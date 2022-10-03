Yeni yasama yıl başladı, Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi?

2023 yılında yapılacak Genel Seçimler öncesi, 27. dönemin son yasama yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap ettiği özel oturumla başladı. Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilecek seçimlere bir yıldan az bir zaman kalırken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sunuş konuşmasında dünyanın son derece gergin günlerden geçtiği bir süreçte Türkiye’nin seçimlere gideceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Dünyanın ve bölgemizin, gerçekten tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin kökünden sarsıldığı, siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde bu seçimleri yapacağız” sözleriyle seçimlerin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı, milletvekillerine hitaben yaptığı 30 sayfalık konuşmasının önemli bir bölümünü AK Parti’nin 20 yıllık icraatlarına ayırdı, eğitimden, sağlığa, altyapı yaptırımlarından, sanayiye kadar her başlıkta rakamlar vererek detaylarıyla yapılanları anlattı. 2023 seçimlerine yönelik mesajını da “2023’te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu söz, ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine ‘Türkiye Yüzyılı’ inşa etme sözü” şeklinde verdi.

Yeni ekonomi modeline geçilmesinin nedenlerini açıklayan, “Uygulanan ekonomi politikası kesinlikle akıntıya kürek çekme gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor” diyen Erdoğan, ekonomi modelinde değişikliğe durduk yere gitmediklerini belirterek, “Maruz kaldığımız sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı enflasyondaki artışın refah düzeyinde yarattığı erozyonun farkında olduklarını belirtirken, bir kez daha “Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek ücretlilerin durumunun gözden geçirileceği yılbaşına işaret etti.

Cumhurbaşkanının Genel Kurul’daki konuşması liderler tarafından da takip edildi. Oturumun tamamlanmasının ardından Erdoğan’ın konuşmasına ilk değerlendirme muhalefet kulisinde yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Cumhurbaşkanına bütçe görüşmelerinde Meclis'te konuşma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “AK Parti’nin grup toplantısını dinledik. Sayın Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin” dedi.

Yeni anayasa seçimlerden sonra

Muhalefetin eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, dört yılda elde ettikleri tecrübeler ışığında sistemin eksikliklerini tamamlayarak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Erdoğan, bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaparken, dış politikada getirilen “eksen kayması” eleştirilerine ise “Türkiye, eksen kayması değil, dünyadaki çok farklı diplomatik ilişkilerini, milli menfaatlerimiz çerçevesinde aynı anda yürütmeyi başararak, kendi eksenini tahkim ediyor” sözleriyle yanıt verdi.