Yeni ekonomik düzene doğru

Belçika Kraliçesi Mathilde ile Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Theo Francken başkanlı­ğında yaklaşık 300 iş insanı Türkiye’ye “Belçika Ekonomi Misyonu” ziyareti gerçekleştirdi. Mil­liyetçi Yeni Flaman Birliği (NV-A) partisinin en önemli isimlerinden biri olan Theo Francken, Türkiye’den “Türkiye ve Atatürk hayranı” olarak geri döndü.

Francken gezi boyunca yayınladı­ğı günlüğünün son cümlesini Türkçe “Teşekkür ederim…” diyerek bitirdi. Belçika Ekonomi Mis­yonu ziyareti esnasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ikili anlaşma imzalayan Theo Francken, Belçika ile Türkiye arasında 6,5 milyar euro olan ticareti 15 milyar euroya çıkartmayı hedefledik­lerini açıkladı.

Belçika, Türkiye’ye ekonomik misyon gönderirken, Hindistan da Avrupa Birli­ği ülkelerine ekonomik misyon gönderdi. AB ile Hindistan arasında imzalanan “Serbest Ticaret Anlaşması” ise dünyada 2 milyar insanı doğru­dan etkileyen “çatı anlaşma” olması nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından “tüm anlaşmaların anası” olarak nitelendirildi. Hindistan Başbakanı Na­rendra Modi, “tüm anlaşmaların anası”nı anlat­mak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Avrupa’yı kapsayan altı günlük bir tura çıktı. Hindistan Başbakanı Modi bu hafta Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya’yı ziyaret ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında hazırlanan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin ka­bul etmesinden sonra önümüzdeki ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen “tüm anlaşmaların anası” hem AB Komisyon Başkanı von der Leyen hem de Hindistan Başbakanı Modi tarafından AB liderlerine ilk ağızdan anlatılıyor.

AB Komisyonu, Hindistan ile Avrupa Birli­ği ürünlerine yönelik otomobilden şaraba ka­dar geniş bir yelpazede tarifeleri ciddi biçimde düşüren bir serbest ticaret anlaşması hazırladı. Hindistan, AB ürünlerine yönelik tarifeler dü­şürürken, tarım ürünleri kapsam dışı bırakıldı. Her iki taraf da “stratejik ilişkilerde yeni bir say­fa” açıldığını duyurdu.

Küresel ekonomik çıktının yaklaşık dörtte bi­rine karşılık gelen ve 2 milyar insanı kapsayan bu anlaşma, küresel ticaretin giderek jeopolitik gerilimler tarafından şekillendiği bir dönem­de, iki tarafın bugüne kadar imzaladığı en bü­yük ikili ticaret anlaşması olma özelliğini taşı­yor. Anlaşma kapsamında Hindistan, AB’nin mal ihracatının yüzde 96,6’sında gümrük vergilerini kaldıracak veya azaltacak, AB ise Hindistan’dan ithal ettiği mallara uyguladığı tarife kalemleri­nin yüzde 99,5’ini 7 yıllık bir süre içinde serbest­leştirecek.

Hindistan-Nordik Zirvesi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 27,8 milyar dolar seviyesinde ikili ticaret hacmiyle Hindistan’ın başlıca ticaret ortağı olan Hollan­da’dan sonra Oslo’da düzenlenen üçüncü “Hin­distan-Nordik Zirvesi”ne katıldı. Oslo’da Nor­veç, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda li­derleriyle bir araya gelen Hindistan Başbakanı, görüşmelerde teknoloji, yenilenebilir enerji, sa­vunma ve uzay alanlarında iş birliği ele alındı. Hindistan Başbakanı Modi’nin Ortadoğu ve Av­rupa turu, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Melo­ni ile yapacağı ziyaretle sona erecek.

Trump’ın “unutulmaz” Çin ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Baş­kanı Şi Jinping ile Pekin’de yaptığı ve “unutul­maz” olarak nitelendirdiği iki günlük görüşme­lerin ardından yapılan açıklamada “ziyaretin çok iyi geçtiği” duyuruldu. Çin basınına göre Şi bu ziyareti “tarihi ve dönüm noktası” şeklinde nitelendirdi. Ortak basın toplantısında iki lider İran, ticaret ve “başka birçok konunun daha gö­rüşüldüğü” belirtildi. Trump, Çin yönetimi ile “harika ticaret anlaşmaları yaptıkları” mesajı verdi.

“Şiddet senaryosu” felaket olur

Uluslararası Para Fonu (İMF) Başkanı Krista­lina Georgieva, Ortadoğu Savaşı’nın sürmesi ve petrol fiyatlarının 125 dolar seviyesine çıkması durumunda “en kötü senaryo”nun gerçekleşe­ceğine dikkat çekiyor. İMF’e göre en kötü senar­yo olan “şiddet senaryosu”nda küresel büyüme­nin yüzde 2’ye gerilemesi ve enflasyonun yüzde 5,8’e çıkması felaket olarak nitelendiriliyor. AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jor­gensen, “dünyanın tartışmasız şekilde şimdiye kadarki en ciddi enerji kriziyle karşı karşıya” ol­duğunu açıkladı. AB’nin özellikle jet yakıtında arz riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Jor­gensen, AB üyesi ülkelerin fosil yakıt ithalatına şimdiden 30 milyar euro ek harcama yaptığını duyurdu.

Bir yandan, AB hem Hindistan hem Güney Amerika hem de Türkiye ile yeni ekonomik iliş­kiler kurarken, Amerika Birleşik Devletleri de hem Orta Amerika hem Ortadoğu hem de Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni ekonomik ilişkiler kurma arayışında.

Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra ku­rulan “yeni dünya düzeni”nden sonra “internet devrimi”yle birlikte şimdi de “yeni ekonomik dünya düzeni”nin kurulmasının ayak seslerini duyuyoruz…