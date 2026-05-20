Yeni ekonomik düzene doğru
Belçika Kraliçesi Mathilde ile Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Theo Francken başkanlığında yaklaşık 300 iş insanı Türkiye’ye “Belçika Ekonomi Misyonu” ziyareti gerçekleştirdi. Milliyetçi Yeni Flaman Birliği (NV-A) partisinin en önemli isimlerinden biri olan Theo Francken, Türkiye’den “Türkiye ve Atatürk hayranı” olarak geri döndü.
Francken gezi boyunca yayınladığı günlüğünün son cümlesini Türkçe “Teşekkür ederim…” diyerek bitirdi. Belçika Ekonomi Misyonu ziyareti esnasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ikili anlaşma imzalayan Theo Francken, Belçika ile Türkiye arasında 6,5 milyar euro olan ticareti 15 milyar euroya çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.
Belçika, Türkiye’ye ekonomik misyon gönderirken, Hindistan da Avrupa Birliği ülkelerine ekonomik misyon gönderdi. AB ile Hindistan arasında imzalanan “Serbest Ticaret Anlaşması” ise dünyada 2 milyar insanı doğrudan etkileyen “çatı anlaşma” olması nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından “tüm anlaşmaların anası” olarak nitelendirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “tüm anlaşmaların anası”nı anlatmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Avrupa’yı kapsayan altı günlük bir tura çıktı. Hindistan Başbakanı Modi bu hafta Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya’yı ziyaret ediyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında hazırlanan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin kabul etmesinden sonra önümüzdeki ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen “tüm anlaşmaların anası” hem AB Komisyon Başkanı von der Leyen hem de Hindistan Başbakanı Modi tarafından AB liderlerine ilk ağızdan anlatılıyor.
AB Komisyonu, Hindistan ile Avrupa Birliği ürünlerine yönelik otomobilden şaraba kadar geniş bir yelpazede tarifeleri ciddi biçimde düşüren bir serbest ticaret anlaşması hazırladı. Hindistan, AB ürünlerine yönelik tarifeler düşürürken, tarım ürünleri kapsam dışı bırakıldı. Her iki taraf da “stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa” açıldığını duyurdu.
Küresel ekonomik çıktının yaklaşık dörtte birine karşılık gelen ve 2 milyar insanı kapsayan bu anlaşma, küresel ticaretin giderek jeopolitik gerilimler tarafından şekillendiği bir dönemde, iki tarafın bugüne kadar imzaladığı en büyük ikili ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor. Anlaşma kapsamında Hindistan, AB’nin mal ihracatının yüzde 96,6’sında gümrük vergilerini kaldıracak veya azaltacak, AB ise Hindistan’dan ithal ettiği mallara uyguladığı tarife kalemlerinin yüzde 99,5’ini 7 yıllık bir süre içinde serbestleştirecek.
Hindistan-Nordik Zirvesi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 27,8 milyar dolar seviyesinde ikili ticaret hacmiyle Hindistan’ın başlıca ticaret ortağı olan Hollanda’dan sonra Oslo’da düzenlenen üçüncü “Hindistan-Nordik Zirvesi”ne katıldı. Oslo’da Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda liderleriyle bir araya gelen Hindistan Başbakanı, görüşmelerde teknoloji, yenilenebilir enerji, savunma ve uzay alanlarında iş birliği ele alındı. Hindistan Başbakanı Modi’nin Ortadoğu ve Avrupa turu, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapacağı ziyaretle sona erecek.
Trump’ın “unutulmaz” Çin ziyareti
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Pekin’de yaptığı ve “unutulmaz” olarak nitelendirdiği iki günlük görüşmelerin ardından yapılan açıklamada “ziyaretin çok iyi geçtiği” duyuruldu. Çin basınına göre Şi bu ziyareti “tarihi ve dönüm noktası” şeklinde nitelendirdi. Ortak basın toplantısında iki lider İran, ticaret ve “başka birçok konunun daha görüşüldüğü” belirtildi. Trump, Çin yönetimi ile “harika ticaret anlaşmaları yaptıkları” mesajı verdi.
“Şiddet senaryosu” felaket olur
Uluslararası Para Fonu (İMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ortadoğu Savaşı’nın sürmesi ve petrol fiyatlarının 125 dolar seviyesine çıkması durumunda “en kötü senaryo”nun gerçekleşeceğine dikkat çekiyor. İMF’e göre en kötü senaryo olan “şiddet senaryosu”nda küresel büyümenin yüzde 2’ye gerilemesi ve enflasyonun yüzde 5,8’e çıkması felaket olarak nitelendiriliyor. AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, “dünyanın tartışmasız şekilde şimdiye kadarki en ciddi enerji kriziyle karşı karşıya” olduğunu açıkladı. AB’nin özellikle jet yakıtında arz riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Jorgensen, AB üyesi ülkelerin fosil yakıt ithalatına şimdiden 30 milyar euro ek harcama yaptığını duyurdu.
Bir yandan, AB hem Hindistan hem Güney Amerika hem de Türkiye ile yeni ekonomik ilişkiler kurarken, Amerika Birleşik Devletleri de hem Orta Amerika hem Ortadoğu hem de Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni ekonomik ilişkiler kurma arayışında.
Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra kurulan “yeni dünya düzeni”nden sonra “internet devrimi”yle birlikte şimdi de “yeni ekonomik dünya düzeni”nin kurulmasının ayak seslerini duyuyoruz…
