Yeni Parti mi yeniden parti mi?
Kitlesel siyasi partilerin bugünkü yapılarıyla ilk ortaya çıkışı, sanayi toplumunun gelişimine paralel olarak 19. yüzyılda gerçekleşmişti. Muhafazakar, liberal, sosyalist, Hristiyan demokrat, işçi partisi gibi adlarla kurumsallaşmaya başlayan siyasi partiler, ortak ilkeler etrafında birleşmiş, kolektif çıkarları savunan ve benzer insanların örgütlendiği gruplar niteliğini taşımaktaydı. İnsanlar kendi sınıflarını ya da sosyal statülerini temsil eden partilere yöneliyordu. Emekçiler sosyalist ve işçi partilerine, sanayiciler ve burjuvazi liberal partilere, toprak sahipleri ve çalışanları ise muhafazakar partilere eğilimliydi. Oy verme davranışı büyük ölçüde ekonomik konumun, mezheplerin ve köy-kent ayrımına dayanan sosyolojik yapının bir uzantısıydı.
20. yüzyılın küresel savaşları tüm statüleri yerle yeksan eden ve toplumu ortak ulusal bilinçle kaynaştıran bir politikleşme döneminin kapısını açınca siyasi partilerin içeriği de devrimsel bir dönüşüm geçirmişti. Herkesin her partiye oy verebildiği; kimliklerin, kültürel değerlerin, yaşam tarzlarının ve en önemlisi de aidiyetlerin belirleyici olduğu yeni bir siyasal sistem şekilleniyordu. Partiler artık oy verenlere aidiyet de sağlayan kimlik toplulukları haline gelmiş; üyeleri ve sempatizanları birleştiren ideolojik çerçeveler, uğruna savaşılıp, ölünecek politik tanımlayıcılara dönüşmüştü. Soğuk savaş dönemi boyunca siyaset ideolojik kamplaşmalar üzerinden yürüdü ve parti bağlılığı kuşaklar arası aktarılan kalıcı siyasi kimliklerin üretilmesini sağladı. 21. yüzyılın başlarında siyasetin büyük ideolojik anlatıları çözülme yoluna girmişti. Zirve noktasına ulaşan küreselleşme süreci bir yandan liberalleşmeyi ve diğer yandan da vatandaşlıktan bireye geçişi öngördüğünden yeni bir siyasallaşma modeli kaçınılmazdı. Siyasi partiler temsilde yetersiz kalıyor, birbirinin ardı sıra kurulan küçük partiler ulusal sistemlere katılıyordu. Ancak birbiri ardına gelen küresel krizler devletin bir aygıt ve örgüt olarak sahnelere yeniden dönüşünü hazırladığı gibi, siyasi partiler açısından da yeni bir ideolojik kırılmanın sinyallerini vermeye başlamıştı. Tüm dünyada “ulusalcı ya da küreselci” çizgide olma hali, siyasi partileri nihai bir karar vermeye zorluyordu. ABD’den Almanya’ya, Fransa’dan İngiltere’ye, Japonya’dan Güney Kore’ye, İtalya’dan Hindistan’a uzanan hat üzerinde 21. yüzyılın siyasi yarılması net biçimde kendisini göstermektedydi.
Türkiye’de siyasi dönüşüm
Türkiye de bu rüzgarın etkisini yakından hisseden ülkelerden birisi oldu ve son 25 yıl hem muhafazakar, hem liberal, hem etnik, hem dindar eğilimler aynı yarılma üzerinden yeniden şekil aldı. Liberal muhafazakar bir kimlikle yola çıkan AKP, zaman içinde ilk kurucularının birçoğuyla yollarını ayırdı ve bu durum yeni partilerin kurulmasına ön ayak oldu. Hem MHP hem de CHP kendi içlerinden yeni partiler çıkararak yollarına devam ettiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin de etkisiyle iki kutba ayrılan Türkiye siyaseti, Cumhur ve Millet ittifakları üzerinden daha önce alışmadığımız, birbirine zıt gibi görünen siyasi partilerin birleşmesine sahne oldu. Son olarak Yeni Parti’nin kuruluşu da bu yarılmayı temsil eden güçlü bir hamle olarak siyasi tarihte yerini aldı.
