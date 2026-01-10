Yeni normal diye bir şey hâlâ var mı?
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO Ergi Şener
“Yeni normal” kavramı, pandemi döneminin en çok kullanılan ifadelerinden biriydi. Bir anlamda bir dönem vaadiydi. Belirsizliği geçici bir çerçeveye oturtuyor, yaşanan kırılmanın ardından dünyanın yeniden bir dengeye ulaşacağı varsayımını taşıyordu. Pandemi sonrası bu kavram yalnızca iş dünyasında değil, geniş bir alanda hızla benimsendi.
Ancak 2026’ya girdiğimiz bu dönemde şu soruyu sormakta fayda var: Gerçekten yeni bir normale mi geçtik, yoksa normal kavramının kendisini mi kaybettik?
Çünkü global olarak tablo net: Ekonomi normale dönmedi. Tedarik zincirleri normale dönmedi. İş yapış biçimleri normale dönmedi. Dünya bir dengeye oturmuyor; sürekli yeniden ayarlanıyor.
Belki de sorun, “yeni normal” kavramının baştan yanlış bir beklenti üretmesindeydi.
Neyi ifade ediyordu?
“Yeni normal” pandemi döneminde bir slogandan öte; bir zihniyet değişimini temsil ediyordu. Ben, bu kavramı “sonuçları henüz net olmasa bile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve çok sayıda yenilik barındıran bir geleceğe uyum sağlamamız gerektiğini vurgulayan bir yaklaşım” olarak tanımlamıştım. Bu yönüyle “yeni normal”, belirsizliği inkâr etmiyor; aksine onunla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyordu.
Bununla birlikte, yeni normal genel olarak kritik bir varsayıma dayanıyordu: Değişimin bir noktada yavaşlayacağı ve sistemin yeni bir dengeye oturacağı varsayımına... Üstelik bu kavram ilk kez pandemi döneminde ortaya çıkmadı. Akademik çevrelerde ve ekonomi literatüründe büyük kırılmalar sonrası ortaya çıkan kalıcı davranış ve yapı değişimlerini tanımlamak için daha önce de kullanıldı. Örneğin, 2008 küresel finans krizinin ardından da benzer bir söylem vardı. Pandemi döneminde ise bu kadar yaygınlaşmasının üç temel nedeni var: Belirsizliği çerçeveleme ihtiyacı, politika ve yönetim dili açısından işlevselliği ve psikolojik olarak rahatlatıcı etkisi.
Bugün ise bu varsayımın kendisi tartışmalı. Çünkü yaşadığımız dönüşüm, geçici bir uyum süreci değil; kalıcı bir paradigma kayması niteliği taşıyor.
Neden eskidi?
Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau’nun pandemi döneminde söylediği şu söz, bugün çok daha anlamlı: “Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı ancak bir daha hiç bu kadar yavaş olmayacak.”
Bu ifade, “yeni normal” söyleminin neden sürdürülemez hale geldiğini de açıklıyor. Değişim artık istisna değil, bir gerçek. Ekonomide kalıcı oynaklık var. Jeopolitik riskler geçici değil. Teknolojik sıçramalar (özellikle yapay zekâ) doğrusal ilerlemiyor. Regülasyonlar, iş gücü piyasaları ve tüketici davranışları eş zamanlı değişiyor.
Bu ortamda “normal”, ulaşılacak bir hedef olmaktan çıktı. Yerini sürekli ayarlanan geçici dengelere bıraktı. Bu nedenle iş dünyasında sadece uyum sağlamak artık rekabet avantajı yaratmıyor. Değişimin hızı, uyum reflekslerini bile hızla eskitebiliyor. Bugün adapte olduğunuz bir yapı, yarın sizi yavaşlatan bir yüke dönüşebiliyor. Kazananlar; değişime tepki verenler değil, değişimi önden okuyan ve yönlendirenler oluyor.
