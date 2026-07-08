Yeni Varlık Barışı kime, ne fayda sağlayacak?
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni “Varlık Barışı” düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesi, iş dünyasında olduğu kadar vergi camiasında da çeşitli beklentileri beraberinde getirdi. Yasa çerçevesinin kesinleşmesiyle birlikte, düzenlemenin kapsamı ve şartları kadar asıl tartışılan konu, bu uygulamanın kimlere, ne ölçüde fayda sağlayacağıdır.
Türkiye’de bugüne kadar farklı tarihlerde çok sayıda varlık barışı düzenlemesi yürürlüğe konuldu. Her biri farklı ekonomik gerekçelerle hazırlanmış olsa da ortak amaç; yurt dışında bulunan varlıkların ülkeye kazandırılması, kayıt dışı servetin ekonomiye dahil edilmesi, finansal sistemin güçlendirilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması olmuştur. Ancak uygulamaların başarı düzeyi her zaman aynı olmamış, beklenen ekonomik katkının sağlanıp sağlanmadığı konusunda farklı değerlendirmeler yapılmıştır.
Yeni düzenlemenin de temel hedeflerinden biri; yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesini teşvik etmek olacaktır. Bunun yanında, yurt içinde kayıt dışı kalmış bazı varlıkların da ekonomik sisteme kazandırılması hedeflenebilir.
Yeni Varlık Barışı'ndan kimler yararlanabilir?
Tebliğ, varlık barışından yararlanabilecek kişi çevresini oldukça geniş belirlemiştir. Buna göre, yurt içinde veya yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına sahip gerçek ve tüzel kişiler düzenlemeden yararlana bilecektir. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişiler de Türkiye’de bulunan ancak kayıt altına alınmamış varlıklarını bildirmek suretiyle bu imkândan faydalanabilecektir.
Düzenlemenin odaklandığı ve fayda sağlayacağı başlıca grupları şu şekilde sıralayabiliriz:
Uluslararası Yatırımcılar ve Varlık Sahipleri: Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle yurt dışında yatırım yapan veya varlık bulunduran gerçek ve tüzel kişiler önemli bir avantaj elde edebilecektir. Vergisel inceleme endişesi taşımadan bu varlıkların Türkiye ekonomisine kazandırılması, özellikle uluslararası yatırım yapan mükellefler açısından önemli bir güvence oluşturacaktır.
Şirketler ve İşletmeler: Kayıtlarında yer almayan ancak fiilen sahip oldukları varlıklarını resmi sisteme dahil etmek isteyen işletmeler için de önemli bir fırsat doğacaktır. Özellikle öz kaynak yapısını güçlendirmek isteyen şirketler açısından bu tür düzenlemeler, finansal tabloların daha gerçekçi hale gelmesine katkı sağlayabilir.
Finans Sektörü: Bankacılık sistemine girecek yeni kaynaklar hem finansal derinliği artırabilecek hem de kredi piyasalarının desteklenmesine katkı sağlayabilecektir. Özellikle döviz rezervlerinin güçlendirilmesi bakımından da bu tür düzenlemeler, ekonomi yönetimi tarafından önemli bir araç olarak görülmektedir.
Kamu Maliyesi: Kamu açısından bakıldığında ise temel beklenti, sisteme yeni finansal kaynak girişinin sağlanmasıdır. Her ne kadar varlık barışları doğrudan yüksek vergi geliri sağlamasa da kayıt altına alınan varlıkların ilerleyen dönemlerde oluşturacağı ekonomik hareketlilik dolaylı vergi gelirlerini artırabilmektedir. Ayrıca sermaye girişinin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri de göz ardı edilmemelidir.
Kademeli vergi avantajı ve başvuru süresi
Varlık barışında temel vergi oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Buna göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bildiren kişilerden, bildirilen varlığın değeri üzerinden hesaplanan vergi, banka veya aracı kurum tarafından peşin olarak tahsil edilecek; vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. Bununla birlikte düzenleme, varlıkların belirli yatırım araçlarında tutulmasını teşvik eden indirimli bir vergileme sistemi de öngörmektedir.
Buna göre varlıkların;
* En az 5 yıl tutulması halinde %0,
* En az 4 yıl tutulması halinde %1,
* En az 3 yıl tutulması halinde %2,
* En az 2 yıl tutulması halinde %3,
* En az 1 yıl tutulması halinde %4 oranında vergi uygulanacaktır.
Varlık barışından 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yararlanılabilir. Ancak, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapılacak bildirimlerde bu oranlara yarım puan ilave edilecektir.
Düzenlemenin eleştirilen yönleri
Her varlık barışı düzenlemesinde olduğu gibi bu uygulamanın da eleştirilen yönleri bulunmaktadır. En önemli eleştiri, vergi yükümlülüklerini yıllardır eksiksiz yerine getiren mükellefler açısından oluşan adalet duygusunun zedelenmesidir. Vergisini zamanında ödeyen, kayıt düzenine uyan ve mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren mükellefler, belirli aralıklarla çıkarılan bu tür düzenlemeleri haklı olarak sorgulamaktadır. Sürekli tekrarlanan varlık barışları, “nasıl olsa ileride yeni bir af çıkar” beklentisini güçlendirerek gönüllü vergi uyumunu olumsuz etkileyebilmektedir.
