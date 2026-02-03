Yeni petrol

A politika monetarya ke se apoya en datos makiyados”… vamos a ver ken va ser el primero en azer la broma.

Kevin Warsh Fed yeni başkan adayı ola­rak duyurulunca herkes kendisinin politi­kasını, özgeçmişini inceleyip, “Davos’ta bir kere yemek sırasında denk gelmiştim, şa­hine benziyordu” kıvamında anılarını post etti sosyal medyada.

Veri odaklı merkez bankacılığı cümlesi­ni sık duymuşuzdur. Fed kapanma nedeni ile yılsonunda istihdam ve enflasyon verisi ol­madan faiz kararı almıştı. Yeni Fed başka­nı Estée Lauder ailesinin dolaylı mirasçısı olunca “makyajlı veriye dayalı para politikası esprisini ilk önce kim yapacak acaba” cümle­sinin Ladino versiyonu en baştaki cümle.

Malum BLS istihdam (ve enflasyon) veri­lerinin doğruyu yansıtmadığı iddiası ile baş­kanının görevden alınması ile mortgage kre­disi başvurusunda doğru beyan vermediği, bi­na renovasyon bütçesindeki sapmayı yeminli ifadesinde doğru aktarmadı iddiası ile hedefe konan iki tane Fed guvernörü var.

Site yönetimleri

Akla e-ticaret veya web sitesi gelse de bu aralar fahiş aidatlar nedeni ile düzenleme gel­mesi beklenen toplu konutlar konu.

Toplu konutlar için kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi şart. Örnek; sitelerde ATV, mo­tor gibi hobi amaçlı yarış parkuru kullanımla­rına dışarıdan müdahale edilemiyor özel alan diye. Bu gibi konularda site yönetimlerinin eli kolu bağlıyken, başta fahiş aidatlara karşı da site sakinlerinin eli kolu bağlı kalabiliyor.

Düzenlemede konu sadece aidat olarak gö­rülürse çok eksik kalır. Kamu yararına başta site sakinleri olmak üzere herkese açık olması gereken site faaliyet giderleri, yönetim kuru­lu kararları, finansalları çoğu zaman ulaşılma­sı güç veriler. Bunlar, KAP gibi düzenli rapor­lanmasının yanı sıra bağımsız denetim, seçim dönemlerinde yeminli mali müşavir onayı gi­bi süreçlere en kısa zamanda kavuşturulmalı. Seçim süreçlerinin yine bir düzenlemeye tabii olması şart. Yönetim planında yer almıyorsa, sitede oturmayan herhangi bir kat maliki bir­den fazla blokta vekâlet ile seçime dahi gelme­den blok temsilcisi gösterilip, yönetimi ister­se tek başına atayabiliyor. Bu gibi nedenlerle kayyım arayışı son zamanlarda artıyor.

Sigorta ve emlak acentesi, yatırım danış­manlığı gibi profesyonel site yönetimlerinin de bir sertifikasyona ve zorunlu eğitime ta­bii tutulması şart. En başta doğal afetlere kar­şı sivil savunma ve ilk yardım ile iş sağlığı ve güvenliği başlıklarında. Sitelerde otopark gi­bi ortak kullanım alanlarında, çıkış kapıların­da başta yangına karşı alınması gereken ön­lemlerin dış denetime tabii tutulması şart. AVM’ye örneğin tüplü araçlar alınmazken site (bina) kapalı otoparklarına girebiliyor. Otellerde düzenli kontrol edilmesi gereken yangın merdivenlerini sitelerde kim kontrol ediyor veya bu kontrolleri kim denetliyor.

Belki de tüm bunları düzenlemek ve denet­lemek için bir “Site Yönetimleri (Toplu Ko­nut) Düzenleme ve Denetleme Kurumuna” ihtiyaç var veya TOKİ bu konuda yeniden de­ğerlendirilebilir. Çoğu site, kooperatif, toplu konut hane nüfusu ve konut sayısı itibarı ile Anadolu’da bir köy hatta ilçe seviyesinde ar­tık başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler­de. Yani kaymakam, muhtar ne ise site yöne­timleri de ona tekabül ediyor.

Kartlı ödeme sistemleri

Yıllarca bankalarda nakit yönetimi yö­nettim, bölümlerini, sistemlerini, posta bankacılığını kurdum. Türkiye’nin en bü­yük ticari kart programını yönettim, es­nafa dair ilk kredi kartını çıkardım, tarım kartlarını geliştirdim. Kart limitleri ile il­gili çıkan tartışmalarda bunun olası piya­sa yansımasına benim gibi Ankara Ticaret Odası başkanı da dikkat çekmiş.

Dünyaya ihraç etmemiz gereken bir finan­sal teknoloji kartlı ödeme sistemlerimiz. Bu konuya, TROY ve tarım kartlarımız üzerinden en son 2022 başında akademisyenler ve eko­nomistler toplantısında da dikkat çekmiştim.

Çin Yuanının rezerv para olma niyeti için son çıkan haber kapsamında, Türk Li­rasının rezerv para olması için fintekler ve kartlı ödeme sistemlerimiz bulunmaz bir fırsat. Kart limiti mi enflasyondan (ki öy­le), enflasyon mu kredi kartından noktası­nı çoktan geçmiş olmalıydık.

Dünya’nın düzenlediği “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesinde” Sayın Ticaret Bakanımı­zı, yeni Eximbank ECA kredi ürününü dinler­ken aklıma bunlar geldi. Finansal hizmetleri­mizin ihracatı.