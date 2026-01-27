Yeni dünya düzensizliği şekillenirken…

Geçtiğimiz hafta Da­vos’ta Trump, bir kez daha ‘Dünyanın Başkanı Be­nim’ edasıyla jeopolitik şan­tajlar ve eko­nomik kabada­yılık eşliğinde, işlevsel diplo­masi şovu yaparak dünyanın ve küresel günde­min içinden geçti!..

Schwab sonrası yeni yöne­timin ilk kez sahneye çıktı­ğı, ‘diyalog’ temasıyla ‘Yeni dünya düzeni nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aranan ve yük­sek etkileşimli bu Davos’un baş aktörlerinden biri oldu. Pek çok açıdan sansasyonel açıklama­lar, tavırlar ve yankılarla, son yılların en hareketli, en dina­mik, hatta en gergin Davos’u ya­şandı.

Dünya Ekonomik Foru­mu’nun (WEF) 1971’den be­ri 56. kez düzenlediği Davos 2026’ya, 60’tan fazla devlet baş­kanı, rekor 400’ü aşkın siyasi li­der ve yaklaşık 830 CEO katıl­dı. Zirve, hafta boyunca dünya manşetlerini domine etti.

Önceki yıllara göre en belirgin fark: Teknokrasi’nin fiilen ilanı…

Teknoloji dünyasını yöne­ten CEO’lar ve üst düzey şirket yöneticilerinin, siyasi liderleri hem görünürlükte hem de tar­tışma gündeminde gölgede bı­rakmasıydı. Bu da bana göre, toplumsal tercihlerden ziya­de teknoloji ve sermayenin devleti fiilen yönettiği, in­sanlığın ‘teknokrasi’ ile gele­ceğini çizdiği yeni bir döneme girdiğimiz anlamına geliyor…

Son yılların Davos temala­rını ve odak noktalarını, 3 bö­lüme ayırarak aşağıda özetle­dim. Bunu, küresel elitlerin al­gıladığı ana risklerin ve gündem maddelerinin yıllara göre nasıl evrildiğini, dünyanın geçirmek­te olduğu değişimi ve nedenle­rini daha iyi anlamak ve hatırla­mak için yaptım.

1. 2021-2022: Akut kriz ve çöküş dönemi

2021 - The Great Reset (Bü­yük Sıfırlama): Pandeminin şokunu takiben, mevcut ekono­mik ve sosyal sistemlerde köklü bir “sıfırlanma” ve yeniden inşa çağrısı. WEF tarihinin en radi­kal dönüşüm vizyonlarından bi­rini ortaya koydu.

2022 - History at a Turning Point (Dönüm Noktasındaki Tarih): Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle jeopolitik gerilim mer­keze oturdu. Enerji güvenliği ve eski güvenlik mimarilerinin çöküşü öne çıktı.

2. 2023-2024: Parçalanmış dünyada uzlaşı arayışı

2023 - Cooperation in a Fragmented World (Parçalan­mış Bir Dünyada İş Birliği): Artan bloklaşma ve jeopolitik kutuplaşma kabul edilerek, bu yeni ‘parçalanmış’ ortamda bile, nasıl iletişim ve iş birliği ka­nalları açılabileceği sorgulandı.

2024 - Rebuilding Trust (Güveni Yeniden İnşa Etmek): Parçalanmanın toplumsal so­nucuna odaklanıldı: kurumlara, bilgiye ve birbirine duyulan gü­ven erozyonu. Dezenformas­yonla mücadele, güveni yeni­den inşanın anahtarı olarak gö­rüldü.

3 2025-2026: Yeni çağın rekabet ve diyalog dinamikleri

2025 - Collaboration for the Intelligent Age (Akıllı Çağ için İş Birliği): Teknoloji, özellikle yapay zeka, birincil dönüştürü­cü güç olarak öne çıkıyor. Odak, AI’nın getireceği fırsatlar ve tehditler karşısında iş birliğinin nasıl sağlanacağıydı.

2026 - A Spirit of Dialogue (Bir Diyalog Ruhu): Öngörülen gelecek, önceki yılın iş birliği vur­gusundan daha sert bir gerçekli­ğe işaret ediyor. “Jeoekonomik sert güç”, “korumacı ittifak­lar” ve “egemenlik savaşı” gibi kavramlar, uluslararası sistem­de güç mücadelesinin ve ekono­mik milliyetçiliğin artacağı bir dönemi resmediyor. Bu zorlu or­tamda bile “bir diyalog ruhu”nun sürdürülmesi gerektiği ısrarla vurgulanıyor.

Özetle, tablodaki temaların gelişimini analiz edersek, pan­demi, savaş ve teknolojik devrim gibi ardışık şokların, öncelikle­ri acil kriz yönetiminden uzun vadeli sistemik rekabet ve dü­zen kurma mücadelesine kay­dırdığını görüyoruz. Bu geçişte çabayı, bocalamayı, hatta yır­tılmaları ve oldukça düzensiz, karmaşık bir ilerleyişi izliyo­ruz. Bu tablo, küreselleşmenin ‘Altın Çağı’nın kapandığını ve yeni bir jeopolitik ve jeoekono­mik rekabet çağına resmen gi­rildiğini gösteriyor.

Sonuçta diyalog ve düzen ko­nuşuluyor, ama sahnede hâlâ düzensizlik oynuyor. Zaten bu yüzden Davos, bu yıl cevaplar­dan ya da mutabakattan çok ‘yanıtlanamayan soruların bu­naltıcı ağırlığıyla’ kapandı. O yüzden Schwab, kapanışta Elon Musk’ın ‘optimizm’ çağrı­sını yineledi.