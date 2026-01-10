Yeni normal diye bir şey hâlâ var mı?

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO Ergi Şener

“Yeni normal” kavramı, pan­demi döneminin en çok kullanılan ifadelerinden biriydi. Bir anlamda bir dönem vaadiy­di. Belirsizliği geçici bir çerçeve­ye oturtuyor, yaşanan kırılma­nın ardından dünyanın yeniden bir dengeye ulaşacağı varsayımı­nı taşıyordu. Pandemi sonrası bu kavram yalnızca iş dünyasında değil, geniş bir alanda hızla be­nimsendi.

Ancak 2026’ya girdiğimiz bu dönemde şu soruyu sormak­ta fayda var: Gerçekten yeni bir normale mi geçtik, yoksa normal kavramının kendisini mi kaybet­tik?

Çünkü global olarak tablo net: Ekonomi normale dönmedi. Te­darik zincirleri normale dön­medi. İş yapış biçimleri norma­le dönmedi. Dünya bir dengeye oturmuyor; sürekli yeniden ayar­lanıyor.

Belki de sorun, “yeni normal” kavramının baştan yanlış bir beklenti üretmesindeydi.

Neyi ifade ediyordu?

“Yeni normal” pandemi döne­minde bir slogandan öte; bir zih­niyet değişimini temsil ediyordu. Ben, bu kavramı “sonuçları henüz net olmasa bile değişimin kaçınıl­maz olduğunu ve çok sayıda yeni­lik barındıran bir geleceğe uyum sağlamamız gerektiğini vurgula­yan bir yaklaşım” olarak tanım­lamıştım. Bu yönüyle “yeni nor­mal”, belirsizliği inkâr etmiyor; aksine onunla yaşamayı öğren­memiz gerektiğini söylüyordu.

Bununla birlikte, yeni normal genel olarak kritik bir varsayıma dayanıyordu: Değişimin bir nok­tada yavaşlayacağı ve sistemin yeni bir dengeye oturacağı var­sayımına... Üstelik bu kavram ilk kez pandemi döneminde ortaya çıkmadı. Akademik çevrelerde ve ekonomi literatüründe büyük kı­rılmalar sonrası ortaya çıkan ka­lıcı davranış ve yapı değişimle­rini tanımlamak için daha önce de kullanıldı. Örneğin, 2008 kü­resel finans krizinin ardından da benzer bir söylem vardı. Pandemi döneminde ise bu kadar yaygın­laşmasının üç temel nedeni var: Belirsizliği çerçeveleme ihtiya­cı, politika ve yönetim dili açısın­dan işlevselliği ve psikolojik ola­rak rahatlatıcı etkisi.

Bugün ise bu varsayımın ken­disi tartışmalı. Çünkü yaşadığı­mız dönüşüm, geçici bir uyum süreci değil; kalıcı bir paradigma kayması niteliği taşıyor.

Neden eskidi?

Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau’nun pandemi dönemin­de söylediği şu söz, bugün çok da­ha anlamlı: “Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı ancak bir daha hiç bu kadar yavaş olmayacak.”

Bu ifade, “yeni normal” söyle­minin neden sürdürülemez hale geldiğini de açıklıyor. Değişim ar­tık istisna değil, bir gerçek. Ekono­mide kalıcı oynaklık var. Jeopoli­tik riskler geçici değil. Teknolojik sıçramalar (özellikle yapay zekâ) doğrusal ilerlemiyor. Regülasyon­lar, iş gücü piyasaları ve tüketici davranışları eş zamanlı değişiyor.

Bu ortamda “normal”, ulaşıla­cak bir hedef olmaktan çıktı. Ye­rini sürekli ayarlanan geçici den­gelere bıraktı. Bu nedenle iş dün­yasında sadece uyum sağlamak artık rekabet avantajı yaratmıyor. Değişimin hızı, uyum refleksleri­ni bile hızla eskitebiliyor. Bugün adapte olduğunuz bir yapı, yarın sizi yavaşlatan bir yüke dönüşe­biliyor. Kazananlar; değişime tep­ki verenler değil, değişimi önden okuyan ve yönlendirenler oluyor.

