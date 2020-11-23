Yeni nesil sanatta birlikten güç doğacak

Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültesi veya sanatla ilgili fakültelerin olduğu yaklaşık 75 üniversite, her yıl yaklaşık 2 bin genç sanatçı mezun ediyor. Bizler sanat izleyicisi veya alıcısı olarak bu gençlerin ne kadarını tanıyabiliyoruz? Ne kadarı sanat dünyasına hiç ulaşamadan cesaretini kaybediyor ve vazgeçiyor?

Bu sorulardan hareketle yola çıkan BASE, Türkiye genelindeki tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren bir kolektifsergi.

Genç sanatçı adaylarına üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturma alanı yaratmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekleri keşfetmesine aracı olmayı hedefliyor. 2017 yılında İdil Bilge, Aslı Boduroğlu ve Ali Kerem Bilge tarafından kurulan BASE, “Türkiye’nin ilk kolektif Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi” olarak Türkiye’nin yeni nesil sanat dünyasına ışık tutmayı amaçlıyor. BASE’in kurucu ortakları yaptıkları işin sağladığı faydayı, şu sözlerle özetliyorlar: “Türkiye’de sanat eğitimi alma cesaretinde bulunan binlerce yetenekli genç, hayal etmeye ve yaratmaya devam edebilmek için bir ışığa ihtiyaç duyuyor. Türkiye’de sanatın geleceği de yeni neslin yüreklendirilmesi, desteklenmesi, doğru yönlendirilmesi ve bir arada olmalarıyla mümkün olabilecek. BASE olarak onlara sanat hayatlarına ilk adımı atarken ışık tutabilme hayaliyle yola çıktık ve geçtiğimiz üç yılımızda bu yolda önemli bir adım attığımızı gördük. BASE yeni mezun sanatçılara ciddi bir görünürlük sağlıyor. BASE, genç sanatçılar ‘sanatçı olabilme yolunda çaba gösterdikçe’ hayallerine ulaşacak.”

Yeni dalga sanatçıların yitip gitmesine engel olmak

BASE Kurucu Ortakları İdil Bilge, Aslı Boduroğlu ve Ali Kerem Bilge ile yaptığımız söyleşide, öne çıkan konular şöyle:

İdil Bilge, dijital platformların sanatın yaygınlaşmasına ve erişebilirliğine büyük katkı sunduğunu ifade ediyor. BASE’in bu sayede yeni mezun gençleri doğru kişilerle buluşturmayı, cesaret kazandırmayı, üretimlerini geniş bir izleyiciye sergileme fırsatı sunmayı, Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanat okumuş, mezun olmuş sanatçı adaylarına eşit bir görünürlük sağlamayı hedeflediğini kaydediyor.

Aslı Boduroğlu, pandemi sürecinin genç sanatçılar için her zamankinden çok daha üretken bir süreç olduğuna dikkat çekiyor ve bu yılki seçkide varoluş, aidiyet, pandemiyle iyice baskınlaşan belirsizlik duygusu, yabancılaşma, kent ve doğa çatışması ve nostaljiye dair işlerin ön plana çıktığını ifade ediyor.

“BASE sadece 5 günlük bir sergiden ziyade yeni dalga sanatçılarımızın yitip gitmesine engel olmaya yönelik bir platform” diyen Ali Kerem Bilge ise, “Zamanla değerini yitirecek süslemeler yerine, artık daha fazla zaman geçirmeye başladığımız evlerimizi, çalışma alanlarımızı sanat eserleriyle doldurmanın tam zamanı. Sanat geleceğe yönelik bir projeksiyon da sunar, şimdi sanatı okumanın tam zamanı diye düşünüyorum” diyor.

Uzak ile yakını buluşturan diyalog

Bu yıl "Uzak Yakın” temasıyla gerçekleştirilen serginin Küratörü Derya Yücel, "Sanat, uzaklıkları ve yakınlıkları bir 'buluşma' konumuna getiren diyaloğu başlatabilir. Sanat, fiziksel, düşünsel, duygusal, zihinsel ve sosyal mesafeleri birbirine yakınlaştırabilir. Zaman ve mekân olgularının keskin biçimde dönüşüme uğradığı bu günlerde, dünyayı algılayış ve yorumlayışımız da değişiyor. Ve artık 'mesafe' ve 'temas' hem gündelik yaşam gerçekliğinde hem de sanatta metaforik olarak hiç olmadığı kadar güçlü çağrışımlar yaratıyor” diyor. 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergi 20 Kasım'da başladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda ve Digilogue'un dijital sanat partnerliğinde hayata geçirilen sergi 25 Kasım'a kadar devam edecek ve 'www.base. ist' adresinden online olarak gezilebilecek.

Kolekta:

Kolektif bir güç yaratmak

► BASE tarafından geçtiğimiz haziran ayında hayata geçirilen Kolekta, 500’ü aşkın sanatçıyı, 40’a yakın galeri ve alternatif sanat alanını, 5 binin üzerinde sanat eserini dijital ortamda bir araya getiriyor. Platformun amacı, Türkiye’deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmak, sanatçılar hakkında doğru bilgiyi tek bir yerde buluşturmak ve her geçen gün içeriğini daha da zenginleştiren dijital bir sanat arşivini sanatseverlerle buluşturmak. Kolekta amacını şöyle tanımlıyor: “Kolektif bir birliktelik yaratıp herkesin bu kolektif güçten, birbirinin trafiğinden yararlanması.”