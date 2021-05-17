Önceki hafta gerçekleştirilen ilk Renault Talk etkinliğinde “C-Segmentinde özellikle Megane modelinin “3-box” tasarımı sedan kasasından vazgeçecek misiniz?..” sorumuza “Türkiye gibi pazarlarda sedan kasa otomobillerin önemini OYAK Renault fabrikasındaki arkadaşlarımız da hep hatırlatıyor. Kilit bir role sahip sedan kasa tipinde o segmentte de devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın… Renault’nun endüstriyel stratejisindeki faaliyetleri içinde en önemli noktalardan biri olan Türkiye’deki üretimimiz için çok başka fırsatları da değerlendiriyoruz. Türkiye pazarının daha fazla gelişme potansiyeli olduğunun farkındayız ve liderliğimizi korumak için planlarımızı sürdürüyoruz. Üstelik, sedan kasa olarak şimdi lanse ettiğimiz Renault Taliant’ın da başarılarımızı sürdürmemize büyük katkısı olacak.” diyerek cevap veren Renault Grubu’nun yeni CEO’su Luca de Meo, 2022 ilk yarısında yollara çıkacak Megane E-Tech’in ise, dünyanın en rekabetçi elektrikli otomobili olma iddiasıyla Renault markasının yeni döneminin ilk “güçlü” ürünü olacağını iddia ediyor ve otomotivin yaşadığı değişimden ileriye doğru atlayarak çıkacak ilk markanın Renault olacağını anlatıyordu. 80’lerin sonundaki krizlerden, Twingo, Scenic ve Kangoo gibi modellerle kurtulmayı ve başarı dönemlerinin kapılarını açmaya başarmış olan Renault’nun şimdi de yine yepyeni fikirlerle geleceğe doğru ilerleyen öncü marka olacağını söyleyen Luca de Meo, geçmişin dinamizmini yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Klasik formu reddeden ve tabuları yıkma cesareti anlamındaki “Nouvelle Vague” yani “yeni dalga” hareketini başlatan Luca de Meo ve yeni Renault yönetimi, Renaulution stratejik planı çerçevesinde marka vizyonlarında daha modern, daha yeşil, en yeni teknoloji ve hizmetlerle çevre bilincinde enerji dönüşüm lideri olma hedefinde bir Renault markası için yeni bir logo ve görsel tarz, ürün odaklı bir atılım ve değerlere dayalı sürdürülebilir iş stratejilerini açıkladı. 2010’dan bu yana 400 bin adetlik satışlarıyla Renault, Avrupa elektrikli araç pazarında lider konumda. Zoe gibi tamamen elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını geliştiren Renault, şu anda bile satışlarını dörtte birini elektrikli ve Fransa’daki Clio satışlarının üçte birini hibrit olarak gerçekleştirirken, Clio E-Tech Hibrit, Captur E-Tech Plug-in Hibrit ve Megane Wagon E-Tech Plug-in Hibrit’in ardından şimdi SUVCoupe Arkana ve Captur E-Tech Hibrit ve Megane Sedan E-Tech Plug-in Hibrit modelleriyle ana modellerinin de hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarıyla elektrikli araç ürün gamını genişletiyor.

Tam elektrikli yeni Kangoo’nun da yakında katılacağı bu “dalga”da 2025 yılıyla C ve D segmentlerinde tümü elektrikli 7 modelin lansman planlarının ilk adımında Renault’nun yeni logosunu ilk kez taşıyacak tam elektrikli Megane, bağlantılı ve tam elektrikli otomobillerin geleceği için öncü olacak.

Nissan ve Mitsubishi ittifakının da geniş olanaklarını kullanarak, risk seviyelerini de inceleyerek, geçmişte güçlü olduğu yüksek potansiyelli pazarlara yani başta Türkiye olmak üzere Rusya, Hindistan ve Brezilya’da yatırımlarına devam ederken; tüketici taleplerine uygun, günlük kullanıma dönük akıllı araçlar tasarlayan bir markaya dönüşüm içinde, 2030 itibariyle satılan her 10 otomobillerinden 9’unu elektrikli yaparak, daha sorumlu, karbonsuz, güvenli ve “Software République” ile “Renault Re-Factory” gibi uzman iştirakleriyle ölçeklenebilir ulaşım çözümleri üretmeye dönük pazar taleplerini karşılamaya çalışacaklar. Sonuçta; Luca de Meo, geçmişte Fiat’a, Audi’ye, Seat’a nasıl “iyi geldi”yse, artık Renault için de “iyi geldi” diyebiliriz…