Bilim felsefecisi Thomas Kuhn’a göre kriz dönemleri, “nor­mal” işleyişin askıya alındığı an­lardır. Mevcut paradigma dünyayı açıklamakta yetersiz kaldığında, sistem yeni bir dengeye değil; yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç du­yar. Pandemi, jeopolitik kırılma­lar, teknolojik sıçramalar ve iklim krizi birlikte ele alındığında, bu­gün yaşadığımız şey bir geçiş dö­nemi değil; bir paradigma kayma­sıdır. Bu nedenle “yeni normal” söylemi, eski bir beklentinin de­vamı gibi duruyor. Normalin ge­ri dönmesini beklemek, paradig­ma değişmişken eski haritaya bak­mak gibi.

Bu noktada Nassim Nicholas Taleb’in “antifragility” (belirsiz­likten güç alma) kavramı devreye giriyor. Taleb’e göre sistemler yal­nızca şoklara dayanmakla yetin­memeli; belirsizlikten öğrenmeli ve güçlenmelidir.

İş dünyasında uzun süre el üs­tünde tutulan verimlilik odaklı modeller, bugün kırılganlık üreti­yor. Aşırı optimize edilmiş yapılar, beklenmeyen şoklar karşısında hızla çözülebiliyor. Yeni dönemin kazananları, en verimli olanlar de­ğil; belirsizliği avantaja çevirebi­lenler oluyor.

Yeni gerçeklik dönemi için strateji manifestosu

Bence içinde bulunduğumuz bu dönemi “Yeni Gerçeklik Dö­nemi” olarak adlandırmak daha doğru. Yeni gerçeklik; normalin geri dönmediği, belirsizliğin ka­lıcı hale geldiği, dengenin sürekli yeniden tanımlandığı ve strateji­nin sabit planlardan çok dinamik ayarlamalar gerektirdiği bir dö­nemi ifade ediyor.

Bu çerçevede başarı, değişime uyum sağlamakla değil; değişi­mi okuma, yönlendirme ve hatta hızlandırma kapasitesiyle ölçü­lüyor.

2026’ya girdiğimiz bu dönem­de şirketler ve liderler için kritik olan, bu gerçekliğe uygun yeni bir yönetim zihniyeti geliştirmek:

1- Normali beklemek en büyük stratejik hata: Normalin geri dönece­ği varsayımı üzerine kurulan her strateji, gecikmeli bir başarısız­lıktır. Yeni soru: Bu belirsizlik ka­lıcıysa, biz nasıl konumlanıyo­ruz?

2-Strateji artık tahmin değil, ayarlama sana­tıdır: Yeni gerçeklik dö­neminde doğru tahmin yoktur; hızlı yeniden konumlanma var­dır. Uzun vadeli sabit planlar yeri­ni senaryolara ve opsiyonlara bı­rakır. Kazananlar, geleceği en iyi tahmin edenler değil; yanıldığın­da en hızlı yön değiştirenlerdir.

3-Verimlilik yanılsama­sı: Verimlilik tek başına değer değil; dayanıklılık ve antifragility ile birlikte anlam­lıdır. En güçlü organizasyonlar, şoklara sadece direnenler değil; belirsizlikten öğrenen ve güçle­nenlerdir.

4-Kalıcı denge yoktur, geçici düzenler vardır: Yeni gerçeklik, kompleks adaptif sistemler üzerine kurulu­dur. Bu sistemlerde geçici uyum anları vardır ve stratejik başarı; geçici dengeleri bilinçli biçimde yönetmektir.

5-Adaptasyon yeterli de­ğildir: Uyum sağlamak, yeni gerçeklik dönemin­de asgari gerekliliktir, rekabet avantajı değildir. Asıl fark yara­tan, değişimi önden okumak ve yönlendirmektir.

6-Yetkinlik değil, öğren­me hızı belirleyicidir: Bilgi hızla eskir. Yetkin­likler çabuk demode olur. Kalıcı­lığı olan tek unsur, yeniden öğren­me kapasitesidir. Yeni gerçeklikte liderlik, “bilmek” değil; öğrenme­yi sürekli kılmak demektir.

7-Belirsizlik bastırıl­maz, yönetilir: Belir­sizlik bir hata değil; sis­temin doğal halidir. Onu yok et­meye çalışmak yerine, ölçmek, izlemek ve yönetecek mekaniz­malar kurmak gerekir.

Artık ‘yeni normal’ yok. “Yeni normal”, dalganın bir noktada di­neceği varsayımıydı. Oysa dalga geçmedi; biçim değiştirdi. Bu yeni gerçeklikte mesele, kıyıda bekle­mek değil; dalganın üzerinde ka­labilmek.