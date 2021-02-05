Yeni varyant korkuttu: ‘Test politikasının değiştirilmesi gerekiyor’

Dünya COVID-19 aşı sürecinin başlamasıyla ‘pandemi bitiyor mu” diye umutlanırken korkulan senaryolardan biri gerçekleşti. Virüs olumsuz yönde mutasyona uğradı. İngiltere’den gelen varyant haberleri, mutasyonlu versiyonu daha hızlı ve öldürücü denildiği için tüm ülkelerde yeni kapanma tedbirlerine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki günkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamalar, Türkiye’de koronavirüsün sadece İngiltere değil, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da görüldüğünü ortaya koydu. Peki bundan sonra salgınla mücadele nasıl seyredecek?

Bilim insanları bu sorunun daha fazla araştırma ve bilimsel raporların sonuçlarına bakılarak yanıtlanabileceğini belirtiyorlar. Salgının başarılı yönetimi için istatistiki verilerin daha sıkı raporlanması gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Üner, COVID- 19’un yeni varyantlarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Varyant sürekli yaşanıyor

Prof. Dr. Sarp Üner, varyant konusunu şöyle açıklıyor: “Varyantlar insanın içinde oluşur. COVID-19, hasta vücutta sürekli çoğalıyor. Bu kendini çoğaltma sırasında bazı hatalar oluşuyor. Bu hatalı varyantlar da kendi aralarında savaşıyorlar. Bu varyantlar arasında hangisi baskın gelirse, hasta kişi onu bulaştırmaya başlıyor. Hata önceki türlere baskın gelmezse yok oluyor. Eski tür yoluna devam ediyor. Burada önemli olan virüsün daha az insana bulaşmasını sağlamak. Bulaşıcılık ne kadar yayılırsa varyantın oluşma ihtimali o kadar çoğalıyor. Salgın kontrol altına alınırsa virüsün mutasyon yeteneği azalabiliyor. SARS örneğinde olduğu gibi. SARS bu kadar yayılamamıştı. Oysa koronavirüs artık 10 milyonlarla ifade edilebilecek şekilde yayıldı. Bunlar tespit edilebilenler, bir de tespit edilemeyenler var. Bugüne kadar COVID- 19’un yüzlerce mutasyonu tespit edildi ama bu üç tür eski türe baskın geldiği için öne çıktılar.

Hastaların eve gönderilmesine son verilebilir

Bütün ülkelerde bir salgın yönetimi politikası var. Türkiye’de salgının ilk haftalarında hastane ve yurtlarda izole edilen hastalar, yaz aylarından itibaren evde tedaviye yönlendiriliyor. Sarp Üner’e göre bu, mutasyon sonrasında değiştirilmesi gereken unsurlardan biri. “Herkesin evi izolasyona uygun değil. Belki fazla odası yok, ayrı tuvalet ve banyo imkanı yok. Bu durum virüsün yayılmasını artırıyor” diyen Üner, bunun yanında test politikasının da değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Üner, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Maske mesafe hijyen değişmez kurallar. Daha fazla test yapıp hafif atlatanları da tespit etmemiz lazım. Şüphe üzerine test politikası yeterli değil. Biz biliyoruz ki semptom göstermeyenler, belirtisiz geçirenler de hastalığı bulaştırıyor. Hafif belirtili olup test yaptırmayanlar, hastalığı ayakta geçirenler de bulaştırıyor. O nedenle bulaşma devam ediyor. Yeni varyantların daha hızlı ve ölüm oranı daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu durumda birtakım değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Varyant aşının etkisini azaltır mı?

Sarp Üner, bu sorunun yanıtının henüz dünyada araştırılan bir durum olduğunu ifade ediyor. Üner, “Bu varyantların aşıda etkisi yok gibi görünüyor. Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan varyant, aşının etkinliğini engelleyecek gibi görünmüyor. Ancak bunun araştırmaları yapılıyor. Zamanla bazı aşılar etkisiz olabilir. Zamanla varyantlar bazı aşıların etkisi küçültebilir. Faz 3 araştırmaları devam ediyor. Çeşitli varyantlara etkisi değerlendirilip ortaya konulabilir” diyor.

‘Koronavirüse yol açan 4 bin virüs mutasyonu var"

Koronavirüsün yeni varyantları dünyanın da gündeminde. İngiltere Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi dünyada şu anda koronavirüse yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi. Zahawi, aralarında Pfizer ve AstraZeneca'nın da bulunduğu aşı üreticilerinin aşılarını geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini vurgularken, “Şu anda mevcut COVID-19 aşılarının Kent ya da diğer mutasyonlar üzerinde, özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük” diye konuştu. Zahawi, tüm aşı üreticilerinin yeni aşı çalışmalarında virüsün tüm varyasyonlarını hesaba kattığını ve hepsine karşı etkili bir ürün geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Açılmanın etkilerini ortaya koyan rapor çıkarılmalı

Sarp Üner’e göre dünya, COVID-19’un daha tehlikeli bir türüyle karşı karşıya. Bunun daha fazla hasta ve kayıp anlamına geldiğini belirten Üner, böyle bir durumda normalleşme konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye’nin normalleşmede epidemiyolojik rapor sıkıntısı yaşadığını söyleyen Üner, “Herhangi bir önlem alınırken bunun epidemiyolojik etkisinin değerlendirilmediğini düşünüyorum. Örneğin; okulları kapattık etkisi ne oldu, bulaşmayı ne kadar düşürdü? Restoranları kapatınca vaka sayısını nasıl etkiledi? Açarken de parça parça ilerleyip inkübasyon süresi izlenmeli”diye sıralıyor önerilerini. Üner, okulların 1 Mart’ta açılmasına ilişkin de şu görüşü dile getiriyor: “Dünyada okulların açılmasıyla ilgili çeşitli kriterler var. Genel olarak hasta sayısında düşüş vardı ama şimdi tekrar çıkış söz konusu. Mutasyonlar var. Hepsi tespit edilemedi üstelik. Normaleşme de bilimsel kriterlere göre yapılmalı.”