Yeni yerler

Yaklaşık 7 senedir otomobil fuarlarına olan ilgi her yıl azalıyor… İnternet ve sosyal medyanın etkin hızı içinde, fuarlardaki sürprizler, “ilk” olmaktan çıkıyor ve markaların uluslararası otomobil fuarlarının maliyetlerini göze almaları zorlaşıyordu… Bir de üstüne pandemi gelince, kapalı ve sıkışık ortamlar sevimsizleşti…

Böylece Frankfurt, Paris ve Cenevre gibi dev Avrupa otomobil salonları iptal olmaya başladı. New York ve Los Angeles motor show’ları boşaldı, otomobil fuarlarının devi Detroit NAIAS da sürekli ötelendi ve asıl “otomotiv yılının açılışı” kimliğini kaybetti…

İsviçre Palexpo’daki en sevdiğimiz, dizayn atölyelerinin son konseptlerine dokunma ve markaların en üst düzey yöneticilerini ardı ardına yakalama şansı bulduğumuz, otomotiv dünyasının adeta “tarafsız saha”sı Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı, 2023 Şubat’ta yeniden kapılarını açacaktı… Fakat, yeterli katılım sağlanamadığından bir kez daha iptal oldu ve Kasım 2023’te aynı isimde Doha’da deneneceği duyuruldu.

Uzak Doğu’daki otomobil fuarları, dev pazarlarının iştahlarıyla düzenlenmeye devam edilse de, “Batı”daki fuarlar bir iki lokal markanın boy gösterisi hariç, bayi toplantısı havasından öteye geçememeye başladı. Diğer yanda ise; Mayıs ayında İtalya Como Gölü kıyısında BMW ve Rolls-Royce’un başı çektiği Concorso d'Eleganza Villa d'Este antika otomobil buluşmasında eski efsanelerin yanında yepyeni modellerini gösteren markaların, gerçek otomobil tutkunu kalabalıkları çok sevmeye başladığını fark ettik.

Hatta bu yıl Milano Monza Open-Air Motor Show MIMO’da tam 63 markanın stand kurduğunu görünce de çok şaşırdık… İngiltere’de Haziran sonunda düzenlenen Goodwood Hız Festivali de, motorsporları gösterilerinin yanında son yıllarda adeta bir süper otomobil açık hava fuarına dönüşmeye, dünya prömiyerlerine sahne olmaya başladı…

Las Vegas CES veya AutoMechanika gibi teknoloji ve yan sanayi fuarlarına olan konsantrasyon, otomobil markaları için yenilik podyumu olarak farklı bir seçenek olsa da, aslında geçen hafta sonu Kaliforniya’daki Monterey Otomobil Haftası, en doğru “yeni yer” olarak karşımıza çıktı.

20 dakika yakındaki Laguna Seca yarış pistindeki sürüş etkinlikleri, Rolex Monterey Motorsports Reunion klasik otomobil geçidi, Pebble Beach Concours d’Elegance klasik otomobil sergilerinin yanında 17-Mile Drive golf sahalarının ve çevredeki Peninsula gibi lüks otellerin bahçelerinin her yerine en egzotik, en çılgın modeller yerleştirildi. Böylece sadece Carmel’e 15 binden fazla otomobil tutkunu ziyaretçinin gelişi de bonus oldu.

Quail etkinliklerinde de Bugatti, Hennessey, Koenigsegg, McLaren, Polestar, Pagani, Maserati, Lucid, Faraday Future, Zenvo, Rimac, Gordon Murray, Porsche, Audi, Acura, Lexus, Lincoln, Bentley, Lamborghini, Cadillac, Aston Martin, Kia ve Mercedes- Benz’in dizayn konseptleri, tam elektrikli lüks modelleri ve en pahalı sınırlı üretim seçenekleri, herkesi gün ışığında büyülemeyi başardı…

Bir tarafta asırlık mekanik sanat eserlerini, diğer tarafta da günümüz rüya otomobilleri ve geleceğin elektromobillerini Türkiye’den takip ederken bile başımız döndü… Uzun yıllardır hiç bir otomobil fuarında görmediğimiz kadar lansman zenginliğiyle böyle “farklı yerler”, artık adı “Mobilite” konularak çok çeşitli araç tiplerini kapsasa bile salonlarda düzenlenen otomobil fuarlarını unutmamız gerektiğini, yeniden hatırlattı!..