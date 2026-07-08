Yeni Varlık Barışı kime, ne fayda sağlayacak?

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni “Varlık Barışı” düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesi, iş dünyasında olduğu kadar vergi camiasında da çeşitli beklentileri beraberinde getirdi. Yasa çerçevesinin kesinleşmesiyle birlikte, düzenlemenin kapsamı ve şartları kadar asıl tartışılan konu, bu uygulamanın kimlere, ne ölçüde fayda sağlayacağıdır.

Türkiye’de bugü­ne kadar farklı tarihlerde çok sayıda varlık barışı dü­zenlemesi yürürlüğe konuldu. Her biri farklı ekonomik gerekçeler­le hazırlanmış olsa da ortak amaç; yurt dışın­da bulunan varlıkların ülkeye kazandırılma­sı, kayıt dışı servetin ekonomiye dahil edilmesi, finansal sistemin güçlendirilmesi ve kamu gelirle­rinin artırılması olmuştur. Ancak uygulamaların başarı düzeyi her zaman aynı olmamış, beklenen ekonomik katkının sağlanıp sağ­lanmadığı konusunda farklı de­ğerlendirmeler yapılmıştır.

Yeni düzenlemenin de temel hedeflerinden biri; yurt dışında bulunan para, döviz, altın, men­kul kıymet ve diğer sermaye piya­sası araçlarının Türkiye’ye geti­rilmesini teşvik etmek olacaktır. Bunun yanında, yurt içinde ka­yıt dışı kalmış bazı varlıkların da ekonomik sisteme kazandırılma­sı hedeflenebilir.

Yeni Varlık Barışı'ndan kimler yararlanabilir?

Tebliğ, varlık barışından yarar­lanabilecek kişi çevresini olduk­ça geniş belirlemiştir. Buna göre, yurt içinde veya yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araç­larına sahip gerçek ve tüzel kişi­ler düzenlemeden yararlana bile­cektir. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişiler de Türkiye’de bulunan ancak ka­yıt altına alınmamış varlıklarını bildirmek suretiyle bu imkândan faydalanabilecektir.

Düzenlemenin odaklandığı ve fayda sağlayacağı başlıca grupları şu şekilde sıralayabiliriz:

Uluslararası Yatırımcılar ve Varlık Sahipleri: Geçmiş yıllar­da çeşitli nedenlerle yurt dışın­da yatırım yapan veya varlık bu­lunduran gerçek ve tüzel kişiler önemli bir avantaj elde edebile­cektir. Vergisel inceleme endişesi taşımadan bu varlıkların Türki­ye ekonomisine kazandırılması, özellikle uluslararası yatırım ya­pan mükellefler açısından önemli bir güvence oluşturacaktır.

Şirketler ve İşletmeler: Kayıt­larında yer almayan ancak fiilen sahip oldukları varlıklarını res­mi sisteme dahil etmek isteyen iş­letmeler için de önemli bir fırsat doğacaktır. Özellikle öz kaynak yapısını güçlendirmek isteyen şirketler açısından bu tür düzen­lemeler, finansal tabloların da­ha gerçekçi hale gelmesine katkı sağlayabilir.

Finans Sektörü: Bankacılık sis­temine girecek yeni kaynaklar hem finansal derinliği artırabi­lecek hem de kredi piyasalarının desteklenmesine katkı sağlaya­bilecektir. Özellikle döviz rezerv­lerinin güçlendirilmesi bakımın­dan da bu tür düzenlemeler, eko­nomi yönetimi tarafından önemli bir araç olarak görülmektedir.

Kamu Maliyesi: Kamu açısın­dan bakıldığında ise temel bek­lenti, sisteme yeni finansal kay­nak girişinin sağlanmasıdır. Her ne kadar varlık barışları doğru­dan yüksek vergi geliri sağlama­sa da kayıt altına alınan varlıkla­rın ilerleyen dönemlerde oluş­turacağı ekonomik hareketlilik dolaylı vergi gelirlerini artırabil­mektedir. Ayrıca sermaye girişi­nin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri de göz ardı edil­memelidir.

