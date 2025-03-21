Yeni hisse senedi fonları

Borsa İstanbul’da hisse sene­di yatırımcı sayısı azalırken, yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Bil­hassa Mart ayı ile birlikte hisse senedi yoğun fonlara da ilgi art­mış durumda. 19 Mart tarihinde Borsa İstanbul, $ bazlı son 16 yı­lın en kötü 4.gününü yaşasa da özellikle farklı temaları ele alan hisse senedi yoğun fonların ilgi çekmeye devam edebileceğini düşünüyorum. Ayrıca yeni hisse senedi yoğun fonları da yatırım­cılar yakından takip ediyor.

Şimdi yeni işleme başlayan 4 hisse senedi yoğun fona Fintab­les’ın fonlar sayfasından baka­lım.

Garanti Portföy’ün GKG kâr payı ödeyen hisse senedi yoğu fonu, 12 Mart Çarşamba işleme açıldı ve geçtiğimiz hafta köşe­mize taşıdığımız nakit temettü fonlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. GKG da yılda 2 defa nakit temettü ödemesi yapacak. 20 Mart itibari ile 218 ya­tırımcının 11.656.729 TL’sini yönetiyor. Nakit temettü ödeyen az sayı­da fon olduğundan fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısının hızla artması olası. Ancak birçok yatı­rımcı, fonun hisse port­föyü açıklandıktan son­ra daha detaylı fonla­rı inceliyor. Bir kısım yatırımcı ise öncelikle düşük miktarda bir alım yapıp fonu izlemeye alıyor, sonrasında ise hisseleri, yöne­tim ücretini (ki bu fonda yıllık %3,20), getirileri, pozisyon de­ğişimlerini, yöneticileri vs be­ğendiğinde ağırlığını artırıyor.

İstanbul Portföy’ün IMB algo­ritmik model hisse senedi yoğun fonu ise 17 Mart Pazartesi günü halka arz oldu. 20 Mart itibari ile 102 yatırımcının teveccühü ile 66.821.116 TL fon büyüklü­ğüne ulaşmış durumda. Bu fo­nun %80’i Borsa İstanbul’dan hisse barındırırken, kalan kısım global hisselerden yatırım fon­larına ve kıymetli madenlere ay­rılmış. Bu fonda uygulanacak al­goritmik modelde, projeksiyon­lar ve tahminler doğrultusunda aktif portföy yönetimi yapılaca­ğı belirtilmiş. Fonun yıllık yöne­tim ücreti %2,62.

Tera Portföy’ün THF hisse se­nedi yoğun fonu da Mart ayında işleme başlayan fonlardan. 20 Mart itibari ile 204 yatırımcının 109.319.245 TL’sini yönetiyor. Borsa İstanbul’da son dönemde ortak satışlarının daha çok bor­sa dışında kurumsal yatırımcı­lara yapıldığını görüyoruz. 17 Mart 2025 tarihinde de YKS­LN hissesinde ortaklar toplam 24.771.126 adet payı satmaya karar verdi ve bunun 1.605.136 adetini 6,23 TL fiyattan THF al­dı. Bu tarz alımlar genellikle is­kontolu olduğu için fon içerisin­deki oranı nispetinde getiriler de fona yansıyor. Yalnızca THF özelinde değil, farklı fonlarda da bu tarz iskontolu alımlar farklı hisselerde gerçekleşiyor. Yatı­rımcıların KAP’ı bu konuda ya­kından takibi önemli. Fonun yıl­lık yönetim ücreti ise %2.25.

Son olarak Yapı Kredi Port­föy’ün SSS savunma sanayii şir­ketleri endeksi hisse senedi fo­nu, 20 Mart 2025 tarihi itibari ile halka arz oluyor. Yıllık yönetim ücreti olarak %2 belirlenmiş. Ya­pı Kredi Portföy Savunma Sana­yii Şirketleri Endeksi YAPKS’da yalnızca 20 hisse senedi var. Do­layısıyla fon, bu endeksteki his­se senetlerine ve bu hisselerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fo­nu katılma paylarına yatırım ya­pacak. Savunma tarafı, özellikle Aselsan’ın önderliğinde son dö­nemde oldukça gündemde. Yatı­rımcıların savunma alanına olan ilgisini daha önce Ata Portföy’ün JET havacılık ve savunma tek­nolojileri değişken fonunda gör­müştük. JET fonunda özellikle Mart ayında çok ciddi bir nakit girişi oldu ve fon 23.437 yatırım­cıya ve 489.862.543 TLlik port­föy büyüklüğüne ulaştı. Tabii bu durumda en önemli rol oyna­yan noktalardan biri getiri oldu. Fonların çıkış zamanlaması da oldukça önemli.

Yeni fonlar, bazen teması ile bazen belirli bir büyüklüğe ula­şana kadar daha hızlı hareket edebilmesi ile bazen fonu çıka­ran portföy yönetim şirketi ile bazen de yöneticileri ile dikkat çekmeye devam edecek.