Yeni Galaxy S serisi küçük makyajlarla geldi

Samsung, beklenilen S23 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra ürünlerinden oluşan yeni seri, S22 serisinin ufak tefek makyajlanmış halinden fazlasını sunmuyor.

Samsung, iki yıl aradan sonra, yeni telefonlarını tanıttığı “unpacked” etkinliğini yüz yüze olarak ABD’nin San Francisco kentinde gerçekleştirdi. Pek gösterişli geçmeyen Galaxy S23 serisi lansmanını yerinde izleyenler, daha önce gerçekleştirilen etkinlikler kadar yoğun bir katılım olmadığını belirtiyor. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflardan da etkinliğin gerçekleştirildiği mekanda koltukların neredeyse yarısının boş olduğu görüldü.

Samsung’un yeni Galaxy S23 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 ikinci nesil işlemci platformu kullanılıyor. Yeni tasarlanan işlemci mimarisi, Galaxy S23 Serisi’nin işlemci kabiliyetini Galaxy S22 Serisi’ne göre yüzde 30 oranında artırıyor. Bu seri için özel geliştirilmiş platform, oyunseverlerin güç ve performans beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. S23 Ultra’nın bataryası, bir önceki seri ile aynı. Diğer modellerin pil kapasiteleri biraz artırılmış. S23 Ultra’da 200 MP ana kamera dikkat çekiyor.

Kullanıcılar bu kamerayla, yapay zeka (AI) desteğiyle, gerçek film karelerini aratmayan Nightography özellikli videolar da çekebilecek. Galaxy S23 Serisi, hızlı otomatik odaklanma özelliğinin yanı sıra Galaxy telefonlarda ilk defa sunulan Galaxy Süper HDR selfie kamerasına da sahip.

2023 zor geçecek

2023, sadece Samsung için değil, tüm akıllı telefon üreticisi şirketler için zor geçecek. 2022 yılında küresel satışlar yüzde 10’un üzerinde düşerken 2023’te de bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Ufak tefek makyajlanmış yeni ürünleri satın alması için tüketicileri ikna etmek çok kolay olmayacak.

Akıllı telefon üreticilerinin bu yıl satışlardaki düşüşü engellemek için yapabilecekleri tek şey inovatif ürünler ve özellikleri yeni modellerine eklemek olacak. Ancak, endüstrinin yıl açılışını yaptığı CES’te duyurulan yeni modelleri, Samsung’un ürünleri ve ay sonunda Barcelona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkacak ürünler hakkında sızan bilgiler, bu inovasyonların olmayacağını gösteriyor.

Ön satışta akıllı saat hediye

Samsung, S23 ürünlerinin global satış fiyatlarında, geçen yıl duyurusunu yaptığı S22 serisinin fiyat seviyesini korumuş. S22 serisi fiyatlarında da indirim yapmış. Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatları ise Galaxy S23 Ultra için 40 bin 999 TL, Galaxy S23 Plus için 32 bin 999 TL, Galaxy S23 modeli için ise 24 bin 999 TL’den başlıyor. S23 Ultra’nın 1 terabyte depolama kapasiteli modelinin fiyatı 48 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. Samsung Türkiye’nin 19 Şubat’a kadar sürecek olan ön satış döneminde bu ürünleri sipariş edenlere akıllı saat hediye edilecek veya ürün yenileme indirimleri sağlanacak.