Yeni statü simgesi: Yoğunluk

Bir zamanlar statü, sahip olu­nanlarla ölçülürdü: Ev, ara­ba, tatil, marka. Bugün ise çok da­ha soyut bir gösterge öne çıkıyor: Yoğunluk. “Çok yoğunum”, “hiç vaktim yok”, “toplantıdan çıkıp toplantıya giriyorum” gibi cüm­leler, modern iş hayatında nere­deyse birer başarı beyanına dö­nüşmüş durumda.

Meşgul olmak, üretken olmak­tan bağımsız biçimde değerli ka­bul ediliyor. Hatta çoğu zaman ne yapıldığından çok, ne kadar meş­gul olunduğu konuşuluyor. Bir ça­lışanın ne ürettiği değil, ne kadar ulaşılmaz olduğu; ne sonuç aldığı değil, ne kadar yorulduğu görünür hale geliyor. Bu durum, yoğunlu­ğu bir gereklilikten ziyade bir sta­tü işaretine dönüştürüyor.

Yoğunluğun bu kadar merkez­de olduğu bir çalışma kültüründe, sakinlik, odaklanma ve boşluk ise neredeyse şüpheli kavramlar ha­line geliyor. Takvimi dolu olma­yan, geç saatlere kadar çevrimiçi kalmayan ya da sürekli “meşgul” görünmeyen çalışanlar, farkında olmadan bu statü yarışının dışın­da kalıyor. Sessizlik, verimlilikle değil; çoğu zaman eksiklikle iliş­kilendiriliyor.

Yoğunluk neden değerli görünüyor?

Yoğunluğun statüye dönüş­mesinin birkaç temel nedeni var. İlki, rekabet. İş dünyasında yer kapmanın ve vazgeçilmez görün­menin en kolay yollarından biri, sürekli meşgul olduğunu göster­mek. Boşluk, verimsizlikle; yo­ğunluk ise önemle eşleştiriliyor. “Yoğunum” demek, çoğu zaman “bana ihtiyaç var” demenin do­laylı bir yolu haline geliyor.

İkinci neden belirsizlik. Ge­leceğin net olmadığı dönemler­de insanlar, kontrol duygusunu yoğunlukla telafi ediyor. Takvim doluysa, yapılacaklar listesi ka­barıksa, hayatın da bir anlamda kontrol altında olduğu hissi olu­şuyor. Bu, özellikle belirsizlik ça­ğında güçlü bir psikolojik güven­lik alanı yaratıyor.

Üçüncü neden ise dijital çalış­ma kültürü. Sürekli açık olan ile­tişim kanalları, anlık yanıt bek­lentisi, gece gelen mesajlar ve “her an ulaşılabilir olma” hali, yo­ğunluğu olağanlaştırıyor. Meşgul olmak artık istisna değil, varsayı­lan durum. Çevrimiçi olmamak, yanıtı geciktirmek ya da takvim­de boşluk bırakmak bile açıkla­ma gerektiren davranışlara dö­nüşüyor.

Bu ortamda yoğunluk, yalnız­ca işin gereği değil, aynı zaman­da kuruma bağlılığın, fedakârlı­ğın ve özverinin göstergesi olarak da okunuyor. Çalışanlar, farkın­da olmadan performanslarını de­ğil, meşguliyetlerini sergilemeye başlıyor.

Gerçek ile gösterilen yoğunluk arasındaki fark

Ancak her yoğunluk üretken değil. Araştırmalar, sürekli bö­lünen dikkat, arka arkaya yapı­lan toplantıların verimliliği dü­şürdüğünü uzun süredir ortaya koyuyor. Buna rağmen yoğunluk, hâlâ başarıyla eş anlamlıymış gi­bi sunuluyor.

Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Gerçek yo­ğunluk, sonuç üreten bir eme­ğe dayanır. Gösterilen yoğunluk ise çoğu zaman görünürlük üre­tir, değer değil. Takvim doludur ama çıktı sınırlıdır. Buna rağmen bu görünürlük, birçok kurumda ödüllendirilir; terfi süreçlerinde, performans değerlendirmelerin­de ve yönetici algısında avantaj sağlar.

Bu durum, sessiz ama etkili ça­lışanlar için ciddi bir dezavantaj yaratır. İşini zamanında ve sakin biçimde yapan, odaklanarak ça­lışan, kriz üretmeden çözüm üre­ten kişiler çoğu zaman “yoğun gö­rünmedikleri” için fark edilmez. Yönetim açısından görünür olan, her zaman en çok katkıyı sunan değil, en çok meşguliyet sinyali veren olur.

Üstelik bu yalnızca bireysel bir algı sorunu değildir. Kurumlar da zamanla bu davranışı teşvik eden bir yapı kurar. Yoğun görü­nen ödüllendirilir, sakin çalışan açıklama yapmak zorunda kalır. Böylece yoğunluk, bilinçli ya da bilinçsiz biçimde yeniden üreti­len bir norm haline gelir.

Sonuçta çalışanlar arasında görünmez bir baskı oluşur. İn­sanlar gerçekten boş oldukların­da bile bunu saklama ihtiyacı his­seder. “Boşum” demek, neredey­se bir zayıflık göstergesi haline gelir. Bu da herkesi yapay bir yo­ğunluk üretmeye iter: Gereksiz toplantılar, uzayan e-posta zin­cirleri, sürekli meşguliyet bildi­rimleri.

Bu kültür, yalnızca bireyleri değil, kurumları da yorar. Çün­kü yoğunluk arttıkça karar kali­tesi düşer; stratejik düşünme ye­rini anlık reaksiyonlara bırakır. Kurumlar çalışıyor gibi görünür ancak ilerleme hissi zayıflar. Çok şey yapılır ama az şey gerçekten tamamlanır.

Yoğunluk bir alarm mı?

Yoğunluğun statüye dönüşme­si, çalışma hayatında önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Değer, üretilen sonuçtan çok harcanan zamanla ölçülmeye başlandığın­da, hem bireyler hem de kurumlar için ciddi riskler ortaya çıkıyor.

Sürekli yoğun olmak, kısa va­dede güçlü bir imaj yaratabilir. Ancak uzun vadede yaratıcılı­ğı, muhakemeyi ve sürdürülebi­lir performansı aşındırır. Ger­çek katkı, çoğu zaman sessizlik­te, odakta ve görünmeyen emekte ortaya çıkar. Fakat bu emek, yo­ğunluk kültüründe kolayca göz­den kaçar.

Belki de bugün sormamız ge­reken soru şu: Gerçekten çok mu çalışıyoruz, yoksa sadece çok meşgul mü görünüyoruz? Bu so­ruya dürüst bir yanıt verilmeden, yoğunluğun statü olmaktan çıkıp bir uyarı işaretine dönüşmesi ka­çınılmaz.