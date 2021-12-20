‘Yeni dünyanın ulaşım araçları için acımasız şeffaflık sürecindeyiz’  

2018 yılında Sabancı Holding’in tüm tepe yöneticilerine bir kitap hediye edildi. Kitabı gönderen o dönemde sanayi grup başkanı olan Cenk Alper’di. Frederic Laloux tarafından kaleme alınan “Reinvention Organizations” adındaki kitap, bugün Sabancı Holding’in CEO koltuğunda oturan Cenk Alper’in belki de tüm yöneticilere gönderdiği bir sinyaldi. Nitekim CEO olduktan çok kısa bir süre sonra Mart 2021’de Boston Consulting Grup ile yapılan çalışma sonrasında “İşin Geleceği” adındaki dönüşüm programını duyurdu Alper.

Şimdi tüm topluluk şirketlerinde farklı düzeylerde dönüşüm yolculuğu var. Kendi kendini yöneten şirketlerin anlatıldığı “Reinvention Organizations” kitabı, altı ay önce Temsa’da başlayan radikal dönüşümün de mihenk taşını oluşturuyor. Süreci “Acımasız ve samimi bir dönüşüm” diye anlatan Temsa İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Erhan Özel, “Benim için Cenk Bey’in gönderdiği kitap hayatımdaki dönüm noktalarından biri. Bir diğeri de oğlumun altı yaşındayken önüme beyaz boş bir sayfa koyup, ‘ne görüyorsun’ diye sorması olmuştur” diyor. Kendi kendini yöneten şirket hayalini oldukça devrimci bir yaklaşım olarak gören Özel, bu davaya ayak uyduramayan yöneticileri süreç içinde elediklerinin de altını çizerek kararlılıklarını ortaya koyuyor.

Acımasız şeffaflık çok sert!

Erhan Özel’in kitaptan yola çıkan ve oğlundan aldığı ilhamla şekillenen değişim, altı ay önce başlayan “Temsa Agile Dönüşüm” adındaki programla şirketin her kademesine nüfus etmiş durumda. Bir yandan piramidin her katmanında felsefeyi yenilemeye odaklandıklarını anlatan Erhan Özel, bir yandan da dışarıdan genç yetenekleri organizasyonun içine sokarak çuvaldızı kendilerine batırmaktan korkmadıklarını söylüyor.

Beş takım ve 50 kişiden oluşan “Agile Ekibi”nin odaklandığı soru; “Gelecek kimlerle şekillenecek?”. Erhan Özel, “Öğrencileri, çalışanları dinleyeceğiz dedik. Gençler bir şeyleri değiştirmek istiyor. Adana Fen Lisesi’nden, Türkiye’nin iyi okullarına girmiş parlak öğrencileri davet ettik. Onlara mentorluk verdik. Üst yönetimle bir araya getirdik. Dönüşümün odağında özgürlük var. Özgürce değişimi yaratma inisiyatifi; çalışma şartlarında, fikirde özgürlük. Ben de oğlumun bana yaptığı gibi çalışanlara, gençlere beyaz bir kağıt sunuyorum. Eleştirin diyorum” diye anlatıyor aklındakileri.

Çalışanların dönüşümün samimiyetine inanmaları için oldukça sert bir geri bildirim süreci başlatmış Temsa. Adını da “Acımasız Şeffaflık” koymuşlar. Özel, “Çok başarılı sonuçlar aldık ama sancılı oldu” diye özetlemekle yetiniyor durumu.

100 genç mühendis katılacak

Peki tüm bu tadilatın sonunda nereye ulaşmak hedefleniyor? Özel’in yanıtı: “Yeni dünyanın ulaşım araçlarını tasarlayan bir şirkete dönüşmek. Bu üretim bantlarından sadece Türkiye değil, dünyanın yapay zeka odaklı, inovatif ulaşım araçlarının çıkmasını sağlamak. Bunu gerçekleştirecek ekipler ve liderlerin olduğu, çevik bir organizasyona kavuşmak.”

Birkaç programın pilot hali devreye alınmış kısa sürede. Temsa Talent Station bunlardan biri. Özel, Türkiye’nin en iyi üniversitelerindeki mühendislerinin davet edildiği programa 1000 gencin başvurduğunu, 17’sinin kabul edildiğini anlatıyor. Verdiği bilgilere göre üç ve dördüncü sınıfta olan 17 mühendis adayı, Adana’da önce şirketi inceledikten sonra projeler üzerinde çalışmışlar. Yaptıkları projeleri yönetim kuruluna sunan öğrencilerin 10’u işe alınmış. “Bu gençler bakıp da göremediğimiz birçok şey gösterdiler bize. Üretim hatlarındaki yalın süreçlerle ilgili eleştirileri oldu. Üç aylık bordrolu çalışma sonrasında çok şey öğrendik. Gençlerin yarısının kız olmasına dikkat ettik. Seneye programa 100 mühendis adayını dahil etmeyi planlıyoruz” diyor Özel. Temsa’da gençlerle zenginleşen süreç; yurtdışında okuyan beş gencin dahil edilmesi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden öğrencilerin dijital yayın projesi gibi yeniliklerle devam ediyor. Erhan Özel, “İnsan kaynaklarının adını Kültür Yönetimi olarak değiştiriyoruz. Çünkü bu bir kültür değişimi” diyor.

ROBOTİK SÜREÇ HIZLANDI

Temsa İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özel’in yeni dünyanın yönetim biçimi olarak kabul ettiği dönüşüm ve çeviklik kültürünün hedefi olan “inovatif ulaşım araçlarını tasarlamak”la ilgili somut adımlar da atılmış durumda. Şirketteki dijitalleşme sürecini de yönettiğini vurgulayan Özel, “Bu şirkette üniversite öğrencilerini cezbetmek için neler yapmalıyız konusuna odaklandık. Yeni istihdam sağlayacağız. Bu aşamada dijitalleşme ve robotik süreçte beş önemli projeyi başlattık. Yenilikçi ulaşım araçları tasarlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yazılımcılar, veri analistleri, bilgisayar ve mekatronik mühendisleri daha fazla devreye girecek. Dijitalleşme projeleri de artacak” diye özetliyor planlarını.