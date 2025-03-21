Yeni hisse senedi fonları
Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımcı sayısı azalırken, yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Bilhassa Mart ayı ile birlikte hisse senedi yoğun fonlara da ilgi artmış durumda. 19 Mart tarihinde Borsa İstanbul, $ bazlı son 16 yılın en kötü 4.gününü yaşasa da özellikle farklı temaları ele alan hisse senedi yoğun fonların ilgi çekmeye devam edebileceğini düşünüyorum. Ayrıca yeni hisse senedi yoğun fonları da yatırımcılar yakından takip ediyor.
Şimdi yeni işleme başlayan 4 hisse senedi yoğun fona Fintables’ın fonlar sayfasından bakalım.
Garanti Portföy’ün GKG kâr payı ödeyen hisse senedi yoğu fonu, 12 Mart Çarşamba işleme açıldı ve geçtiğimiz hafta köşemize taşıdığımız nakit temettü fonlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. GKG da yılda 2 defa nakit temettü ödemesi yapacak. 20 Mart itibari ile 218 yatırımcının 11.656.729 TL’sini yönetiyor. Nakit temettü ödeyen az sayıda fon olduğundan fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısının hızla artması olası. Ancak birçok yatırımcı, fonun hisse portföyü açıklandıktan sonra daha detaylı fonları inceliyor. Bir kısım yatırımcı ise öncelikle düşük miktarda bir alım yapıp fonu izlemeye alıyor, sonrasında ise hisseleri, yönetim ücretini (ki bu fonda yıllık %3,20), getirileri, pozisyon değişimlerini, yöneticileri vs beğendiğinde ağırlığını artırıyor.
İstanbul Portföy’ün IMB algoritmik model hisse senedi yoğun fonu ise 17 Mart Pazartesi günü halka arz oldu. 20 Mart itibari ile 102 yatırımcının teveccühü ile 66.821.116 TL fon büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu fonun %80’i Borsa İstanbul’dan hisse barındırırken, kalan kısım global hisselerden yatırım fonlarına ve kıymetli madenlere ayrılmış. Bu fonda uygulanacak algoritmik modelde, projeksiyonlar ve tahminler doğrultusunda aktif portföy yönetimi yapılacağı belirtilmiş. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,62.
Tera Portföy’ün THF hisse senedi yoğun fonu da Mart ayında işleme başlayan fonlardan. 20 Mart itibari ile 204 yatırımcının 109.319.245 TL’sini yönetiyor. Borsa İstanbul’da son dönemde ortak satışlarının daha çok borsa dışında kurumsal yatırımcılara yapıldığını görüyoruz. 17 Mart 2025 tarihinde de YKSLN hissesinde ortaklar toplam 24.771.126 adet payı satmaya karar verdi ve bunun 1.605.136 adetini 6,23 TL fiyattan THF aldı. Bu tarz alımlar genellikle iskontolu olduğu için fon içerisindeki oranı nispetinde getiriler de fona yansıyor. Yalnızca THF özelinde değil, farklı fonlarda da bu tarz iskontolu alımlar farklı hisselerde gerçekleşiyor. Yatırımcıların KAP’ı bu konuda yakından takibi önemli. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %2.25.
Son olarak Yapı Kredi Portföy’ün SSS savunma sanayii şirketleri endeksi hisse senedi fonu, 20 Mart 2025 tarihi itibari ile halka arz oluyor. Yıllık yönetim ücreti olarak %2 belirlenmiş. Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi YAPKS’da yalnızca 20 hisse senedi var. Dolayısıyla fon, bu endeksteki hisse senetlerine ve bu hisselerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapacak. Savunma tarafı, özellikle Aselsan’ın önderliğinde son dönemde oldukça gündemde. Yatırımcıların savunma alanına olan ilgisini daha önce Ata Portföy’ün JET havacılık ve savunma teknolojileri değişken fonunda görmüştük. JET fonunda özellikle Mart ayında çok ciddi bir nakit girişi oldu ve fon 23.437 yatırımcıya ve 489.862.543 TLlik portföy büyüklüğüne ulaştı. Tabii bu durumda en önemli rol oynayan noktalardan biri getiri oldu. Fonların çıkış zamanlaması da oldukça önemli.
Yeni fonlar, bazen teması ile bazen belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar daha hızlı hareket edebilmesi ile bazen fonu çıkaran portföy yönetim şirketi ile bazen de yöneticileri ile dikkat çekmeye devam edecek.