Kademeli vergi avantajı ve başvuru süresi

Varlık barışında temel vergi oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş­tir. Buna göre; yurt dışında bu­lunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa­sı araçlarını bildiren kişilerden, bildirilen varlığın değeri üzerin­den hesaplanan vergi, banka ve­ya aracı kurum tarafından peşin olarak tahsil edilecek; vergi so­rumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. Bu­nunla birlikte düzenleme, varlık­ların belirli yatırım araçlarında tutulmasını teşvik eden indirim­li bir vergileme sistemi de öngör­mektedir.

Buna göre varlıkların;

* En az 5 yıl tutulması halin­de %0,

* En az 4 yıl tutulması halin­de %1,

* En az 3 yıl tutulması halin­de %2,

* En az 2 yıl tutulması halin­de %3,

* En az 1 yıl tutulması halin­de %4 oranında vergi uygulana­caktır.

Varlık barışından 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yararlanıla­bilir. Ancak, 1 Ocak 2027 tarihin­den itibaren yapılacak bildirim­lerde bu oranlara yarım puan ila­ve edilecektir.

Düzenlemenin eleştirilen yönleri

Her varlık barışı düzenleme­sinde olduğu gibi bu uygulamanın da eleştirilen yönleri bulunmak­tadır. En önemli eleştiri, vergi yü­kümlülüklerini yıllardır eksiksiz yerine getiren mükellefler açı­sından oluşan adalet duygusu­nun zedelenmesidir. Vergisini zamanında ödeyen, kayıt düzeni­ne uyan ve mali yükümlülükleri­ni eksiksiz yerine getiren mükel­lefler, belirli aralıklarla çıkarılan bu tür düzenlemeleri haklı olarak sorgulamaktadır. Sürekli tekrar­lanan varlık barışları, “nasıl olsa ileride yeni bir af çıkar” beklen­tisini güçlendirerek gönüllü ver­gi uyumunu olumsuz etkileyebil­mektedir.

Diğer önemli bir tartışma ko­nusu ise uluslararası mali şeffaf­lık uygulamalarıdır. Günümüz­de ülkeler arasında finansal bilgi paylaşımı büyük ölçüde otomatik hale gelmiştir. Banka hesapları, finansal yatırımlar ve bazı serma­ye hareketleri artık birçok ülke tarafından karşılıklı olarak pay­laşılmaktadır. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki kadar geniş bir kayıt dı­şı alanın bulunduğunu söylemek giderek zorlaşmaktadır.

Bu nedenle yeni varlık barışı­nın başarısı, yalnızca vergi avan­tajı sağlamasına değil; uluslarara­sı bilgi paylaşımı sistemi, kara pa­ranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yükümlülükler ve mali şef­faflık ilkeleriyle uyumlu şekilde tasarlanmasına bağlı olacaktır. Düzenlemenin güven veren, açık ve öngörülebilir kurallar içerme­si uygulamanın etkinliğini doğru­dan etkileyecektir.

Varlık Barışı gerçekten vergi incelemesinden kurtarıyor mu?

Geçmiş varlık barışı uygula­malarında olduğu gibi, yeni varlık barışının gerçek ve tüzel kişile­ri “vergi incelemesinden kurtara­cağı” yönündeki kamuoyu algısı o kadar da net ve doğru değildir. Öncelikle şunu belirtmekte ya­rar var: Varlık barışından yarar­lanmadan önce başlanılmış bir vergi incelemesi veya takdir ko­misyonuna sevk durumu varsa, mükelleflerin söz konusu incele­me için bu korumadan yararlan­ması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle varlık barışı, ancak bil­dirimin yapıldığı tarihten sonra gündeme gelecek vergi inceleme­lerinde dikkate alınır.

