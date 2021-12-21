Yeni ekonomik model KOBİ’lere muhtaç

Dijitalleşme ile birlikte küresel ekonomiyle bütünleşme ve dış pazarlara açılmada KOBİ’ler çok önemli roller üstleniyor. KOBİ’lerimiz, mikro ölçekli işletmeleri tanımlıyor ve 10 kişiden az çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 1 milyon lirayı aşmayan dinamik varlığımız…

Orta boy işletmeler ise çalışan sayısı 250’den az ve yıllık hasılatı 25 milyon lirayı geçmeyen işletmeler olarak sınıflandırılmış. Bu ölçeklerin dışında, büyük işletmelerimiz var ki onları genelde İstanbul Sanayi Odası’nın İSO-500 ve İkinci 500 listesinden biliyoruz.

KOBİLERİN FAYDALARI

KOBİ’lerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan avantajları dikkate alındığında ekonomik sistem açısından faydaları daha iyi anlaşılıyor... İletişim ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimin KOBİ’lerin ihracat politikalarına olan olumlu yansımaları ülkemiz için hayati derecede önemli…

İhracatçı hale gelen her KOBİ, ülkeye döviz kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda dış ticaret kültürü edinmelerini sağlayacak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM’in kabiliyet alanları genişleyecek, döviz kazandırıcı minik adımlar dahi olsa cari fazla üretmeye yardımcı olacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

İhracat, KOBİ’lere ne sağlıyor?

İhracatın KOBİ’ler üzerindeki etkilerine bakıldığında, 1-işletmelerin kendi yerel pazarlarına bağımlılıklarını azalttığı, 2-satışlarını yükselttiği, 3-istihdam düzeyini artırdığı ve 3-uzun dönemli bakış açısı oluşturduğu görülüyor. Bu yüzden ihracatçı KOBİ, bana göre nitelikli KOBİ demektir.

İhracat performansı nelerden etkileniyor?

İhracat performansı ile ilgili yapılan çalışmalarda, etkin belirleyiciler; dağıtım, ürün, müşteri ile iletişim, kontrol, Ar-Ge, teknoloji, tedarikçi ve finansman olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda yetenek ve bilgi ihracat performansı üretiyor oluşu, soyut kazanımlar...

NOT

KOBİ İHRACATI SANAYİNİN HAMURU

Yeni ekonomi politikası, düşük faiz ortamıyla; ihracat, üretim, yatırım ve istihdamı artırma iddiası taşıyor. Bunu sağlamanın yolu, öncelikle bu model ile üretilecek fayda ve üstlenilecek risklerin detaylı anlatılmasından geçiyor.

Başta KOBİ’ler olmak üzere piyasanın üretici, yatırımcı, ihracatçı ve istihdam sağlayıcı aktörleri, bu yeni ekonomi politikasının nasıl çalışacağına dair aydınlatılmaz ve kafadaki sorular cevaplanmaz ise başarı güdük kalır.

İki temel soru hala açıktadır ve cevabını bekliyor; 1-Bankalar düşürülmüş faiz ve tırmanan enflasyon ortamında reel faiz negatife düşmüşken nasıl mevduat toplayacak ki yatırımcıya kredi oluşturabilsin? 2-Zıplatılmış kur ile ihracatçının girdi maliyeti nereye varır, piyasa bu kurla nasıl baş edebilir?