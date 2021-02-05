Yeni normal ve turizm fonu

Fehmi KÖFTEOĞLU

Aralarında Türkiye’nin de olduğu turizmi yurtdışından turist almaya dayalı (incomingci) ülkelerde sektörün lokomotifi konaklama kesimidir.

Koronavirüsü salgınından dolayı oteller bir yıldır kapalı.

Açık olunabilen kısa sürelerde de doluluklar çok düşük.

Bu dönemde kamu yönetiminin sağladığı kısmi destekle azalmış da olsa başta personel ücretleri olmak üzere işletme giderlerini karşılamak zorunda kaldı.

Bu durumda oteller gelir elde edemedi.

Daha önemlisi yapılacak işten karşılanmak üzere bankalardan alınmış krediler var.

Kredilerin vadesi geldi, ama iş olmadığı için borçlar ödenemiyor.

Ayrıca otellerin yeni yatırım potansiyeli olmasa bile mevcut yatırımları güncel ve rekabetçi kılmak için sürekli yenileme yatırımlarına ve dolayısıyla finansmana ihtiyacı var.

Bunun için sektörde 6 milyar Euro’luk finansmana gereksinim olduğu hesaplanıyor.

Bunun öz kaynaklardan karşılanması zor.

Bu para ucuz maliyetli kaynak kredi dışında bir mekanizma ile temin edilebilir mi?

Sektördeki geri dönmeyen, takipteki krediler oranındaki yükseliş dikkate alındığında bankalar yeni krediler açmakta gönüllü değil.

Dolayısıyla yeni kaynak ihtiyacının yurtiçindeki para piyasalarından kredi olarak bulunması zor, temin edilse bile turizm yatırımcısı için pahalıdır.

Turizm şirketleri tahvil/bono arz edip kaynak yaratabilirler. Fakat maliyet yine yüksek olacağı için kredilerde yaşanacak olan maliyet sorunu burada da karşımıza çıkacak.

Geriye ülke dışından farklı bir kaynaktan para bulmak kalıyor.

Burada tahsisli araziler üzerine kurulu tesisler değerlendirilebilir.

Tahsisli araziler üzerine kurulu tesislerin yatırım değeri 16 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Bu durumda Yatırım Bankacısı eski TURBAN Turizm Kredi Uzmanı Kayhan Taner Özen’in dediği gibi Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve diğer tahsisli araziler üzerine kurulu tesisler Turizm Fonu’na devredilerek karşılığında bono çıkartılabilir. Bonolar uluslararası piyasada satılarak elde edilecek kaynak zamanında Turizm Bankası TURBAN’ın yaptığı gibi düşük maliyetlere yatırımcılara aktarılabilir.

Bu yolla 16 milyar Euro tutarındaki varlık için yüzde 2 faiz ile 8-10 milyar Euro kaynak sağlanabilir. Fon da bu kaynağı yatırımcıya projelerinde kullandırabilir.