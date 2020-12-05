Yeni önlemler çerçevesinde ‘dinamik ve canlı’ kalmak için neler yapabiliriz?

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Sabır öyle bir iptir ki, sen

kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir.

Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır.”

Mevlânâ

Neredeyse bir takvim yılını daha geride bırakmak üzereyiz. Hangi açıdan bakarsak bakalım kolay bir yıl değildi; çok güzel anılar biriktiremedik. 2020’nin insanların çoğunun hafızasında pek güzel izler bırakmayacağı kesin. Olumlu tarafından bakmak gerekirse, zorluklar insanı gelecekte güçlü kılar, dayanıklılığını artırır ve karakter inşa eder, ayrıca zorluk sonrasında gelen ferahlama, hiç sıkıntısız bir yaşamdan daha iyidir.

Önlemlerin/kısıtlamaların birkaç doz daha yükseltildiği bugünlerde, aşağıdaki uygulamaların, çalışanlara veya günlük yaşamın içinde olan bireylere önemli ölçüde fayda sağlayacağına inanıyorum.

- Zamanı yönetmek yaşamımızı yönetmektir

Zaman yönetiminin yaşamımızda çok önemli bir yeri vardır. Bu gerçektir. Evden veya ofisten çalışalım veya kısıtlamalardan dolayı hafta sonu evimizde zaman geçirelim, planlı bir şekilde hareket etmemiz bizleri motive edecektir. Günü belirli parçalara ayırmak, yapılacaklar listesi oluşturmak ve harekete geçmek bizi rahatlatacaktır ve zihnimizde yaşamımızdaki denetimin hâlâ bizde olduğu düşüncesini uyandıracaktır. Huzur evlerinde yapılan bir araştırmada denetimin kendilerinde olduğunu hisseden kişilerin (kendi yemeğini seçme özgürlüğü vb.) daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor. (İsteyenler zaman yönetimi konusunda -hap şeklinde- biraz daha fazla bilgiye daha önce yazdığım bu yazıdan ulaşabilirler: https://www.dunya.com/kose-yazisi/zamani-yonetmek-hayati-yonetmektir/436929)

- Büyük resmimize odaklanmak bizi dinamik tutar

Bu pandemide alanında isim yapmış psikologlardan/psikiyatrlardan aklımda kalan bir bilgi var. Sonuna kadar tüm önlemlerini al ve sonrasında “Diğer insanlar için neler yapabilirim?” bunu düşün ve harekete geç. Her koşulda diğer insanlar için bir şeyler yapmak gerçekten ruhsal olarak bize çok iyi gelen bir şey. Bunun yanında yaşamımızdaki büyük resme odaklanmak da bizi dinamik tutacaktır. (Bazı büyük yazarların biyografilerini incelediğimizde, savaşlardan dolayı yıllarca yazmaya ara vermek zorunda kaldıklarını görüyoruz.) Zorluk dönemlerinde gelecekteki gelmek istediğimiz noktayı hayal etmek ve bunun için -bu dönemde dahi- hâlâ bir şeyler yapabilmek de bize güç verecektir.

“Ruh gülmeyle yenilir” diyor Cicero. Özellikle bu dönemde mizah duygusunun da bize iyi geldiği bir gerçek. İçimizdeki neşeyi ortaya çıkaracak, yazıların, dergilerin, programların veya arkadaş diyaloglarının da besin değerleri oldukça yüksektir.

Beden ve zihin sağlığımız için en önemli ilaçlardan bazıları; okumak ve spor

Bunu her fırsat bulduğumda, eğitimlerimde, yazılarımda dile getiriyorum. Sporsuz ve kitapsız bir yaşam düşünemiyorum. Kaliteli yaşlanmamız için her ikisinin de önem derecesi oldukça yüksek. Yıllardır kendime, -çalışma köşesinden bağımsız- “evde bir okuma köşesi yapayım” diyordum. Kısmet bu pandemi dönemineymiş. Evdeki enerji seviyem yükseldi. Şiddetle tavsiye ederim. (Pencere/petek yanına veya evin sakin bir köşesine bir koltuk ve sehpa yerleştirmek yeterli oluyor.)

Bir şeyler üretmek gibisi yok

Yazı yazmak, resim çizmek, yıpranmış eşyaları boyamak, eski kıyafetlerden/eşyalardan yeni şeyler üretmek, el sanatları vb. kısacası bir şeyler üretmek harika bir duygu! Herkesin içinde bir sanatçı ruhu var. Herkes şu pandemide içindeki sanatı ortaya çıkarsa ne güzel olur…

İçsel motivasyonun en önemli unsurlarından biri özerlik

Evden çalışma sürecinde şüphesiz ki otonomi/özerklik daha çok devreye giriyor. İş yaşamında veya özel yaşamımızda kendi yasalarımızı oluşturmamız içsel motivasyonumuzu yükseltiyor.

Öğrenmek mutluluktur

Platon’un bu sözüne kulak vermek yine pandemi sürecinde lehimize olacaktır. Online eğitimler, kitaplar, makaleler vb. bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Zaman planlaması yaparken “Günün şu kadar kısmını bugünkü gelişimim için ayıracağım” diyebilmek ve bunu gerçekleştirmek zihinsel olarak bizi geliştirecek ve motive edecektir.

Ruhun gıdası, müzik: Müzikle birlikte çalışabiliyorsanız, fonda klasik bir müziğin size eşlik etmesi motivasyon için harika bir yöntem.

Gün ışığını almak da ruhumuza iyi geliyor

Geçen sene Harvard Business’ta okuduğum bir araştırmada, çalışma ortamlarında çalışanları en çok motive eden unsurun ‘gün ışığı’ olduğu yazıyordu. Evdeki çalışma ve/veya okuma köşemizi -mümkünse- aydınlık bir yere kurmamız yine içsel motivasyonumuz açısından önemli olacaktır.

Son söz: Ruhumuza çok iyi gelen; bilim, felsefe ve semavi dinlerin buluştuğu ortak bir nokta var: “Yaşamın sırrı, diğer insanlara fayda sağlamak ve hizmet etmektir.”

Şu dünyada bu sözü bir yaşam tarzı haline getirmek kadar önemli olan çok az şey olduğuna inanıyorum…