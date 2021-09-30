Yeni vergi paketiyle gönüllü uyum sağlanacak

Yeni vergi tasarısı, düşük gelir gruplarını ödüllendiren bir yapıyla Meclis’e geliyor. Ticaret ve sanayi odalarının talebi doğrultusunda yıllık vergi beyannamesi verme sayısı azaltılıyor, Cumhurbaşkanı’nın ÖTV oranında değişiklik yapma yetkisi genişliyor.

AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi paketinin vergiye gönüllü uyum sağlanacak bir çok adımı hedefliyor. Sunulan pakete göre teşvik belgeli yatırımlarda, erken teşvik düzenlemesi geliyor, yeniden değerlendirme uygulaması kalıcı kılınıyor, yurt dışından gelecek sermaye teşviklerinin önü açılıyor. Yeni vergi tasarısının bir yönüyle aşırı ödünler içerdiğini, öbür yönüyle basitleştirici adımlar attığını görüyorum. Yasa tasarısının ödün tanıyan yeni hükümlerini şöyle değerlendiriyorum:

1-AK Parti, vergi paketiyle şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici düzenlemeye gitmenin yanında, nakdi sermaye artışlarından kaynaklanan faiz indirimi düzenlemesinde sermayenin yurt dışından getirilmesi halinde ilave indirim hedefliyor.

2-Esnafa vergi muafiyeti kapsamı genişletiliyor. Yıllık 240 bin liranın altında olan basit vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak.

3-Tarımsal destek ödemelerinde yüzde 2-4 olan gelir vergisi kesintisi son bulacak.

4-Devlet tarafından verilen hibe ve yardımlarda artık vergi uygulanmayacak.

5- Vergi otoritesi ile vergi yükümlüsü arasında maksimum 5 bin TL olan uzlaşma sınırı kaldırılıyor. Bunun yanında ceza matrahından indirim oranı yükseltiliyor.

6- Piyasada geniş bir uygulama konusu olan gider vergisi ve buna esas olan gider makbuzu uygulamasında, banka dekontu makbuz yerine geçerli oluyor.

7- Yeni makine ve teçhizat kullanımında geçmişte hep bir düğüm konusu olan hızlandırılmış amortisman artık geçerli oluyor. Yine ticaret ve sanayi odalarından gelen talep doğrultusunda yıllık vergi beyannamesi verme sayısı azaltılıyor. Cumhurbaşkanı’nın ÖTV'de değişiklik yapma hakkı arttırılıyor.

Konuyu sorduğum DÜNYA yazarı Zeki Gündüz, “Pratikte yaşanan birçok spesifik problemi çözmeye dönük bir paket olmuş. Geniş mükellef gruplarını hoşnut edecek nitelikte olduğu görülüyor” yorumunu yapıyor. Gördüğüm kadarıyla yeni vergi tasarısı Laffervari bir yaklaşımla vergi uygulamasını basitleştirdiği gibi, düşük gelir gruplarına büyük ödünler veren bir yapı özelliği taşıyor.

Vergi tasarının bir seçim girişimi olmamasını diliyorum...

GÜNÜN NOTU:

Erdoğan-Putin görüşmesi ‘’tarihi sonuçlar‘’ içermeden sonuçlandı, dolar kuru değişmedi...