhaba yeni ekonomi yayın dünyası…