Yeni makro ihtiyati tedbirler piyasayı nasıl etkiler?

Fed tutanakları ve Fed üye Bullard’ın eylül toplantısında 75 baz puan artış gerekli açıklaması sonrası risk iştahı bozuluyor. Piyasalardaki satış tepki yükselişinin sona erdiğinin teyidi anlamına mı geliyor? Emin değiliz. Ancak bu hafta yapılacak Jackson Hole toplantısı öncesi risktenkaçma eğilimi artıyor.

ABD ve Avrupa borsalarında sert satışlar ve temmuz ortasından beri gördüğü en yüksek seviyelere ulaşan dolarla haftayı bitiriyoruz. Fed vadelileri eylül ve kasım toplantılarında 2 x 25 baz puan faiz artışı fiyatlıyor. Ancak Fed üyelerinin görüşleri ağustos ayı tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri ile oluşacak. Beklentiden yüksek gelebilecek ağustos ayı enflasyonu eylül toplantısı için ibreyi yeniden 75 baz puana çevirebilir ve satışları hızlandırabilir.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi ve kredi faizleri ile politika faizi arasındaki makasın kapatılması için makro ihtiyati tedbirleri devreye alacağını açıklaması sonrası bankalar gerilerken, endeks sanayi ve holding hisselerinin öncülüğünde yükselerek psikolojik olarak önemli 3,000 direncini zorlanmadan geçti.

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimini kur ve Eurobond piyasaları olumlu karşılamadı. Türk lirası dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. 10 yıllık eurotahvilde son üç gündür devam eden satışlar sertleşiyor. Yeni düzenlemeye göre bankalar yüzde 22,85 ve yüzde 29,4’ün üzerinde faizli kredileri için sırasıyla ilave yüzde 20 ve yüzde 90 devlet iç borçlanma senedi taşımak zorunda kalacaklar.

Yeni düzenleme ile bankaların kredi faizlerinin hızla yüzde 29,4’ün altına gerilemesi, mevduat faizlerininkademeli bir şekilde politika faizine yakınsaması ve devlet tahvillerinin prim yapması bekleniyor.

Faizlerin düşürülmesi bankaları zorlarken Türk lirası borçlanan şirketlerin hayatını kolaylaştıracak. Ancak asıl fayda kredibilitesi yüksek olan büyük şirketlere sağlanacak. Kar marjının daralması özel bankaları KOBİ segmentinden büyük şirketlere yöneltecek. Küçük şirketler ağırlıklı olarak kamu bankalarından fonlanacak. Yeni düzenlemeler mevduat faizlerini düşürerek Türk Lirasındaki finansal baskılamayı artırıyor. Mevduat faizlerindeki geçişe paralel Türk Lirası mevduattan kur korumalı mevduata ve/veya döviz tevdiat hesaplarına yönelme hızlanacak.

Finansal koşulların gevşemeye devam etmesi normal şartlarda Türk Lirasındaki değer kaybının hızlanmasını tetikler. Ankara dış borç servisinin aylık 6-7 milyar dolara ulaştığı sonbahar aylarına Körfez ülkelerinden ve Rusya’dan para girişleriyle ve yüksek rezervle girmeyi planlıyor.

Bu stratejinin kurun yükselişini ne kadar durduracağını hep birlikte göreceğiz. Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Türkiye varlıklarının Türk Lirası riski almadan alınmasını önermeye devam ediyoruz. Reel varlık olarak hisse senetlerini, yabancı para varlık olarak orta vadeli Türkiye eurobondlarını öneriyoruz. Yeni düzenleme sonrası bankalar bir süre endeksin gerisinde kalabilir.