Kamuoyu araştırmaları ve yeni Meclis aritmetiği Yeni Parti’nin daha önce siyasi partilerin ana gövdelerinden ayrılan küçük ve başarısız örneklerden bir tanesi olmadığını ve küresel-liberal çizgiyi temsilde liderlik yapabileceğini ortaya koyuyor. Demokrasi ve çok taraflılık, haklar ve özgürlükler, küresel ekonomi ve kurumlarla entegrasyon, çok kültürlülük gibi konuları ön plana çıkaran “küreselci” bakış açısı partinin sempatizanlarına sunacağı yeni kimlik olacak gibi görünüyor. Ancak bunu henüz net olarak ortaya söyleyebilmiş değiller zira geçmiş bagajları CHP’nin “6 Oku”nda bulunan devletçilik ve milliyetçilik ilkelerini de kapsıyor. Hem bu okların gösterdiği yönlerin zıtlığı ve hem de bir yanda “çağdaş dünya ile bütünleşme”, diğer yandan “kayıtsız şartsız ulusal egemenlik şiarının varlığı” “Yeni Partinin” aşması gereken zorluklar arasında. CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurmak, yüz yılı aşan bir kurumsal hafızadan ayrılarak yeni bir kolektif kimlik inşası anlamını taşıyor. Türkiye’deki kutuplaşma ortamının ne denli katı olduğu da hesaba katıldığında, siyasi partilere yönelimin sadece sandıktan ibaret olmadığı, kolektif bir ruhun parçası olmanın ifadesi olduğu da açıkça görülmekte. Tam da bu nedenle bir seçmenin “ben CHP’liyim” ya da “ben Yeni Partiliyim” demesinin bir partiye oy vermekten çok daha fazlası olacağını söylememiz gerekiyor. Zira bu söylem, o kimliğin kolektif hafızasını, ortak değer ve sembollerini ifade ettiği gibi, kişinin özdeşim kurduğu, kendini ait hissettiği grubu da belirleyecek bir detay.
Bu yüzden yüz yıllık bir partiden ayrılma kararı sadece örgütsel bir kopuş olmadığı gibi özünde psikolojik bir ayrışma süreci. CHP’den ayrılanların da kalanların da gözyaşları içerisinde kendilerini ifade etmeleri olayın duygusal boyutunun gücünü gösteriyor. Yeni kurulan partinin önündeki en zorlayıcı engel, “biz” duygusu şekillenmiş bir partinin kimliğinden kopanları geçici ve tepkisel bir hareketin değil, aidiyet sunan bir siyasi partinin destekleyicileri haline getirebilmek.
Seçmen, Yeni Parti’nin bir marka değil de kimlik sunan bir parti olduğuna ikna olduğunda bir başka sorunla daha yüzleşilebilir: “alışkanlık”. Bütün yeni olanların en büyük sorunu eski alışkanlıklardır. CHP imgesi kafalarda şekillenmiş net bir kimliğe sahiptir ve seçmenlerinde düşünmeden, tartmadan oy vermesine yetecek kadar deneyim birikimi vardır. Seçmen, partisinin neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmekte; hiçbir şey sunamadığı anda bile sırf öteki olarak tarif ettiğinden (yani AKP) olmadığı için sandığa gitmekte tereddüt etmemektedir. Peki, “Yeni Parti” ne sunmaktadır? Çerçevesi sınırları net midir? Lideri kimdir? Bu bir siyasi hareket midir; yoksa siyasi Parti midir? Yeni midir; yeniden midir?
Yeni hareket eski kimliğini tümden reddederse seçmenini; eskiye yaslanırsa da yeni olma iddiasını yitirecektir. Kalan mirasın hangi bölümünü, kimin ve ne şekilde taşıyacağı konusu her iki partinin de gelecekteki haritasını belirleyecektir.
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