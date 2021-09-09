Yeni spor yasası için muhalefetten ‘çalışma grubu‘ önerisi

AK Parti geçtiğimiz yasama yılında gündemine aldığı ve üzerinde bir süredir çalıştığı spor yasasını yeni yasama yılında kanunlaştırmayı planlıyor.

Kulüplerin temsilcileriyle görüşülerek üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Kulüplerin borçlanmasına sınırlama, menajerlik sistemine yeni kriterler getirilecek.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni spor yasasına ilişkin olarak CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yasasının spor dünyasının dar bir kesimi ile paylaşılıp kamuoyundan sır gibi saklandığını belirterek, hazırlanan her yeni yasa taslağının geniş katılımlı bir çalışma grubu tarafından kaleme alınması çağrısında bulundu.

Nuhut, “ AKP bu yasayı bizden saklayacağına Meclis’e getirse, TBMM'de grubu olan, olmayan tüm partilerin spor birimleri bu yasaya katkı sunsa kötü mü olur” diye konuştu.

Yeni spor yasası ile ilgili gelişmeleri medyadan ve fısıltı gazetesinden izlediklerini bildiren Nuhut, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çağrıda bulunarak, şöyle dedi: "Gelin bu yasayı hep beraber kaleme alalım, spor dünyasının ihtiyaçlarını belirleyelim, Türk toplumu en iyi şekilde nasıl spor yapar, spor dünyası nasıl yönetilir ortak akıl ile üretelim, yasayı yeniden gözden geçirerek baştan yazalım. Gördüğümüz kadarıyla yasa yapıcı pozisyonundaki iktidar partisi ve bakanlık sadece 20 Süper Lig kulübünden aldığı üstün körü önerilerle bu yasayı kaleme almış. Türkiye’de 150'den fazla profesyonel kulüp, binlerce de amatör kulüp olduğu unutulmuş. Yasanın sadece 20 Süper Lig kulübünü kapsayacak şekilde kaleme alındığı iddiaları var. Sayın Bakan bu konuda açıklama yapmak ve konuyu aydınlatmak zorunda” açıklaması yaptı.

Baraj sıfırlanmalı

AK Parti ile MHP, yeni yasama yılında Meclis’e getirmeyi planladıkları Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği kapsamında, seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ise seçim barajının sıfırlanmasını istedi.

BPP Genel Başkanı Destici, Meclis’te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi nedeniyle seçim barajı kavramının anlamsız olduğunu dile getirdi. Barajın sıfırlanması gerektiğini kaydeden Destici, “Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır” diye konuştu.