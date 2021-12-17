Yeni normalde kuralı dijital ekonomi koyacak

Gelenek, gelene ek demektir. Türkiye’de yarım asrı aşan az sayıda gelenek oluşturabildik. Bunlardan biri de Türkiye Bilişim Derneği’miz ve 50’nci kuruluş yılında, Başkan Rahmi Aktepe’yi “Yeni Normalde Dijital Ekonomi” konusunu tartışmaya açarken buluyoruz.

Ulusal Bilişim Kurultayı’nda salonları dolduranlara bakıyorum. 40 yıldan bu yana katıldığım etkinliklerde tartışılan konulara bakınca, sorunların bizi eskittiği ama bizim sorunları pek eskitemediğimizi fark ediyorum.

DİJİTAL DOSTU HUKUK İHTİYACI

Yine de bu süreçte bilgisayarlaşma, internet, hukuk, ekonomi, finans boyutlarında sektörün pek çok sorununu çözen platform olmayı başarmışız. Yarım asır ardından geldiğimiz nokta, bilişim alanında fırsat ve tehditlerin, akıl almaz boyutlara vardığı gerçeğine işaret ediyor.

Misal salgının hızlandırdığı dijitalleşme ve onun yarattığı farklı ekonomi. Misal üretim, paylaşım, tedarik alanlarında yaşanan devrimsel dönüşümler. Mesela blok zinciri ve dijital para sistemleri… Bu ve benzeri yeni ve az bilinen alanlar, böylesi kurultaylarla daha bilinir hale gelebiliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yakın gelecekte banka olacak mı?

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Cerit’e; “bankalar ortadan kalkar mı?” diye soruyorum; “yok olmaz ama şimdiki haliyle de kalmaz, dönüşür. Para ve işlem var oldukça bunları düzenleyecek kurumlara daima ihtiyaç olur.” TBD İcra Kurulu Üyesi Buğra Ayan; “23 yıldır tartıştıktan sonra Bitcoin’e ancak varabildiğimizi söylüyor.

Yeni para sistemlerinin temel ihtiyacı nedir?

Aselsan’dan Davut Çulha; yeni teknolojiler sayesinde güvenlik kavramının her alanda başka boyutlara vardığından söz ederken TBD’den Dr. Barış Günaydın; uluslararası para sistemlerinin daha geniş ve daha çağdaş bir hukuk altyapısına ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

NOT

BİTCOİN GERÇEĞİ HAYATIN İÇİNDE

Dijital paralar her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplar oldu. Metroda kulak misafiri oluyorum iki gencin konuşmasına; “bana 500 lira versene, bitcoinimi bozdurmayayım.” Ayrıca liradan kaçarken sadece dövize, altına değil, kripto paralara doğru yoğun bir akış başlamış durumda…

Fil örneğine buyurun: Filin kuyruğu; Bitcoin, gövdesi; kripto paralar ve filin gittiği yol ise farklı, cesur bir gelecek… Kimi abat kimi berbat edeceğini pek kestiremediğimiz bir gelecek…

Merkeziyetsiz yapılara doğru evirilen dünyada Türkiye, kendine yeni öyküleri bu alanda yazabilir. Ya da bu dünya, kaçırdığımız başka bir tren vagonu olacaktır.