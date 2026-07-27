Yeni Parti mi yeniden parti mi?

Kitlesel siyasi partile­rin bugünkü yapıla­rıyla ilk ortaya çıkışı, sa­nayi toplumunun gelişi­mine paralel olarak 19. yüzyılda gerçekleşmişti. Muhafazakar, liberal, sos­yalist, Hristiyan demok­rat, işçi partisi gibi adlar­la kurumsallaşmaya baş­layan siyasi partiler, ortak ilkeler etrafında birleşmiş, kolektif çıkarları savunan ve benzer insanların ör­gütlendiği gruplar niteli­ğini taşımaktaydı. İnsan­lar kendi sınıflarını ya da sosyal statülerini temsil eden partilere yöneliyor­du. Emekçiler sosyalist ve işçi partilerine, sanayi­ciler ve burjuvazi liberal partilere, toprak sahiple­ri ve çalışanları ise muha­fazakar partilere eğilim­liydi. Oy verme davranı­şı büyük ölçüde ekonomik konumun, mezheplerin ve köy-kent ayrımına daya­nan sosyolojik yapının bir uzantısıydı.

20. yüzyılın küresel sa­vaşları tüm statüleri yer­le yeksan eden ve toplumu ortak ulusal bilinçle kay­naştıran bir politikleşme döneminin kapısını açın­ca siyasi partilerin içeri­ği de devrimsel bir dönü­şüm geçirmişti. Herkesin her partiye oy verebildiği; kimliklerin, kültürel de­ğerlerin, yaşam tarzları­nın ve en önemlisi de aidi­yetlerin belirleyici olduğu yeni bir siyasal sistem şe­killeniyordu. Partiler ar­tık oy verenlere aidiyet de sağlayan kimlik topluluk­ları haline gelmiş; üyele­ri ve sempatizanları bir­leştiren ideolojik çerçe­veler, uğruna savaşılıp, ölünecek politik tanımla­yıcılara dönüşmüştü. So­ğuk savaş dönemi boyunca siyaset ideolojik kamplaş­malar üzerinden yürüdü ve parti bağlılığı kuşaklar arası aktarılan kalıcı siya­si kimliklerin üretilmesini sağladı. 21. yüzyılın başla­rında siyasetin büyük ide­olojik anlatıları çözülme yoluna girmişti. Zirve nok­tasına ulaşan küreselleş­me süreci bir yandan libe­ralleşmeyi ve diğer yandan da vatandaş­lıktan bire­ye geçişi ön­gördüğünden yeni bir siya­sallaşma mo­deli kaçınıl­mazdı. Siyasi partiler tem­silde yeter­siz kalıyor, birbirinin ardı sıra kurulan küçük parti­ler ulusal sistemlere katı­lıyordu. Ancak birbiri ar­dına gelen küresel krizler devletin bir aygıt ve örgüt olarak sahnelere yeniden dönüşünü hazırladığı gibi, siyasi partiler açısından da yeni bir ideolojik kırıl­manın sinyallerini verme­ye başlamıştı. Tüm dün­yada “ulusalcı ya da küre­selci” çizgide olma hali, siyasi partileri nihai bir karar vermeye zorluyor­du. ABD’den Almanya’ya, Fransa’dan İngiltere’ye, Japonya’dan Güney Ko­re’ye, İtalya’dan Hindis­tan’a uzanan hat üzerinde 21. yüzyılın siyasi yarılma­sı net biçimde kendisini göstermektedydi.

Türkiye’de siyasi dönüşüm

Türkiye de bu rüzgarın etkisini yakından hisse­den ülkelerden birisi oldu ve son 25 yıl hem muha­fazakar, hem liberal, hem etnik, hem dindar eğilim­ler aynı yarılma üzerinden yeniden şekil aldı. Liberal muhafazakar bir kimlik­le yola çıkan AKP, zaman içinde ilk kurucularının birçoğuyla yollarını ayır­dı ve bu durum yeni parti­lerin kurulmasına ön ayak oldu. Hem MHP hem de CHP kendi içlerinden yeni partiler çıkararak yolları­na devam ettiler. Cumhur­başkanlığı hükümet siste­mine geçişin de etkisiyle iki kutba ayrılan Türkiye siyaseti, Cumhur ve Millet ittifakları üzerinden daha önce alışmadığımız, birbi­rine zıt gibi görünen siya­si partilerin birleşmesine sahne oldu. Son olarak Ye­ni Parti’nin kuruluşu da bu yarılmayı temsil eden güç­lü bir hamle olarak siyasi tarihte yerini aldı.