Bilim felsefecisi Thomas Kuhn’a göre kriz dönemleri, “normal” işleyişin askıya alındığı anlardır. Mevcut paradigma dünyayı açıklamakta yetersiz kaldığında, sistem yeni bir dengeye değil; yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyar. Pandemi, jeopolitik kırılmalar, teknolojik sıçramalar ve iklim krizi birlikte ele alındığında, bugün yaşadığımız şey bir geçiş dönemi değil; bir paradigma kaymasıdır. Bu nedenle “yeni normal” söylemi, eski bir beklentinin devamı gibi duruyor. Normalin geri dönmesini beklemek, paradigma değişmişken eski haritaya bakmak gibi.
Bu noktada Nassim Nicholas Taleb’in “antifragility” (belirsizlikten güç alma) kavramı devreye giriyor. Taleb’e göre sistemler yalnızca şoklara dayanmakla yetinmemeli; belirsizlikten öğrenmeli ve güçlenmelidir.
İş dünyasında uzun süre el üstünde tutulan verimlilik odaklı modeller, bugün kırılganlık üretiyor. Aşırı optimize edilmiş yapılar, beklenmeyen şoklar karşısında hızla çözülebiliyor. Yeni dönemin kazananları, en verimli olanlar değil; belirsizliği avantaja çevirebilenler oluyor.
Yeni gerçeklik dönemi için strateji manifestosu
Bence içinde bulunduğumuz bu dönemi “Yeni Gerçeklik Dönemi” olarak adlandırmak daha doğru. Yeni gerçeklik; normalin geri dönmediği, belirsizliğin kalıcı hale geldiği, dengenin sürekli yeniden tanımlandığı ve stratejinin sabit planlardan çok dinamik ayarlamalar gerektirdiği bir dönemi ifade ediyor.
Bu çerçevede başarı, değişime uyum sağlamakla değil; değişimi okuma, yönlendirme ve hatta hızlandırma kapasitesiyle ölçülüyor.
2026’ya girdiğimiz bu dönemde şirketler ve liderler için kritik olan, bu gerçekliğe uygun yeni bir yönetim zihniyeti geliştirmek:
1- Normali beklemek en büyük stratejik hata: Normalin geri döneceği varsayımı üzerine kurulan her strateji, gecikmeli bir başarısızlıktır. Yeni soru: Bu belirsizlik kalıcıysa, biz nasıl konumlanıyoruz?
2-Strateji artık tahmin değil, ayarlama sanatıdır: Yeni gerçeklik döneminde doğru tahmin yoktur; hızlı yeniden konumlanma vardır. Uzun vadeli sabit planlar yerini senaryolara ve opsiyonlara bırakır. Kazananlar, geleceği en iyi tahmin edenler değil; yanıldığında en hızlı yön değiştirenlerdir.
3-Verimlilik yanılsaması: Verimlilik tek başına değer değil; dayanıklılık ve antifragility ile birlikte anlamlıdır. En güçlü organizasyonlar, şoklara sadece direnenler değil; belirsizlikten öğrenen ve güçlenenlerdir.
4-Kalıcı denge yoktur, geçici düzenler vardır: Yeni gerçeklik, kompleks adaptif sistemler üzerine kuruludur. Bu sistemlerde geçici uyum anları vardır ve stratejik başarı; geçici dengeleri bilinçli biçimde yönetmektir.
5-Adaptasyon yeterli değildir: Uyum sağlamak, yeni gerçeklik döneminde asgari gerekliliktir, rekabet avantajı değildir. Asıl fark yaratan, değişimi önden okumak ve yönlendirmektir.
6-Yetkinlik değil, öğrenme hızı belirleyicidir: Bilgi hızla eskir. Yetkinlikler çabuk demode olur. Kalıcılığı olan tek unsur, yeniden öğrenme kapasitesidir. Yeni gerçeklikte liderlik, “bilmek” değil; öğrenmeyi sürekli kılmak demektir.
7-Belirsizlik bastırılmaz, yönetilir: Belirsizlik bir hata değil; sistemin doğal halidir. Onu yok etmeye çalışmak yerine, ölçmek, izlemek ve yönetecek mekanizmalar kurmak gerekir.
Artık ‘yeni normal’ yok. “Yeni normal”, dalganın bir noktada dineceği varsayımıydı. Oysa dalga geçmedi; biçim değiştirdi. Bu yeni gerçeklikte mesele, kıyıda beklemek değil; dalganın üzerinde kalabilmek.
