Siyaset uzmanlık alanım değil. Paradigma değişikliği, yeni dönem gibi ifadeleri duyduğumda, beni ilgilendiren kısım finans ve ekonomi oluyor. Son 4,5 aydır yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmeye çalıştım. Ekonomi yönetimi kasımda değiştikten sonra, uygulanan para politikası da değişti. Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet ettik. Onlar da geldiler. Kasımdan beri ülkeye 15-20 milyar dolar para girişi oldu. Tabii ki yüksek faize geldiler. Zaten hep böyle olur. Bir ülkenin finansal varlıklarından uzun süre uzak duranlar, önce kısa vadeye gelirler. Yüksek getiri isterler. Makroekonomik şartlara göre verebileceğiniz faizi verirsiniz. Tabii sadece içerideki şartlar değil, dışarıdaki koşullar da belirleyici olur. Amerikan 10-yıllık tahvil faizindeki yükseliş, dünyada enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, önemli dış etmenlerdir. Kontrolümüz dışındadır. Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı 200 baz puanlık artışın temel nedeni de bunlardır.

Merkez Bankası başkanının niçin görevden alındığını piyasa oyuncuları anlayamadı. İki gündür gözlenen yüksek oynaklığın sebebi budur. Piyasaların bakış açısıyla işler yolunda gidiyordu. Türkiye’nin risk primi belirgin biçimde düştü. USD/ TL paritesi geçen haftayı 7,20 seviyesinden kapattı. Yüksek faizden şikâyet etmenin manası yok. Geçen seneki muazzam kredi büyümesi sayesinde, hizmet sektörü dışındaki sektörler hâlâ iyi durumdalar. İster beyaz eşya, ister mobilya sektörüne bakın, güçlü satış rakamları var. Yabancı yatırımcı dün hisse senedi satmış, yerli yatırımcı dolarını bozdurmuş, bunlar günlük olaylardır. Yarın tersi de olabilir. Bundan sonra önceliğimiz yine fiyat istikrarı olmalıdır. Dört buçuk ay uğraştık. Yerleşikleri dövizlerini bozdurmaya ikna edemedik. Dolar düşmeden enflasyonu gerçekten indiremeyiz. Fiyat istikrarından başka bir ana hedefimiz olamaz.

Merkez Bankası’nın yeni başkanının enflasyon ve faizle ilgili yazdığı yazıları okuduk. Ekonomideki en kritik kurumun başına geldiğinizde yapmanız gerekeni yaparsınız. Naci Ağbal, maliye kökenli bir isimdi. Para politikası uzmanı olmamasına rağmen bence iyi bir dönem geçirdi. Yeni başkan da işini yapar. Enflasyonu düşürmeden faiz indirimi kolay değildir.