Kamuoyu araştırmala­rı ve yeni Meclis aritme­tiği Yeni Parti’nin daha önce siyasi partilerin ana gövdelerinden ayrılan kü­çük ve başarısız örnekler­den bir tanesi olmadığını ve küresel-liberal çizgiyi temsilde liderlik yapabile­ceğini ortaya koyuyor. De­mokrasi ve çok taraflılık, haklar ve özgürlükler, kü­resel ekonomi ve kurum­larla entegrasyon, çok kül­türlülük gibi konuları ön plana çıkaran “küreselci” bakış açısı partinin sem­patizanlarına sunacağı ye­ni kimlik olacak gibi görü­nüyor. Ancak bunu henüz net olarak ortaya söyle­yebilmiş değiller zira geç­miş bagajları CHP’nin “6 Oku”nda bulunan devlet­çilik ve milliyetçilik ilke­lerini de kapsıyor. Hem bu okların gösterdiği yön­lerin zıtlığı ve hem de bir yanda “çağdaş dünya ile bütünleşme”, diğer yan­dan “kayıtsız şartsız ulu­sal egemenlik şiarının varlığı” “Yeni Partinin” aşması gereken zorluklar arasında. CHP’den ayrı­larak yeni bir siyasi parti kurmak, yüz yılı aşan bir kurumsal hafızadan ay­rılarak yeni bir kolektif kimlik inşası anlamını ta­şıyor. Türkiye’deki kutup­laşma ortamının ne denli katı olduğu da hesaba ka­tıldığında, siyasi partile­re yönelimin sadece san­dıktan ibaret olmadığı, kolektif bir ruhun parçası olmanın ifadesi olduğu da açıkça görülmekte. Tam da bu nedenle bir seçme­nin “ben CHP’liyim” ya da “ben Yeni Partiliyim” de­mesinin bir partiye oy ver­mekten çok daha fazlası olacağını söylememiz ge­rekiyor. Zira bu söylem, o kimliğin kolektif hafızası­nı, ortak değer ve sembol­lerini ifade ettiği gibi, kişi­nin özdeşim kurduğu, ken­dini ait hissettiği grubu da belirleyecek bir detay.

Bu yüzden yüz yıllık bir partiden ayrılma kararı sadece örgütsel bir kopuş olmadığı gibi özünde psi­kolojik bir ayrışma süre­ci. CHP’den ayrılanların da kalanların da gözyaş­ları içerisinde kendilerini ifade etmeleri olayın duy­gusal boyutunun gücünü gösteriyor. Yeni kurulan partinin önündeki en zor­layıcı engel, “biz” duygusu şekillenmiş bir partinin kimliğinden kopanları ge­çici ve tepkisel bir hareke­tin değil, aidiyet sunan bir siyasi partinin destekleyi­cileri haline getirebilmek.

Seçmen, Yeni Parti’nin bir marka değil de kimlik sunan bir parti olduğuna ikna olduğunda bir başka sorunla daha yüzleşilebi­lir: “alışkanlık”. Bütün ye­ni olanların en büyük so­runu eski alışkanlıklardır. CHP imgesi kafalarda şe­killenmiş net bir kimliğe sahiptir ve seçmenlerin­de düşünmeden, tartma­dan oy vermesine yetecek kadar deneyim birikimi vardır. Seçmen, partisinin neyi yapıp neyi yapama­yacağını bilmekte; hiçbir şey sunamadığı anda bile sırf öteki olarak tarif etti­ğinden (yani AKP) olma­dığı için sandığa gitmek­te tereddüt etmemekte­dir. Peki, “Yeni Parti” ne sunmaktadır? Çerçeve­si sınırları net midir? Li­deri kimdir? Bu bir siyasi hareket midir; yoksa siya­si Parti midir? Yeni midir; yeniden midir?

Yeni hareket eski kim­liğini tümden reddeder­se seçmenini; eskiye yas­lanırsa da yeni olma iddi­asını yitirecektir. Kalan mirasın hangi bölümünü, kimin ve ne şekilde taşıya­cağı konusu her iki parti­nin de gelecekteki harita­sını belirleyecektir.