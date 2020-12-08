Yeni mezun mühendis için ‘yıldız operatör’ tanımıyla kapı açtılar

KALYON Güneş’e teknoloji sağlayan China Elektronics Technology Corporation (CTEC) yönetimi, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın’a Çin’deki modeli örnek gösterdi:

- Çin’de fabrikalardaki hassas makinelerin başında operatör olarak mühendisler çalışır. Size de güneş paneli fabrikanızda bu modeli uygulamanızı öneriyoruz.

Cemal Kalyoncu, Haluk Kalyoncu ve Ahmet Taşkın, CTEC’in önerisini değerlendirdi:

- Türkiye’de mühendisleri hassas makinenin başında bile operatör olarak çalıştırmak kolay değil.

Bunun üzerine şu model geliştirildi:

- Yeni mezun mühendisleri “yıldız operatör” tanımıyla işe alalım. 1 yıl sonra performanslarına göre terfi ettirelim.

Ahmet Taşkın’a sorduk:

- Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında kaç “yıldız operatör” var?

Şu yanıtı verdi:

- 70 “yıldız operatör” görev yapıyor.

Taşkın, bu bilginin ardından konuyu daha detaylı açtı:

- Başkent OSB’de 400 milyon dolar yatırımla kurduğumuz güneş paneli tesisiyle birlikte ülkemiz yeni bir teknoloji ile tanışmış oldu. Polisilisyumdan ilk kez “ingot” elde edilip, onlar yine şimdilik ülkemizde sadece bu tesiste “wafer” ve “hücre”ye dönüşüyor.

Yeni teknoloji olduğu için bu alanda Türkiye’de kalifiye eleman bulunmadığını savundu:

- Türkiye’de bu alanda kalifiye eleman yetiştirmek üzere “Solar Akademi” oluşturduk. Almanya, Çin ve Hindistan’dan konunun uzmanları burada eğitim veriyor.

Pandemi nedeniyle eğitimin hibrit sürdüğünü vurguladı:

- Bazı eğitimler uzaktan, bir bölümü de makine başında uygulamalı yapılıyor. Şimdiye kadar 30 bin adam/gün eğitim verildi.

“Yıldız operatör” olarak alınan 70 yeni mezun mühendisin de eğitimden geçtiğini kaydetti:

- “Yıldız operatör”lerimiz bir yandan çalışıyor, diğer taraftan uygulamalı eğitim alıyor. Mesleğinin henüz başında olan bu arkadaşlarımıza başarılarına göre şirketimizde terfi alıp mühendis statüsünde çalışabilecek.

Cemal Kalyoncu araya girdi:

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilgili bölümlerindeki öğrencilerimiz de bu fabrikada eğitimden geçiyor, deneyim kazanıyor.

Cemal Kalyoncu, 1400 kişilik istihdamla ilgili şu veri üzerinde durdu:

- Kalyon Güneş Teknolojileri tesisimizi gezerken dikkatinizi çekmiştir. Fabrikadaki bütün üretim aşamalarında kadın personel de aktif olarak görev alıyor. Üretimde görev alan personelin yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor.

Şirketler eleman ararken hemen her bölüm için “tecrübeli” kuralı koyuyor.

Bu durumda okullarından yeni mezun olanların iş bulma şansı azalıyor.

Kalyon Güneş Teknolojilerinde uygulanan “yıldız operatör” modeli yeni mezun mühendisler için fırsat kapısı açar mı?

Ankara'daki Çinli işçi, Çin aşısı olup işbaşı yapmayı seçti

KALYON Holding, Başkent OSB’deki Kalyon Güneş Teknolojilerinin 400 milyon dolarlık fabrikasını China Elektronics Technology Corporation (CTEC) teknolojisiyle yaparken personel konusunda şu ihtiyaç ortaya çıktı:

- Buradaki hassas makineleri deneyimli ekiple çalıştırmak gerekiyor. Fabrikayı hızla devreye alabilmek için kritik noktalarda bir süre Çinli personel çalıştırmakta yarar var.

Bunun üzerine 300’ü aşkın güneş paneli fabrikası deneyimi olan Çinli, THY’den kiralanan bir uçakla Ankara’ya getirildi. Fabrika 19 Ağustos 2020’de resmen açıldı.

Derken ekim ayı başlarında fabrikada bir personelde COVID-19 vakası saptandı. Bunu öğrenen Çinli personel talepte bulundu:

- Ülkemizde COVID-19 aşısı bulundu. Biz o aşıyı yaptırmadan fabrikada çalışmayız.

Kalyon Holding yönetimi durumu Çin’in Ankara Büyükelçiliği’ne bildirdi:

- Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikamızda çalışan Çinli personelimizin aşı talebi var. Bu işi çözmemiz için bize yardımcı olur musunuz?

Çin’in Ankara Büyükelçiliği, aşının getirilmesi işini diplomatik kargo yoluyla çözdü. Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında çalışan Çinli ekip aşıyı yaptırdı, yönetime işlerini artık daha rahat yapabileceklerini bildirdi.

Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasını gezerken yönetim ekibine aşı konusunu sordum, şu yanıtı aldım:

- Aşı sonrası Çinli personelimizde koruyucu antikor düzeyinin yükseldiği saptandı. Şu ana kadar Çinli personel arasında aşı sonrasında bir sıkıntı yaşanmadı.

Çin’deki Sinovac’ın ürettiği aşının 3’üncü faz çalışması olan klinik araştırma aşamasında Türkiye de rol alıyor. Klinik araştırmanın sonuçlarının bugünlerde ortaya çıkması bekleniyor.

Klinik araştırmanın yanı sıra Ankara’daki 300 dolayındaki Çinli işçinin Sinovac’ın aşısını yaptırmış olması da gösterge kabul edilir mi?

Silivri'nin ihracatı 2 milyar doları aşıyor

GEÇEN cumartesi günü Rüştü Bozkurt ve Hakan Güldağ’la birlikte Hakan Kocabaş’ı n başkanlığını yürüttüğü Silivri SİAD üyeleriyle görüntülü platformda buluştuk, 4 saat sohbet ettik. Buluşma vesilesiyle Silivri SİAD’ın öyküsüne baktım, temellerinin 1978’e uzandığını gördüm. Hakan Kocabaş, “Silivri SİAD"a dönüşümün 1994’te gerçekleştiğini belirtip, şu bilgiyi paylaştı:

- Şu anda 143 üyemiz var. Türkiye'nin ihracatının yüzde 1.5'ini (2 milyar doları aşıyor) üyelerimiz gerçekleştiriyor.

Silivri SİAD üyelerinden İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında giren şirketler dikkatimi çekti:

- Sarten, Şölen, Sapro, Özyaşar, Karizma Beşler.

Silivri SİAD üyeleri arasında bazı sektör dernek başkanlarını bulunduğunu gördüm:

- Gökhan Turhan (Armatür Derneği Başkanı), Zeki Sarıbekir (Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı), Burak Önder (EVSİD Başkanı), Aliosman Mertöz (MAKSDER Başkanı), Yavuz Eroğlu (PAGEV Başkanı), Hasan Hüseyin Bayram (TETSİAD Başkanı).