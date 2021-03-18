Yeni çalışma arkadaşlarımız “metal yakalılar”

CEMİL ÇINAR - Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı

Yapay zekâ ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, iş hayatında robotların kullanım oranlarının artması ve yapay zekâ ile iş süreçlerinin giderek yaygınlaşması yeni bir türün ortaya çıkışını hızlandırmakta. Artık mavi yaka, beyaz yaka ve evden çalışan yeni nesil yuvarlak yaka olarak bildiğimiz kategorilere ek bir de metal yakalıların eklenmesi gündemde.

Artık robotlar; sadece mavi yakalı kesimin işlerini değil, beyaz yakalılara özgü işlerde de kullanılmaya başlanarak ‘metal yakalılar’ gibi yeni bir çalışan sınıfı oluşturuyor” demeçlerini sıkça duyar olduk. Pandemi süreci ile birlikte yeni önceliğimiz olan evden çalışma modelinin de artış gösterdiği günümüzde, özellikle tedarik zincirinin her halkasında metal yakalılar ile üretimin devamlılığı, tekrar eden insan hatasına izin vermeyen kolayca otomatikleşen sistemlerin ihtiyacı, dijital datalar ile karar alma süreçlerinin oluşması da oldukça etkili bir hal almakta. Dönüşen ve hızla gelişen yeni dünyada insanların ve robotların birlikte çalışacağı bir ortamın söz konusu olduğu bu yeni düzende, yeni iş modelleri ortaya çıkacak ve beraberinde beyaz yakanında kendisini geliştirmesi, yeni dijital beceriler kazanması beklenecek.

Dijitalleşmeyi benimseyen, teknolojiyi yakından takip eden, bilişim teknolojileri ve programlama gibi becerileri öğrenen, teknolojik ve donanımsal alt yapısına önem veren şirketler ve çalışanlar bu süreci hızla uyum sağlayarak atlatabilecek. Dijitalleşmeyi, süreçlerine doğru bir şekilde entegre edebilen şirketler geleceğin şekillenmesi ve yönlendirilmesi konusunda da oldukça etkili olacak. Entegrasyon süreçlerinde ise Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) oldukça etkili.

Şirketlerin iş süreçlerinde yer alan, tekrarlanarak ve manuel yapılan, değer yaratmayan iş görevlerini, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) yazılımı sayesinde otomatikleştiren bir hale getirir. Yazılım robotu, bir kişi tarafından gerçekleştirilen tekrarlanan işleri tamamlayan bir yazılım parçasıdır. Bu yazılım robotları çeşitli tekrarlayan görevleri yerine getirebilmek için farklı sistemlerle iletişim kurarak, onları yorumlar ve yanıtlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) robotları bir insan gibi kullanıcı eylemlerini taklit eder. Bu sayede çalışanlar daha fazla değer üretebilecekleri stratejik işlere yönelebilirler. Gün geçtikçe, Robotik Süreç Optimizasyonu (RPA) yazılımları ve metal yakalılar için yeni iş kolları sayılarında da artış göreceğiz. Özellikle yapay zekâ, robot, artırılmış gerçeklik mühendisleri, veri yorumlayıcıları ve veri mühendisleri gibi birçok meslek gelecekte daha çok karşılaşacağımız meslekler arasına girecek.

World Economic Forum’un tahminine göre ise; dünyada 5 milyon işçi yerini robotlara terk edecek. Durum böyle olunca özellikle; karlılığın azaldığı, rekabetin arttığı iş dünyasında işverene inanılmaz kolaylıklar vaat eden yeni çalışma arkadaşlarımız metal yakalılar ile ilgili birkaç soru aklıma geliyor. Dönüşüme ayak uyduramayan mavi ve beyaz yakalılara ne olacak? Dijitalleşemeyen, yapay zekâyı kullanamayan ve anlamayan şirketler yok olmaya mahkûm mu? Yapay zekânın yaygınlaşması ile birlikte artış gösterecek metal yakalıların hukuki süreçleri nasıl şekillenecek? Buldukları yeni bir ürünün patenti metal yakalının mı yoksa şirketin mi olacak? Siber güvenlik konuları nasıl şekillenecek? Bu soruların cevabını henüz bilememekle beraber gelecek günlerde daha fazla metal yakalı istihdamı ile karşılaşacağımız ve çalışacağımız aşikâr.