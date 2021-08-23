Yeni projeleriyle İş Sanat

“Özlediğimiz, salonda birlikte alkışlamak, birlikte söylemek”

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten zorlu pandemi sürecinin İş Sanat’a yansımalarını, planladıkları yeni projeleri anlattı:

“Geçtiğimiz sezon yedi ay boyunca tamamı çevrimiçi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden yayınladığımız 561 sanatçı ve 100’e yakın sahne arkası personelin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Beklentilerimizin ötesinde ufuklar varmış meğerse orada! Ancak, salon konserlerini, alkışları özlediğimiz günler hep yaşandı. Sanatçılar sahneye çıkıyorlar konser vermenin en önemli dinamiklerinden biri olan izleyici yok salonda, göz kontağı, alkış yok, şarkının bittiğini, iyi söylediklerini hissetmekte zorluk çekiyorlar. Bir sürü zorluğa rağmen 21. sezon bizi, yeni kitlelerle buluşturdu.”

“Geçen sene olduğu gibi bu sezon da yine birçok plan üzerinde çalışıyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz, ama salonu açamazsak çevrimiçi yayınlar için bir plan yapıyoruz. Belki hibrit olabilir, bazıları salonda bazıları dijital gibi… Salonla dijitalin ayrı ayrı planlandığı, ikisinin de kendi bağımsız programlarının sürdürdüğü yapılar olabilir. Bizim sahne sanatları ekibi, geçen sezon keşfettiğimiz yeni topraklarda yeni faaliyetler yapalım diye de çalışıyor. Ama biliyoruz ki özlediğimiz salonda birlikte alkışlamak, birlikte söylemek. Bir kayıt hiçbir zaman bir konserin yerini tutamıyor.”

“Öyle tahmin ediyorum ki bir dahaki senenin sonbaharına müze binamızdaki inşaat işleri bitecek. Müzemiz için küratörümüzü seçtik, Prof. Dr. Gül İrepoğlu kurucu küratörümüz oldu. Gül Hoca çalışmaya başladı. Beyoğlu’na Türkiye İş Bankası resim koleksiyonuna ev sahipliği yapacak bir müze kazandırmanın heyecanı içindeyiz.”

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28. İstanbul Caz Festivali etkinlikleri Eylül’de yeşillikler içinde…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül'de 28'inci kez açıyor. 40’a yakın konserin yanı sıra Festival, her yaştan izleyici için yeşille müziğin iç içe olduğu konser tecrübeleri sunacağı birçok ücretsiz etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Zorlu PSM’nin dokuzuncu sezonu 17 Eylül’de başlıyor

Zorlu PSM bu yıl #dünyandeğişsin mottosuyla 17 Eylül’de 9. sezonuna başlıyor. Caz ve Flamenko’yu bir araya getirdiği tarzı, buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla Buika; İsveçli koreograf Johan Inger’den Bizet’nin “ Carmen ”i dans gösterisi; çağımızın önemli tenorlarından Rolando Villazón ve neslinin genç sopranolarından Fatma Said’in, Cemi’i Can Deliorman’ın şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri performanslar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverle buluşacak.

Güven Kıraç üçüncü resim sergisini Bodrum’da açtı

Güven Kıraç’ın üçüncü kişisel resim sergisi Distopya, Bodrum Marina Yacht Club bünyesinde yer alan meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda açıldı. Sergide Kıraç’ın art brut (ham sanat) anlayışıyla çalıştığı 20’den fazla akrilik eser sanatseverlerle buluştu. Eserlerinde distopya ve toplum yorumunu sanatseverlerle paylaşan sanatçı her şeyin, her yerin bir çıkışı olduğunu söylüyor. Sargi, 7 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

Darüşşafaka, Ali Özgentürk’ün eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor

Geçtiğimiz yıllarda 100’e yakın eserinin telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Ali Özgentürk’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği dokuz film, Kasım ayına kadar peyderpey Darüşşafaka Cemiyeti’nin YouTube sayfasında yayımlanmaya başlıyor.

Lezzet Fabrikası’ndan kadın üreticilere destek

Mresco Türkiye Group bünyesinde 2000 yılından bu yana catering hizmeti veren Üç Öğün, yeni markası Lezzet Fabrikası altında çalışmalarını sürdürüyor. Mresco Türkiye Group CEO’su Oya Zingal, tabldot yemek hizmeti verdikleri kurumsal firmaların çalışanlarına sundukları menülerindeki ana ürünü ayda bir gün kadın kooperatiflerinden temin ettiklerini, böylece kadın üreticilere destek sağladıklarını söylüyor. Projenin hey ay farklı bir ürünü odağına alarak ve kadın üreticiler ile devam edeceğinin belirten Zingal, pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilenen küçük üreticiler ve tarımsal üretimin en değerli parçalarından kadın kooperatifleri ile bu sıkıntılı süreçte güç birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor.

Dinlebi, artık Almanya’da

Dinlebi 2000’e yakın Türkçe sesli kitap arşivini dünyaya açıyor. Öncelik olarak Almanya’da Türk-Alman toplumuna cep telefonu hizmetleri sunan ve Telefónica şebekesini kullanan Ay Yıldız ile yaptıkları anlaşma kapsamında Almanya’daki kullanıcılar Dinlebi’yi ilk 30 gün ücretsiz kullanabilecek. Operatör kullanıcıları popüler yayınlar, yerli ve yabancı klasikler, çocuk ve kişisel gelişim gibi sayısız Türkçe sesli kitaba Türkiye ile aynı anda erişebilecek.