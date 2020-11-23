Yeni COVID-19 tedbirleri güveni nasıl etkileyecek?

Haftaya turizm verileri ile başlıyoruz. Bu sabah ekim ayı turizm verileri açıklanacak. Eylül ayında Türkiye’ye 2,5 milyon turist gelmiş ve bu yıl içindeki en yüksek turist girişi olmuştu. Ekimde ziyaretçi sayısı yüzde 50’ye yakın gerileme ile 2,3 milyon civarında gerçekleşebilir. Ama bu haftanın kritik verileri yarın açıklanacak.

Kasım ayına piyasalardaki olumsuz seyir ve rekor düzeylere ulaşan döviz kurları ile başlamıştık. Ayın ikinci haftasında ise trend tersine döndü. TCMB Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki görev değişiminden sonra, bu kurumların politikalarında da bir değişiklik olacağı beklentisi ile kurlar hızla geriledi, Türkiye’nin risk primi azaldı, borsada ciddi yükseliş oldu. Bunlardan hangisinin üretici sektörlerin güven düzeyi üzerinde etkili olduğunu bu hafta göreceğiz. Yarın sabah, sanayi sektörü başta olmak üzere, perakende, inşaat ve hizmet sektörlerinde güven endekslerinin Kasım ayı değerleri açıklanacak. Güven endekslerine yönelik anketler her ayın ilk iki haftasında yapılıyor. Hesaplamaların ardından üçüncü hafta içinde de açıklama yapılıyor. Ekim ayı verilerine göre sanayi (reel kesim) ve inşaat sektörleri güven endeksleri COVID-19 öncesi seviyelerine dönmüş durumda. Perakende ve hizmet sektörlerinde güven ise hastalık öncesi dönemin gerisinde seyrediyor. Perakende güven endeksi salgın döneminde en az etkilenen endeks olsa da; toparlanma döneminde de en yavaş iyileşen gösterge konumunda.

Geçen hafta salı akşamı açıklanan yeni koronavirüs tedbirlerinin son derece doğru ve yerinde (hatta gecikmiş) olduğu algısını bir yana bırakırsak; bunların hizmet sektöründe (bu hafta değil) aralık ayında güveni olumsuz etkileyeceğini söylemek zor değil.

Dünya genelinde tedbirlerin yeniden artmaya başlaması ve hatta bazı ülkelerin nisan-mayıs dönemindeki gibi sert kapanma içine girmesi, bazı ürünlerin dış ticaretini olumsuz etkileyeceği için, reel sektör güven endeksinde de önümüzdeki aylarda gevşeme görebiliriz.

YURTİÇİ

Pazartesi 11:00 Ekim ayı turist sayısı

Salı 10:00 Kasım ayı sektörel güven endeksleri

Salı 10:00 Kasım ayı kapasite kullanım oranı

Salı 10:00 Kasım ayı reel kesim güven endeksi

Cuma 10:00 Kasım ayı ekonomik güven endeksi

YURT DIŞI

Salı 10:00 Almanya 3. çeyrek büyüme

Çarşamba 16:30 ABD Ekim ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

Çarşamba 18:00 ABD Michigan güven endeksi

Perşembe 10:00 Almanya Gfk tüketici güveni