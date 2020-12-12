Yeni yıl öncesinde alışkanlıklarımızı yönetebilmeyi öğrenirsek…

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Bütün hayatımız, bir yığın

alışkanlıktan başka bir şey değildir.”

William James

Alışkanlıklar! Yaşam akışında o kadar önemli bir konu ki, üzerinde ne kadar okusak düşünsek azdır… Alışkanlıkların neden var olduğu Aristo’dan William James’e kadar birçok felsefeci veya bilim insanı tarafından anlaşılmaya çalışılmış. Ama elimizdeki veriler, alışkanlıkların nasıl işlediği ve daha önemlisi nasıl değiştiğinin -bilim insanları ve pazarlamacılar tarafından- yaklaşık olarak son otuz yılda anlamaya başlandığını gösteriyor. Çoğu zaman alışkanlıklar çok sinsi bir şekilde bizden izin almadan hayatımıza giriyor ve değiştirmek göründüğü kadar kolay olmuyor. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları, edindiğimiz alışkanlıkların çoğunun beynin enerjiden tasarruf etmek için onları oluşturduğunu bulguluyor.

Önemli olan bir diğer husus ise alışkanlıklar toptan yok edilemiyor, onları ancak yenileriyle değiştirebiliyoruz. Evet, yeterince istersek ve inanırsak kötü alışkanlıklarımızı güzel olanlarla değiştirmemiz mümkün. Bunun için alışkanlıkların oluşum döngüsünü fark etmek son derece önemli. Kötü alışkanları adeta bir dedektif titizliği ile izlersek ortaya çıkmak üzere oldukları zaman üzerlerine çökebilir, onları sistem dışı bırakabilir ve yerlerine güzel olanları koyabiliriz. Onları değiştirmek konusunda farkında olmamız gereken döngü: İşaret, rutin ve ödül!

İş yerinde veya evde atıştırmak konusunda kendine hâkim olamayan bir birey düşünelim. Öncelikle ilgili kişinin aklına atıştıracağı şey düşüyor (işaret), sonrasında onu elde etmek ve midesine indirmek için harekete geçiyor (rutin) ve sonra da kişiye bir rahatlama (ödül) geliyor. Kötü alışkanlıklarımıza dair beynimizde oluşturduğumuz bu şablonun yeterince farkında olduğumuzda onun yolunu kesmemiz mümkün. Bunun için bu konuda araştırma yapan bir bilim insanı gibi çalışmamız gerekebilir. Örnek olarak aklımıza atıştıracağımız abur cubur konusu olan şey geldiğinde şu şekilde bir zihinsel analiz yapmamız işimizi kolaylaştıracaktır:

“Benim istediğim gerçekten o zararlı çerezler mi, yoksa işime kısa süreliğine ara vermek mi ya da biraz stres atmak için yakın bulduğum bir arkadaşımla sohbet etmek mi? Vb.

Yukarıdaki soru kalıplarını kendimize yönelttiğimizde ve işaret ortaya çıktığı zaman her seferinde farklı birini uyguladığımızda (abur cubur dahil) belki de ihtiyacımız olan şeyin sadece işimize birkaç dakika ara vermek olduğunu anlayabiliriz ve kısa bir yürüyüşle bu rutini zararsız bir şekilde atlatabiliriz. Şunu unutmamamız gerekiyor ki, alışkanlıklar döngüsünde işaret ve ödül olduğu gibi kalıyorken biz sadece ortada yer alan rutini değiştirebiliyoruz.

Bu konuya farklı bir örnek, sosyal medya bağımlısı bir kişi olsun. İşaret kişinin canının sıkılması veya gelen bir bildirim olabilir. (Özellikle son zamanlarda sosyal medya platformunda, bağlantıda olduğumuz kişiler tarafından hiçbir bildirim olmasa dahi uygulamanın kendisi bize bazı bildirimler gönderiyor. Bu da tabii ki bize hazırlanmış farklı bir tuzak!) Bu örnekte de aynı şekilde işareti aldığımızda (Özellikle sosyal medya zamanımızı çok alıyorsa, masa üzerine gelen bildirimleri kapatmayı şiddetle öneririm.) mevcut rutine geçmeden önce kendimize yine soru kalıpları oluşturabiliriz:

Neden bu uygulamayı kullanmak istiyorum, canım mı sıkılıyor, ilgiye mi ihtiyacım var, zihnim mi aç? Vb.

Yine benzer şekilde profesyonelce işini yapan bir bilim insanı gibi kendimizi analiz edebiliriz; işareti aldığımız her seferinde rutinleri farklılaştırabiliriz. (Çok zevkli değil mi?) Belki de rutinimizi yine internet vasıtasıyla blog okuyarak, faydalı bir video izleyerek veya kitaplar yoluyla yeni bir bilgi öğrenerek değiştirebiliriz. (Eğer aradığımız şey anlık bir haz ise, Platon, “Öğrenmek mutluluktur” diyor.) Akıllı cihazlarla ilgili davranışsal bağımlılığı gidermenin önemli yöntemlerinden biri de cihazları, elimizi attığımızda ulaşamayacağımız bir uzaklığa yerleştirmek. (Bu konuda yapılan deneyler var; birey elini attığında telefon görünümlü maketi eline alıyor ve bir süre onunla oyalanıyor. O an için istediği hazzı gidermiş oluyor.)

Evet, bu sistemi yeterince içselleştirdiğimizde pusuya yatarak usta bir savaşçı gibi gelen işaretleri iyi analiz edip, onları da yanımıza alıp kötü rutinlerin sonunu getirebiliriz. Alışkanlıkları değiştirmek konusunda en önemli diğer unsurlar ise her konuda olduğu gibi onları değiştirebileceğimize olan inancımız, tekrar denemek ve kendimize bu konuda hevesli bir arkadaş veya arkadaş grubu bulmak. Ön çalışmayı şimdiden yapmaya başlarsak, yeni yılda-pandemiye inat- bol bol faydalı alışkanlıklar edinip kaliteli yaşlanmak konusunda kendimize yeni bir sayfa açabiliriz diye düşünüyorum. (Alışkanlıklar konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyenlere Charles Duhigg’in Alışkanlıkların Gücü kitabını öneririm.)

Kaynak: Charles Duhigg-Alışkanlıkların Gücü