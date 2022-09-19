Yeni sezon programları açıklanıyor

Zorlu PSM sezonu Fazıl Say konseri ile açtı

10. sezonunu Fazıl Say’ın “Hayat Ağacı” eseri ile açan Zorlu PSM, yeni mevsimde 700’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapmayı planlıyor. Merkez, dünya çapındaki müzisyenleri, dünyaca ünlü tiyatro, müzikal, dans, opera-bale gösterilerini, yerli yıldızları ve alternatif sesler ile genç sanatçıları ağırlamaya hazırlanıyor. Bu sezonun yeni projeleri ve devam edenleri bir toplantı ile açıklandı.

Bu haberin ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- Koç Holding 10 yıl daha sponsor: İstanbul Bienali başladı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 2007 yılından bu yana sponsorluğunu üstlenen Koç Holding, İstanbul Bienali sponsorluğundan Vehbi Koç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kültür kurumlarına ve Topluluk şirketlerinin bu alanda yürüttüğü çalışmalara kadar kültür sanat yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ülkemizin kültür sanat alanındaki en uzun soluklu kurumsal desteği olan 2007 – 2026 İstanbul Bienali sponsorluğunu, 2036 yılına kadar uzattıklarını açıklamıştı. 17. İstanbul Bienali’ni “Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür” söylemine sahip olan iletişim kampanyasıyla karşılayan Koç Holding, tüm sanatseverleri 20 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Bienal’e davet ediyor.

- İş Sanat’ın yeni sezon programı “hayatın içindeki sanat”tan ilhamla hazırlandı

İş Sanat, 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak. İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri ise 23 Eylül’de yeni sezona “merhaba” derken, İş Sanat Youtube kanalındaki yayınlarıyla da izleyicileri ile buluşacak. Yeni sezon, bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Hayatın içindeki sanattan ilhamla hazırlanan yeni programı anlatmak üzere söz alan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten konuşmasında “Sizleri âdet olduğu üzere 23. sezonumuza birlikte ve sağlıkla başlamanın mutluluğuyla selamlayacağım, bununla birlikte etkinliklerimizin sezon tanımına sığmayacak bir süreklilikte devam etmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Mayıs ayında konser salonumuzu Serdar Yalçın’ın Nutuk eserinin coşkusuyla kapattıktan sonra Cuma İş Çıkışı konserleri, Zai Çarşamba Sahnesi etkinliklerimiz, Youtube yayınlarımız, Müzelerimizdeki sergilerimizle hiç ara vermeden bugüne ulaştık” dedi.

- Borusan Contemporary sezonu iki yeni sergiyle karşılıyor

Türkiye’nin kamuya açık en kapsamlı medya sanatı koleksiyonuna sahip olan Borusan Contemporary, yeni sezon için hazırladığı sergileriyle günümüz sanatının farklı bileşenlerine odaklanmaya ve özel sergi deneyimleri sunmaya devam ediyor. Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists (UVA)’in Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan UVA: Kaosun Eşiği ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi Hibrit Mekânlar, 27 Ağustos tarihine kadar Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

- “Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı” Akbank Sanat’ta

Kurulduğu günden itibaren çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren, bu alanındaki çalışmaları teşvik eden ve sanatçılara destek olan Akbank Sanat, "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı" sergisine 19 Kasım tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Sergi konsepti ve sergileme tasarımını Bülent Erkmen’in, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’nın üstlendiği “Kırk Kapılı Oda” sergisi Günümüz Sanatçıları sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi. Sergide 40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

- Dünyaca ünlü keman virtüözü Lakatos, Tekfen Filarmoni ile Türkiye’de!

Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, Ekim ayı konserleri ile İstanbul ve Ankara’da klasik müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5 Ekim’de İstanbul, 6 Ekim’de ise Ankara’da sahne almaya hazırlanan Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, dünyanın en sevilen keman sanatçılarından Roby Lakatos ve günümüzün önde gelen kanun virtüözlerinden Göksel Baktagir’i ağırlayacak.

- Michelinli şef Soldati, ülkesinin geleneksel mutfağını İstanbul'a taşıdı

İstanbul’daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 23-25 Eylül tarihleri arasında YapıKredi bomontiada'da İsviçre Günleri İstanbul 2022'yi düzenliyor. İsviçre Günleri Istanbul 2022 öncesinde İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları, BAU öğrencileri için İsviçre Master Class ve İsviçre Gurme Yemeği gibi birbirinden farklı ve lezzetli etkinliklere birlikte imza attı. Özel akşam yemeği, Michelin yıldızlı İsviçreli Şef Jean-Marc Soldati, BAU Mutfak Direktörü David Shipman ve BAU öğrencileri tarafından hazırlandı.