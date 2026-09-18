Yeni dönemin kralı nakit akışı
Şirketler yıllarca ciroyu konuştu, ardından büyümeyi. Sonra kârlılığı daha fazla konuşmaya başladık. Şimdiyse bana göre çok daha kritik bir döneme giriyoruz, o da nakit akış dönemi. Nakdi sağlam olanın sağlam durabileceği, yüksek borçlu ve özkaynağı zayıf işletmelerin ise en çok zorlandıkları dönemin tam da ortasındayız. Yani bugünün kralı nakit. Bu kral çıplak mı değil mi, onu işletme sahipleri kendilerine sormalı.
Hep söylerim, bir şirketi ayakta tutan şey yalnızca ne kadar sattığı veya bilançosunda ne kadar kâr yazdığı değil; günü geldiğinde maaşını, vergisini, tedarikçisini, kredisini ve diğer yükümlülüklerini ödeyebilecek nakde sahip olmasıdır. İş yaşantıma başladığım günden beri dikkatimi çeken husus, şirketlerimizin çok kolay kredi kullanabilmesi oldu. Tabi dönem dönem bu durum değişti, ancak genellikle özsermaye ikinci planda kaldı. Ucuz kaynaklı krediler ile büyümek firmalar için zor olmamıştı.
Bugün Türkiye’de politika faizi yüzde 37 seviyesinde. Krediler hem pahalı, hem de ulaşması hayli güç. 1990’ların başında, henüz krediler böylesine bollaşmamışken ve firmalar sermayeleri kadar büyüyebilirlerken sıkça; kâr var, nakit yok, kasayı yönetemeyen şirketi yönetemez, kâr yetmez, nakit lazım, bilanço kâr yazar, kasa gerçeği söyler cümlelerini duyardık. Ne oldu da büyümeye bağlı borçlanma nakit akışının önemini ikinci plana attı.
Büyümek mi, ayakta kalmak mı?
Bugün hem ülkemizde hem dünyada finansmanın eskiye göre pahalı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’de yüksek faizler şirketlerin finansman yükünü ciddi biçimde artırırken krediye erişim de aynı ölçüde kolay değil. Dünyada da uzun yıllar alıştığımız ucuz para döneminin ardından finansman maliyetleri şirket yönetiminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Dolayısıyla artık önümüzde basit ama acımasız bir denklem var. Parayı kazanmak kadar, ne zaman tahsil ettiğiniz de önemli. Bir şirket yüzde 20 kârla satış yapabilir.
Ancak malı bugün teslim edip parasını altı ay sonra tahsil ediyorsa, o altı ayın finansmanını birilerinin sağlaması gerekir. Bankadan sağlıyorsa faizini ödeyecek, özkaynağından sağlıyorsa kendi likiditesini kullanacak. Tahsilat birkaç ay daha gecikirse kârlı görünen satış bir anda şirketin finansman yüküne dönüşebilir. Üstelik mesele yalnızca alacaklar değil. Böylesi dönemlerde nakit sorunu olmayan şirketlerin de ödemelerini geciktirdiklerine şahit oluruz ki, bence en önemli sıkıntılardan bir tanesi de bu.
Bir başka kritik konu vadeler. Tedarikçinize 60 günde ödeme yapıp müşterinizden 120 günde tahsilat yapıyorsanız aradaki 60 günü siz finanse ediyorsunuz demektir. Şirket büyüdükçe bu finansman ihtiyacı küçülmez, tam tersine büyür. Bu nedenle bazı şirketlerde hızlı büyüme, şaşırtıcı biçimde nakit sıkıntısını artırabilir. İşte tam da bu yüzden yöneticilerin masasında artık üç raporun sürekli bulunması gerektiğini düşünüyorum: Nakit akışı, alacak yaşlandırması ve stok devir hızı. Hatta satış ekiplerinin performansını yalnızca “Ne kadar sattın?” sorusuyla ölçmenin zamanı da geçti.
Stok da aslında nakittir. Depoda aylarca bekleyen ürün, kasadan çıkmış ancak henüz kasaya geri dönememiş paradır. Yüksek faiz dönemlerinde gereğinden fazla stok tutmanın görünmeyen bir finansman maliyeti vardır. Hele bu stok krediyle finanse ediliyorsa, ürün rafta veya depoda beklerken faiz işlemeye devam eder.
Yeni dönemde güçlü olan değil, likit olan kazanacak
Yeni soru şu olmalı: Ne kadar sattın, ne kadarını tahsil ettin ve kaç günde tahsil ettin? Çünkü tahsil edilemeyen satış cirodur ama nakit değildir. Önümüzdeki dönemde şirketler büyüme stratejilerini de yeniden düşünmek zorunda kalacaklar. Kontrolsüz vadeler açmak, gereğinden fazla stok yapmak, kısa vadeli krediyle uzun vadeli yatırım finanse etmek ve banka limitlerini şirketin kasası gibi görmek artık çok daha tehlikeli. Belki de önümüzdeki birkaç yılın başarılı şirketleri en hızlı büyüyenler olmayacak. Nakit dönüşümünü en iyi yönetenler olacak. Çünkü yüksek faiz dönemlerinde ciro kadar tahsilat, kâr kadar likidite, büyüme kadar finansal dayanıklılık önemlidir.
Bilanço bize şirketin fotoğrafını gösterir, ama nakit durumumuz gerçeği söyler. Ve unutmayalım; şirketler kârsızlıktan zarar ederler ama nakitsizlik doğrudan sonlarını hazırlayabilir.
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