Ancak varlık barışının gelecek­teki bir vergi incelemesinde zırh görevi görebilmesi için, inceleme konusu ile varlık barışında beyan edilen tutarlar arasında mutlaka bir “illiyet bağı” (bağlantı) kurul­ması şartı bulunmaktadır. Bilin­diği gibi varlık barışından yarar­lanan kişi, geçmiş dönemde kayıt dışında kalmış bir kazancını be­yan ederek kayıt altına almış olur. Daha sonra yapılacak bir vergi in­celemesinde ortaya çıkan vergi matrahının, vaktiyle beyan edilen varlık barışıyla ilişkisinin kurul­ması ve ispat edilmesi gerekir.

Örneğin; sonradan yapılacak bir inceleme sonucunda bir ger­çek kişinin yedi gelir unsurundan herhangi birini veya birkaçını be­yan dışı bıraktığı ya da bir şirketin kayıt dışı satışları nedeniyle ha­sılatının bir kısmını gizlediği tes­pit edilirse, ortaya çıkan matrah­tan önceden beyan edilmiş olan varlık barışı tutarı mahsup edi­lir. Varsa kalan matrah üzerinden vergi ve ceza hesaplaması yapılır.

Dolayısıyla bu düzenleme; mu­hasebe hilesi yapanlara, hatalı maliyet hesabı çıkaranlara, satış­ların maliyetiyle oynayarak kayıt yapanlara, envanterlerini yanlış beyan edenlere, transfer fiyatlan­dırması riski taşıyanlara ya da or­takların çekmiş olduğu veya ka­sa hesabında fiktif (hayali) olarak bulunan paralara adat uygulama­yanlara doğrudan bir fayda sağ­lamaz. Görüldüğü üzere bu barış, gerçek kişilerin beyan edilmeyen gelirleri ile şirketlerin kayıt dışı kalmış hasılatları söz konusu ol­duğunda, özellikle gerçek kişile­rin yararlanmasında önemli fay­dalar sağlayacaktır.

Sonuç

Varlık barışı düzenlemeleri­nin tarihsel seyri, mükellefe ta­nınan mali bağışıklığın kapsamı­nın zamanla daraldığını ve kanun koyucunun, suistimallerin önü­ne geçmek amacıyla korumayı gi­derek daha sıkı şartlara bağladı­ğını göstermektedir. Mükellefle­rin bu düzenlemelerden usulüne uygun biçimde yararlanabilmesi için yalnızca kanunda öngörülen beyan ve ödeme yükümlülükle­rini süresinde yerine getirmeleri yeterli değildir. Özellikle, bildir­dikleri varlık ile olası bir vergi in­celemesinde ortaya çıkabilecek matrah farkı arasındaki bağlan­tıyı somut bilgi ve belgelerle is­patlayabilecek durumda olmaları kritik önem taşımaktadır.

Yeni varlık barışı düzenlemesi kısa vadede ekonomiye ilave kay­nak girişini destekleyebilir, şir­ket bilançolarını güçlendirebilir ve finansal sisteme likidite sağ­layabilir. Ancak uzun vadeli başa­rı, yalnızca yeni bir barış düzen­lemesi çıkarmaktan değil, vergi sistemine güveni artıracak kalıcı reformların hayata geçirilmesin­den geçmektedir.

Vergi politikalarının temel amacı; belirli dönemlerde af veya barış uygulamalarına ihtiyaç du­yulmayan, kayıtlı ekonomiyi teş­vik eden, adil ve sürdürülebilir bir mali sistem oluşturmak olmalı­dır. Asıl kazanım da ancak bu şe­kilde sağlanabilecektir. Vergi sis­teminin başarısı, belli aralıklarla çıkarılan varlık barışlarıyla değil; mükellefin devlete güven duydu­ğu, vergisini zamanında ödemeyi bir yük değil, vatandaşlık görevi olarak gördüğü kalıcı bir mali dü­zenin kurulmasıyla ölçülmelidir.