Yeni dünya düzeni mi, eski alışkanlıkların son çırpınışı mı?
Dünya ekonomisi son yıllarda bir kavram etrafında dönüp duruyor: Yeni Dünya Düzeni.
Siyasetçiler bu kavramı meydanlarda, yatırımcılar sunumlarda, akademisyenler konferans salonlarında kullanıyor. Ancak asıl soru şu: Gerçekten yeni bir düzene mi geçiyoruz, yoksa eski alışkanlıklar son bir direnç mi gösteriyor?
Tarihte hiçbir düzen bir gecede değişmedi. Roma’nın çöküşü yüzyıllar aldı, Bretton Woods sistemi tek bir kararla değil, güven kaybıyla çözüldü. Bugün yaşadıklarımız da ani bir kopuştan ziyade, yavaş ama derin bir dönüşümün sancıları olabilir.
Küresel Ekonomi Neden Huzursuz? Son beş yılda dünya ekonomisinin dili değişti. Eskiden “büyüme”, “verimlilik”, “serbest ticaret” konuşulurdu. Bugün ise “jeopolitik risk”, “tedarik zinciri güvenliği”, “stratejik özerklik” kavramları ön planda.
Bu değişimin temel nedeni, küreselleşmenin vaat ettiği istikrarın beklendiği gibi çalışmaması. Pandemiyle başlayan kırılma, savaşlar, enerji krizleri ve finansal dalgalanmalarla derinleşti. Ülkeler şunu fark etti: Ucuz olan her zaman güvenli değildir.
Bu farkındalık, serbest piyasa reflekslerinin yerine korumacı içgüdüleri koydu. Gümrük duvarları yeniden yükseldi, “yerli ve milli” söylemler ekonomik stratejilerin merkezine oturdu.
BRICS ve çok kutupluluk tartışması
Son dönemde sıkça duyduğumuz bir başka kavram da çok kutuplu dünya. Özellikle BRICS ülkeleri üzerinden yapılan analizler, Batı merkezli ekonomik düzenin çözüldüğü iddiasını güçlendiriyor.
Ancak burada ince bir ayrım var. Çok kutupluluk, mutlaka yeni bir düzen anlamına gelmez. Bazen bu, mevcut sistemden memnun olmayan aktörlerin pazarlık gücünü artırma çabasıdır.
Bugün alternatif ödeme sistemleri, yerel para ile ticaret ve dolar dışı rezerv arayışları konuşuluyor. Fakat küresel ticaretin büyük kısmı hâlâ aynı altyapı üzerinden dönüyor. Yani sahnede yeni aktörler var ama dekor büyük ölçüde aynı.
Finansal sistem: Değişim mi, makyaj mı?
Merkez bankalarının son yıllardaki adımları da bu belirsizliğin bir yansıması. Bir yandan enflasyonla mücadele edilirken, diğer yandan finansal sistemin kırılganlığı korunmaya çalışılıyor.
Faizler yükseltiliyor ama borçluluk seviyesi düşmüyor. Likidite daraltılıyor ama piyasa her sarsıntıda yeniden destekleniyor. Bu tablo, aslında eski alışkanlıkların hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.
Yeni bir düzen iddiası varsa, bunun bedeli olur. Bugüne kadar ise bedel ertelendi, ötelenmiş riskler biriktirildi.
Asıl soru: Zihniyet değişti mi?
Tarih bize şunu öğretir:
Gerçek dönüşüm, kurallardan önce zihniyette başlar.
Bugün dünyada karar alıcılar hâlâ kısa vadeli büyümeyi, uzun vadeli dayanıklılığın önüne koyuyor. Seçim takvimleri, piyasa tepkileri ve kamuoyu baskısı, radikal değişimleri zorlaştırıyor.
Bu nedenle yaşadığımız dönem, belki de yeni bir düzenin doğuşundan çok, eski düzenin son refleksleri olabilir. Sistem değişmek istiyor ama aktörler alışkanlıklarından vazgeçemiyor.
Sonuç yerine: Geçiş dönemlerinin belirsizliği
Yeni Dünya Düzeni söylemi kulağa iddialı geliyor. Fakat tarihsel deneyim bize şunu söylüyor:
Geçiş dönemleri net olmaz, gri olur. Bugün tam olarak o gri alandayız. Ne eski düzen tamamen çöktü, ne de yenisi netleşti. Bu belirsizlik, yatırımcıyı temkinli, tüketiciyi huzursuz, devletleri ise daha içe kapanık hale getiriyor.
Belki de doğru soru şu olmalı:
Dünya yeni bir düzene hazır mı, yoksa eski alışkanlıkların konforunu terk etmekten hâlâ korkuyor mu?
