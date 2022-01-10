Yeni bir yıl, eski bir hikaye

Aylık bazda yüzde 13,6 olan TÜFE artışı Nisan 1994’ten sonraki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda ise 2001’den sonraki en yüksek enflasyona ulaştık. Zirveye çıkan enflasyonun 2022’de aşağı ineceğine yönelik görünür bir işaret yok. Her şeyden önce, reel faiz negatif kaldığı sürece hem yurt içi yerleşiklerin hem de yabacıların TL faiz bazı enstrümanlara yatırım yapma eğiliminde ciddi güçlenme olmayacaktır ve kurdaki yükseliş yavaş da olsa devam edecektir. İkincisi, aralık ve ocak aylarında enerji, ulaştırma, vergi vb. alanlarda yapılan yüklü fiyat artışları diğer sektörlerdeki fiyatları da yukarı çekecektir. Üçüncüsü ise ÜFE-TÜFE arasındaki fark zamanla tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle, birkaç ay boyunca enflasyon yüksek seyrini sürdürecek. Biz ise uzunca bir süredir gündemde olmayan eski bir hikayeyi yeniden yaşayacağız.

Salı sabahı Ödemeler Dengesi açıklanıyor

Ekim ayında ciddi düzeyde cari fazla veren Türkiye ekonomisinin, bu hafta kasım ayındaki cari denge düzeyini öğreneceğiz. Yine bir fazla görebiliriz. Ancak, kur bu kadar artmışken, ithalatın hızla yükselmeye devam etmesi nedeniyle cari fazla, tahmin edilenin altında seyrediyor. 2022’de ne küresel talep ne de küresel fiyatların 2021’deki kadar artması bekleniyor. Bu nedenle ihracat artışımızın temelinde yatan bu iki unsur, geçen yıl ki kadar güçlü destek vermeyecek ve ihracat artışı bu yıl, geçen yılın gerisinde kalacak.

İnşaat maliyetleri ve konut fiyatları yükselişe devam edecek

İnşaat maliyetleri 2020’nin sonlarından itibaren hızla yükseliyor. 2021 sonbaharında maliyetlerde yıllık bazda artış yüzde 40’un üzerine çıktı. Bu hafta kasım sonuçları açıklanacak. Yükselişin hızla devam ettiğini göreceğiz. İnşaat maliyetlerinde son dönemdeki yükselişin temelinde metal, çimento, kömür fiyatlarında yaşanan artışın önemli bir payı vardı. Eylülden itibaren kur artışı da bunu desteklemeye başladı. Bu hafta açıklanacak kasım sonuçları ve bir sonraki ay açıklanacak aralık sonuçlarında kur etkisini daha net göreceğiz. Ocak ayında ise işçilik ücretlerinde sıçrama, maliyetleri daha yukarı taşıyacak.

Sanayi üretimi, perakende ve ciro endeksleri

Perşembe sabahı TÜİK, kasım ayı sanayi üretimi, perakende ve ciro endekslerini açıklayacak. Endekslerin üçünde de yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Sanayi üretimindeki canlılığın temelinde ihracat performansımız yatıyor. Ancak sadece dış talep değil, iç talep de Kasım ayında canlılığını sürdürüyordu. Nitekim kasım ayına ait PMI da 52 ile büyüme yönünde değer almıştı. Perakende ve ciro endekslerinde ise hem iç talebin soğumamış olması, hem de hızlanmaya başlayan enfl asyon nedeniyle, hanehalkının fiyatlar artmadan önden alım yapmaya yönelmesi ile iyi sonuçlar görebiliriz. Hatırlanacağı gibi e-ticaret şirketlerinin büyük indirimleri de kasım ayında düzenlenmişti.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00: Kasım ayı işgücü istatistikleri

Salı 10:00: Kasım ayı ödemeler dengesi istatistikleri

● Kasım ayı inşaat maliyet endeksi

Perşembe 10:00: Kasım ayı sanayi üretimi endeksi

Kasım ayı perakende ve ciro endeksleri

Cuma 10:00: Aralık ayı konut satışları

● Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi

YURTDIŞI

Çarşamba 16:30: ABD Aralık ayı enflasyonu

Cuma 12:00: Almanya 2021 büyüme oranı

Cuma 16:30: ABD Aralık ayı perakende satışlar