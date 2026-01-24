Yeni Türkiye değil yine Türkiye: Türkiye toprak kazanabilir mi?

“Haritalar cetvelle çizilir ama tarih, cetveli çoğu zaman kırar.”

Bu cümle, 21. yüzyıl devletler umumi hukuku düzenini anla­mak için iyi bir başlangıçtır. Zira bugün devletlerin kaderini be­lirleyen şey, yalnızca fiilî askerî güç değil; hukuk, diplomasi, nü­fuz alanları ve meşruiyet oldu.

Son dönemde kamuoyunda ve bendenizin fikriyatında filizle­nen “Türkiye toprak kazanabilir mi?” sorusu, yüzeyde maksima­list bir hayal gibi dursa da aslın­da çok daha sofistike bir tartış­mayı zorunlu kılıyor. Toprak kazanmak nedir, aslında bir tür nüfuz inşa etmek mi?

Uluslararası hukuk ne der?

1945 Birleşmiş Milletler sis­temi, toprak kazanımını açık bi­çimde yasaklar. BM Şartı’nın il­gili maddesi, güç kullanarak sınır değişikliğini hukuken hükümsüz sayar. Bu nedenle klasik anlam­da “ilhak”, 21. yüzyılda neredeyse imkansızdır. Kırım örneği bunun en güncel istisnası gibi sunulsa da, Rusya’nın bu hamlesi küresel sistemde ağır yaptırımlarla kar­şılık bulmuştur.

Ancak uluslararası hukuk yal­nızca yasaklar manzumesi de­ğildir; boşluklar ve gri alanlar da içerir. İşte bu noktada federas­yonlar, konfederasyonlar, vesa­yet rejimleri ve fiilî otonom ya­pılar devreye girer.

Tarihten federasyon ve konfederasyon yaprakları!

ABD, bugün 50 eyaletli bir fede­rasyon olarak varlığını sürdürü­yor. Ancak bu yapı, 18. ve 19. yüz­yıllarda askerî, ekonomik ve hu­kuki genişleme yoluyla oluştu. Almanya’nın 1871’deki birliği, konfederal unsurların zamanla fe­deral bir çatıya evrilmesinin kla­sik örneğidir. Avrupa Birliği ise “toprak kazanmadan genişleme” modelinin en sofistike halidir: Üye devletlerin egemenliği kâğıt üze­rinde korunur ancak ekonomi, hukuk ve para politikası Brüksel merkezli bir yapıya bağlanır.

Bugün dünya üzerinde 40’tan fazla fiilî otonom bölge, yaklaşık 25 federal devlet bulunmaktadır. Bu tablo bize şunu gösterir: Mo­dern çağda güç, sınır çizmekten çok alan yönetme becerisidir.

“Maksimal Türkiye” tezi

2000’li yılların başında Prof. Yalçın Küçük’ün dile getirdiği “Musul’u almazsak Diyarbakır’ı veririz” sözü, kaba bir ‘fetih çağ­rısı’ gibi gözüküyordu. Oysa bu jeopolitik bir uyarıydı. Küçük’ün işaret ettiği “Batı İran, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Türkiye’den ibaret dört parça­lı Kürdistan” tahayyülü, bugün hâlâ bölgesel güçlerin ajandasın­da farklı biçimlerde yaşamakta­dır. Ancak aradan geçen 20 yılda dünya değişti. Türkiye de değiş­ti. Bugün Misak-ı Milli retori­ğiyle Musul alınmadı ama Suri­ye denklemi üzerinden oyun ku­ruldu. Bu, klasik yayılmacılıktan çok farklı bir stratejiydi.

Suriye kronolojisi: Toprak almadan alan kazanmak

2024–2026 arasındaki geliş­meler dikkatle incelendiğinde, Türkiye’nin askerî işgal yerine hukuki ve diplomatik senkro­nizasyon tercih ettiği görü­lür. 2024’te ABD seçim sonuç­larının önceden öngörülmesi, PKK’nın 2025’te silah bırakma­sı, Tom Barrack’ın ilk kez “YPG/ PKK” ifadesini kullanması, Su­riye ordusunun YPG bölgelerine müdahalesine uluslararası iti­raz gelmemesi, bunların hiçbiri tesadüf değildi.

Burada Türkiye, toprak ka­zanmadan, sınır güvenliğini fi­ilen genişletti diyebiliyor mu­yuz? 900 km’lik güney hattında bir devletçik kurulabilir miydi? Uluslararası hukukta “meşru güvenlik kuşağı” diye bir şey var mıdır? Aklımızda deli sorular…

Toprak mı, nüfuz mu?

Bugün dünya ekonomisinin yüzde 60’ı, fiilî nüfuz alanları üzerinden şekilleniyor. Çin, Ku­şak-Yol ile; ABD, dolar ve güven­lik şemsiyesiyle; AB, normatif hukukla genişliyor. Türkiye’nin yolu da buradan geçiyor.

Türkiye’nin Suriye’de yaptığı Üniter devlet vurgusunu savun­mak, Ayrılıkçı yapıları tasfiye etmek, Kendi sınırlarını huku­ken değil, stratejik biçimde ko­rumak tekil hamlelerdi.

Toprak ve nüfuz maksimizasyonu

Uluslararası hukuk çerçeve­sinde Türkiye’nin bugün toprak kazanması 20. yüzyıl referansla­rıyla mümkün değil gibidir ama buna da gerek yoktur. Asıl mese­le, haritayı büyütmek değil, etki alanını derinleştirmektir. Yeni Türkiye değil yine Türkiye diye­ceğimiz bir dönem geliyor.