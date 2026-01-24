Yeni Türkiye değil yine Türkiye: Türkiye toprak kazanabilir mi?
“Haritalar cetvelle çizilir ama tarih, cetveli çoğu zaman kırar.”
Bu cümle, 21. yüzyıl devletler umumi hukuku düzenini anlamak için iyi bir başlangıçtır. Zira bugün devletlerin kaderini belirleyen şey, yalnızca fiilî askerî güç değil; hukuk, diplomasi, nüfuz alanları ve meşruiyet oldu.
Son dönemde kamuoyunda ve bendenizin fikriyatında filizlenen “Türkiye toprak kazanabilir mi?” sorusu, yüzeyde maksimalist bir hayal gibi dursa da aslında çok daha sofistike bir tartışmayı zorunlu kılıyor. Toprak kazanmak nedir, aslında bir tür nüfuz inşa etmek mi?
Uluslararası hukuk ne der?
1945 Birleşmiş Milletler sistemi, toprak kazanımını açık biçimde yasaklar. BM Şartı’nın ilgili maddesi, güç kullanarak sınır değişikliğini hukuken hükümsüz sayar. Bu nedenle klasik anlamda “ilhak”, 21. yüzyılda neredeyse imkansızdır. Kırım örneği bunun en güncel istisnası gibi sunulsa da, Rusya’nın bu hamlesi küresel sistemde ağır yaptırımlarla karşılık bulmuştur.
Ancak uluslararası hukuk yalnızca yasaklar manzumesi değildir; boşluklar ve gri alanlar da içerir. İşte bu noktada federasyonlar, konfederasyonlar, vesayet rejimleri ve fiilî otonom yapılar devreye girer.
Tarihten federasyon ve konfederasyon yaprakları!
ABD, bugün 50 eyaletli bir federasyon olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu yapı, 18. ve 19. yüzyıllarda askerî, ekonomik ve hukuki genişleme yoluyla oluştu. Almanya’nın 1871’deki birliği, konfederal unsurların zamanla federal bir çatıya evrilmesinin klasik örneğidir. Avrupa Birliği ise “toprak kazanmadan genişleme” modelinin en sofistike halidir: Üye devletlerin egemenliği kâğıt üzerinde korunur ancak ekonomi, hukuk ve para politikası Brüksel merkezli bir yapıya bağlanır.
Bugün dünya üzerinde 40’tan fazla fiilî otonom bölge, yaklaşık 25 federal devlet bulunmaktadır. Bu tablo bize şunu gösterir: Modern çağda güç, sınır çizmekten çok alan yönetme becerisidir.
“Maksimal Türkiye” tezi
2000’li yılların başında Prof. Yalçın Küçük’ün dile getirdiği “Musul’u almazsak Diyarbakır’ı veririz” sözü, kaba bir ‘fetih çağrısı’ gibi gözüküyordu. Oysa bu jeopolitik bir uyarıydı. Küçük’ün işaret ettiği “Batı İran, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Türkiye’den ibaret dört parçalı Kürdistan” tahayyülü, bugün hâlâ bölgesel güçlerin ajandasında farklı biçimlerde yaşamaktadır. Ancak aradan geçen 20 yılda dünya değişti. Türkiye de değişti. Bugün Misak-ı Milli retoriğiyle Musul alınmadı ama Suriye denklemi üzerinden oyun kuruldu. Bu, klasik yayılmacılıktan çok farklı bir stratejiydi.
Suriye kronolojisi: Toprak almadan alan kazanmak
2024–2026 arasındaki gelişmeler dikkatle incelendiğinde, Türkiye’nin askerî işgal yerine hukuki ve diplomatik senkronizasyon tercih ettiği görülür. 2024’te ABD seçim sonuçlarının önceden öngörülmesi, PKK’nın 2025’te silah bırakması, Tom Barrack’ın ilk kez “YPG/ PKK” ifadesini kullanması, Suriye ordusunun YPG bölgelerine müdahalesine uluslararası itiraz gelmemesi, bunların hiçbiri tesadüf değildi.
Burada Türkiye, toprak kazanmadan, sınır güvenliğini fiilen genişletti diyebiliyor muyuz? 900 km’lik güney hattında bir devletçik kurulabilir miydi? Uluslararası hukukta “meşru güvenlik kuşağı” diye bir şey var mıdır? Aklımızda deli sorular…
Toprak mı, nüfuz mu?
Bugün dünya ekonomisinin yüzde 60’ı, fiilî nüfuz alanları üzerinden şekilleniyor. Çin, Kuşak-Yol ile; ABD, dolar ve güvenlik şemsiyesiyle; AB, normatif hukukla genişliyor. Türkiye’nin yolu da buradan geçiyor.
Türkiye’nin Suriye’de yaptığı Üniter devlet vurgusunu savunmak, Ayrılıkçı yapıları tasfiye etmek, Kendi sınırlarını hukuken değil, stratejik biçimde korumak tekil hamlelerdi.
Toprak ve nüfuz maksimizasyonu
Uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin bugün toprak kazanması 20. yüzyıl referanslarıyla mümkün değil gibidir ama buna da gerek yoktur. Asıl mesele, haritayı büyütmek değil, etki alanını derinleştirmektir. Yeni Türkiye değil yine Türkiye diyeceğimiz bir dönem geliyor.
|Borsa
|12.992,71
|1,10 %
|Dolar
|43,3630
|0,25 %
|Euro
|51,2979
|0,73 %
|Euro/Dolar
|1,1821
|0,62 %
|Altın (GR)
|6.945,51
|1,57 %
|Altın (ONS)
|4.981,59
|1,32 %
|Brent
|65,2900
|2,82 %