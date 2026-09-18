Yeni dönemin kralı nakit akışı

Şirketler yıllarca ciroyu konuştu, ardın­dan büyümeyi. Sonra kârlılığı daha faz­la konuşmaya başladık. Şimdiyse bana göre çok daha kritik bir döneme giriyoruz, o da na­kit akış dönemi. Nakdi sağlam olanın sağlam durabileceği, yüksek borçlu ve özkaynağı za­yıf işletmelerin ise en çok zorlandıkları döne­min tam da ortasındayız. Yani bugünün kralı nakit. Bu kral çıplak mı değil mi, onu işletme sahipleri kendilerine sormalı.

Hep söylerim, bir şirketi ayakta tutan şey yalnızca ne kadar sattığı veya bilançosunda ne kadar kâr yazdığı değil; günü geldiğinde maa­şını, vergisini, tedarikçisini, kredisini ve diğer yükümlülüklerini ödeyebilecek nakde sahip ol­masıdır. İş yaşantıma başladığım günden beri dikkatimi çeken husus, şirketlerimizin çok ko­lay kredi kullanabilmesi oldu. Tabi dönem dö­nem bu durum değişti, ancak genellikle özser­maye ikinci planda kaldı. Ucuz kaynaklı kredi­ler ile büyümek firmalar için zor olmamıştı.

Bugün Türkiye’de politika faizi yüzde 37 se­viyesinde. Krediler hem pahalı, hem de ulaş­ması hayli güç. 1990’ların başında, henüz kre­diler böylesine bollaşmamışken ve firmalar sermayeleri kadar büyüyebilirlerken sıkça; kâr var, nakit yok, kasayı yönetemeyen şirke­ti yönetemez, kâr yetmez, nakit lazım, bilanço kâr yazar, kasa gerçeği söyler cümlelerini du­yardık. Ne oldu da büyümeye bağlı borçlanma nakit akışının önemini ikinci plana attı.

Büyümek mi, ayakta kalmak mı?

Bugün hem ülkemizde hem dünyada fi­nansmanın eskiye göre pahalı olduğu bir dö­nemden geçiyoruz. Türkiye’de yüksek faizler şirketlerin finansman yükünü ciddi biçimde artırırken krediye erişim de aynı ölçüde ko­lay değil. Dünyada da uzun yıllar alıştığımız ucuz para döneminin ardından finansman maliyetleri şirket yönetiminin en önemli baş­lıklarından biri haline geldi. Dolayısıyla artık önümüzde basit ama acımasız bir denklem var. Parayı kazanmak kadar, ne zaman tahsil ettiğiniz de önemli. Bir şirket yüzde 20 kârla satış yapabilir.

Ancak malı bugün teslim edip parasını altı ay sonra tahsil ediyorsa, o altı ayın finansmanını birilerinin sağlaması ge­rekir. Bankadan sağlıyorsa faizini ödeyecek, özkaynağından sağlıyorsa kendi likiditesini kullanacak. Tahsilat birkaç ay daha gecikirse kârlı görünen satış bir anda şirketin finans­man yüküne dönüşebilir. Üstelik mesele yal­nızca alacaklar değil. Böylesi dönemlerde na­kit sorunu olmayan şirketlerin de ödemeleri­ni geciktirdiklerine şahit oluruz ki, bence en önemli sıkıntılardan bir tanesi de bu.

Bir başka kritik konu vadeler. Tedarikçi­nize 60 günde ödeme yapıp müşterinizden 120 günde tahsilat yapıyorsanız aradaki 60 günü siz finanse ediyorsunuz demektir. Şir­ket büyüdükçe bu finansman ihtiyacı kü­çülmez, tam tersine büyür. Bu nedenle bazı şirketlerde hızlı büyüme, şaşırtıcı biçimde nakit sıkıntısını artırabilir. İşte tam da bu yüzden yöneticilerin masasında artık üç ra­porun sürekli bulunması gerektiğini düşü­nüyorum: Nakit akışı, alacak yaşlandırma­sı ve stok devir hızı. Hatta satış ekiplerinin performansını yalnızca “Ne kadar sattın?” sorusuyla ölçmenin zamanı da geçti.

Stok da aslında nakittir. Depoda aylarca bekleyen ürün, kasadan çıkmış ancak henüz kasaya geri dönememiş paradır. Yüksek fa­iz dönemlerinde gereğinden fazla stok tut­manın görünmeyen bir finansman maliyeti vardır. Hele bu stok krediyle finanse edili­yorsa, ürün rafta veya depoda beklerken faiz işlemeye devam eder.

Yeni dönemde güçlü olan değil, likit olan kazanacak

Yeni soru şu olmalı: Ne kadar sattın, ne ka­darını tahsil ettin ve kaç günde tahsil ettin? Çünkü tahsil edilemeyen satış cirodur ama na­kit değildir. Önümüzdeki dönemde şirketler büyüme stratejilerini de yeniden düşünmek zorunda kalacaklar. Kontrolsüz vadeler aç­mak, gereğinden fazla stok yapmak, kısa vade­li krediyle uzun vadeli yatırım finanse etmek ve banka limitlerini şirketin kasası gibi gör­mek artık çok daha tehlikeli. Belki de önümüz­deki birkaç yılın başarılı şirketleri en hızlı bü­yüyenler olmayacak. Nakit dönüşümünü en iyi yönetenler olacak. Çünkü yüksek faiz dönem­lerinde ciro kadar tahsilat, kâr kadar likidite, büyüme kadar finansal dayanıklılık önemlidir.

Bilanço bize şirketin fotoğrafını gösterir, ama nakit durumumuz gerçeği söyler. Ve unutmayalım; şirketler kârsızlıktan zarar ederler ama nakitsizlik doğrudan sonlarını hazırlayabilir.