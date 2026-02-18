Yeni dünya deklarasyonu

“Hak ve kurallara dayalı sistem çöktü. Güç ve daha büyük güç politikaları­nın damga vurduğu bir döneme girdik” söz­leri en yeni dünya düzeninin deklarasyonu olarak kabul edilmeli.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “Münih Güvenlik Konferansı”nın açılış konuşmasında sarf ettiği bu sözler, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan hak ve kural­lara dayalı uluslararası düzenin artık var olmadığını ve “yeni bir dünya düzeninin kurulması gerekliliğinin” ilanıdır.

Münih Güvenlik Konferansı (MSC), her yıl dünya liderlerini, savunma bakanlarını, diplomatları ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren, uluslararası güvenlik politi­kalarının tartışıldığı dünyanın en prestijli gayri resmi forumudur. Transatlantik iliş­kileri güçlendirmeyi, krizlere barışçıl çö­zümler aramayı ve küresel jeopolitik risk­leri değerlendirmeyi amaçlayan MSC’nin sonunda her yıl yayımlanan Munich Secu­rity Report (Küresel Güvenlik Raporu) ile küresel riskler ve güç dengeleri konusunda kapsamlı bir analiz sunar.

Dünyanın 60 ülkesinden 115 konuşma­cının katıldığı 62. Münih Güvenlik Konfe­ransı’nın açılış konuşmasını yapan Alman­ya Başbakanı Friedrich Merz, konferansın sloganının “Yıkım Sürecinde” olduğunu hatırlatarak, “bu sloganla hukuka ve ku­rallara dayanan uluslararası düzenin yok olmak üzere olduğunun ifade edilmek is­tendiğini” söyledi. Biraz daha açık şekilde ifade etmek gerektiğini belirten Merz, “Bu düzen, en iyi dönemlerinde ne kadar ku­surlu olsa da artık bu haliyle bile mevcut değil. Hak ve kurallara dayalı sistem çök­tü. Güç ve daha büyük güç politikalarının damga vurduğu bir döneme girdik” dedi.

Alman Şansölyesi Merz, Berlin Duva­rı’nın yıkılmasının ardından “tek kutuplu bir dünya” oluşmuşsa da bunun artık ge­ride kaldığını, ABD’nin liderlik iddiasının sorgulandığını, hatta belki de bunun kay­bedildiğini belirtti. Merz, “büyük güç si­yasetinin kendi yasalarına göre işlediğini, başkalarının bağımlılıklarını kullandığını ve gerektiğinde bunları istismar ettiğini” ifade etti.

Rusya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla­sı’nın (GSYİH) halihazırda 2 trilyon euro olduğuna dikkat çeken Merz, “Avrupa Bir­liği’nin GSYİH’si 10 kat daha fazla. An­cak bugün Avrupa, Rusya’nın on katı ka­dar güçlü değil. Askeri, siyasi, ekonomik ve teknolojik potansiyelimiz çok büyük. An­cak bunu henüz gerekli ölçüde kullanabil­miş değiliz” diye konuştu.

Büyük güçlerin hâkim olduğu bu çağda, özgürlüğün kolayca elde edilemeyeceğini anladıklarını dile getiren Merz, “Özgür­lükler tehlikede. Bu özgürlüğü korumak için kararlılık ve irade gerekecek. Bu da bizden değişime, dönüşüme ve hatta feda­karlıklara hazır olmayı gerektirecek" ifa­delerini kullandı.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konu­şan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kürsüye çıkmadan önce gazetecilere “Dün­ya gözlerimizin önünde çok hızlı bir şekil­de değişiyor. Jeopolitik çağındayız ve bu yüzden hepimiz, rollerimizi gözden geçir­meye ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

İnsanların, savaşı geçmişte kalan veya uzaklarda olan bir şey olarak gördüğünü belirten İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, “Ama bugün ayaklarımızın altındaki zemin çöküyor. Tarihte pek çok kere lider­ler üzerlerine son sürat yaklaşan felaketi görmek yerine başka bir yöne bakmayı ter­cih etmiştir. Bu sefer aynı hataya düşme­meliyiz” uyarısında bulundu.

“Sosyal devlet”ten vazgeçiş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Münih’te yaptığı ko­nuşmada, “dünyanın düşmanca rekabet ve güç ilişkileri çağına girdiğine” dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Merz’in “Hak ve ku­rallara dayalı sistem çöktü. Güç ve daha büyük güç politikalarının damga vurdu­ğu bir döneme girdik” sözleri aynı zaman­da “sosyal devlet”ten vazgeçiş anlamına da geliyor.

Pandemi sonrası “Batı”da, refah düze­yi en yüksek ve sosyal devletin bir gereği olan işsizlik parası, işsizlik sigortası, sen­dikalaşma, gibi “sosyal haklar” hızla kısıt­lanıyor. Almanya, Hollanda, Belçika hükü­metleri aldıkları kararlarla son birkaç yıl­da hızla “sosyal devlet”ten uzaklaşıyor…