Diğer önemli bir tartışma konusu ise uluslararası mali şeffaflık uygulamalarıdır. Günümüzde ülkeler arasında finansal bilgi paylaşımı büyük ölçüde otomatik hale gelmiştir. Banka hesapları, finansal yatırımlar ve bazı sermaye hareketleri artık birçok ülke tarafından karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki kadar geniş bir kayıt dışı alanın bulunduğunu söylemek giderek zorlaşmaktadır.
Bu nedenle yeni varlık barışının başarısı, yalnızca vergi avantajı sağlamasına değil; uluslararası bilgi paylaşımı sistemi, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yükümlülükler ve mali şeffaflık ilkeleriyle uyumlu şekilde tasarlanmasına bağlı olacaktır. Düzenlemenin güven veren, açık ve öngörülebilir kurallar içermesi uygulamanın etkinliğini doğrudan etkileyecektir.
Varlık Barışı gerçekten vergi incelemesinden kurtarıyor mu?
Geçmiş varlık barışı uygulamalarında olduğu gibi, yeni varlık barışının gerçek ve tüzel kişileri “vergi incelemesinden kurtaracağı” yönündeki kamuoyu algısı o kadar da net ve doğru değildir. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: Varlık barışından yararlanmadan önce başlanılmış bir vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sevk durumu varsa, mükelleflerin söz konusu inceleme için bu korumadan yararlanması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle varlık barışı, ancak bildirimin yapıldığı tarihten sonra gündeme gelecek vergi incelemelerinde dikkate alınır.
Ancak varlık barışının gelecekteki bir vergi incelemesinde zırh görevi görebilmesi için, inceleme konusu ile varlık barışında beyan edilen tutarlar arasında mutlaka bir “illiyet bağı” (bağlantı) kurulması şartı bulunmaktadır. Bilindiği gibi varlık barışından yararlanan kişi, geçmiş dönemde kayıt dışında kalmış bir kazancını beyan ederek kayıt altına almış olur. Daha sonra yapılacak bir vergi incelemesinde ortaya çıkan vergi matrahının, vaktiyle beyan edilen varlık barışıyla ilişkisinin kurulması ve ispat edilmesi gerekir.
Örneğin; sonradan yapılacak bir inceleme sonucunda bir gerçek kişinin yedi gelir unsurundan herhangi birini veya birkaçını beyan dışı bıraktığı ya da bir şirketin kayıt dışı satışları nedeniyle hasılatının bir kısmını gizlediği tespit edilirse, ortaya çıkan matrahtan önceden beyan edilmiş olan varlık barışı tutarı mahsup edilir. Varsa kalan matrah üzerinden vergi ve ceza hesaplaması yapılır.
Dolayısıyla bu düzenleme; muhasebe hilesi yapanlara, hatalı maliyet hesabı çıkaranlara, satışların maliyetiyle oynayarak kayıt yapanlara, envanterlerini yanlış beyan edenlere, transfer fiyatlandırması riski taşıyanlara ya da ortakların çekmiş olduğu veya kasa hesabında fiktif (hayali) olarak bulunan paralara adat uygulamayanlara doğrudan bir fayda sağlamaz. Görüldüğü üzere bu barış, gerçek kişilerin beyan edilmeyen gelirleri ile şirketlerin kayıt dışı kalmış hasılatları söz konusu olduğunda, özellikle gerçek kişilerin yararlanmasında önemli faydalar sağlayacaktır.
Sonuç
Varlık barışı düzenlemelerinin tarihsel seyri, mükellefe tanınan mali bağışıklığın kapsamının zamanla daraldığını ve kanun koyucunun, suistimallerin önüne geçmek amacıyla korumayı giderek daha sıkı şartlara bağladığını göstermektedir. Mükelleflerin bu düzenlemelerden usulüne uygun biçimde yararlanabilmesi için yalnızca kanunda öngörülen beyan ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeleri yeterli değildir. Özellikle, bildirdikleri varlık ile olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek matrah farkı arasındaki bağlantıyı somut bilgi ve belgelerle ispatlayabilecek durumda olmaları kritik önem taşımaktadır.
Yeni varlık barışı düzenlemesi kısa vadede ekonomiye ilave kaynak girişini destekleyebilir, şirket bilançolarını güçlendirebilir ve finansal sisteme likidite sağlayabilir. Ancak uzun vadeli başarı, yalnızca yeni bir barış düzenlemesi çıkarmaktan değil, vergi sistemine güveni artıracak kalıcı reformların hayata geçirilmesinden geçmektedir.
Vergi politikalarının temel amacı; belirli dönemlerde af veya barış uygulamalarına ihtiyaç duyulmayan, kayıtlı ekonomiyi teşvik eden, adil ve sürdürülebilir bir mali sistem oluşturmak olmalıdır. Asıl kazanım da ancak bu şekilde sağlanabilecektir. Vergi sisteminin başarısı, belli aralıklarla çıkarılan varlık barışlarıyla değil; mükellefin devlete güven duyduğu, vergisini zamanında ödemeyi bir yük değil, vatandaşlık görevi olarak gördüğü kalıcı bir mali düzenin kurulmasıyla ölçülmelidir.
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