Yeni yıl yeni gelecek

Simyacılar yüzyıllar boyunca değersiz madenleri altına çevirmenin peşin­de koştular; bugün ise bizler veriyi ve di­jital kodları değere, yani finansın gelece­ğine dönüştürüyoruz. Modern zamanla­rın bu büyük dönüşümünü anlamak için 1970’lerin başında SWIFT’in kuruluşuy­la başlayan o hantal ama güvenli mesaj­laşma sistemlerini hatırlamakta fayda var.

O günlerde kıtalararası bir para transferi için günlerce beklemek, faks makineleri­nin başında sabahlamak bir zorunluluk­tu. Ancak Juniper Research’ün hazırladı­ğı ve masamda duran 2026 Finansal Tek­nolojiler ve Ödemeler Trendleri raporunu incelediğimde, o eski günlerin artık birer nostaljiden ibaret kalacağını açıkça görü­yorum. Finansın ötesine giden bu yolcu­lukta, artık sadece parayı değil, mülkiyeti, kimliği ve hatta alışveriş iradesini bile di­jitalleştiriyoruz.

Geleceğin yeni rezerv birimleri

Raporun en can alıcı noktalarından bi­ri, stable coinlerin geleneksel bankalar arası ödeme sistemlerine ciddi bir rakip haline gelişi. Eskiden sadece kripto dün­yasının bir “limanı” olarak görülen bu dijital varlıklar, artık saniyeler içinde sı­nır ötesi transfer imkânı sunarak devasa bir finansal devrime öncülük ediyor.

Bu­gün piyasa hacmi 300 milyar doları aşan bu yapılar, özellikle J.P. Morgan gibi dev­lerin kendi blokzincir ağlarını kurma­sıyla kurumsal bir kimlik kazanıyor. Sa­dece parayı değil, gayrimenkulden sanat eserlerine kadar her türlü varlığı “to­ken” haline getirip parçalara ayırabildi­ğimiz bir dünyaya giriyoruz. Bu durum, sıradan bir yatırımcının Manhattan’da­ki bir binanın yüzde 1’ine sahip olabil­mesi gibi, finansal demokratikleşmenin kapılarını aralıyor.

Raporun derinliklerine indikçe, “toke­nizasyon” dediğimiz o sihirli değneğin gerçek dünyadaki karşılığını çok daha net rakamlarla okuyorum. 2020 yılında sade­ce 65 milyon dolar olan blokzincir üzerin­deki “gerçek dünya varlıkları”, 2025 yılına gelindiğinde tam 514 kat artarak 33,5 mil­yar dolara ulaşmış. Benim öngörüm, bu devasa ivmenin 2026’da bu rakamı en az ikiye katlayarak 67 milyar dolara taşıya­cağı yönünde. Bu pazarın yüzde 52’sinden fazlasını özel krediler, yüzde 25’ini ise to­kenize edilmiş ABD hazine tahvilleri oluş­turuyor. Kurumsal devler artık bu dijital suların ne kadar güvenli olduğunu tescil­lemiş durumda.

Yapay zekâ kimliği ve otonom ticaret

Diğer yandan, “Agentic AI” yani otonom hareket edebilen yapay zekâ temsilcileri, alışveriş alışkanlıklarımızı kökten değiş­tirmeye hazırlanıyor. Artık biz web site­lerinde ürün aramayacağız; bizim yerimi­ze bütçemizi ve zevklerimizi bilen dijital asistanlarımız en uygun ürünü bulup, öde­mesini de bizim adımıza yaparak kapımı­za getirecek.

Tabii bu durum, Avrupa’daki dijital kimlik cüzdanı (EUDI) gibi güven­li limanların önemini daha da artırıyor. Kendi verimizin kontrolünün tamamen bizde olduğu, şeffaf ve güvenli bir dijital kimlik yapısı, bu otonom ticaretin en bü­yük sigortası olacak. Finans, artık sadece bir cüzdan meselesi değil, bir veri ve kim­lik yönetimi sanatı haline geliyor.

Geleceğin kıyısında

Raporu keyifle okurken, 2026’da bizi hem heyecan verici hem de düşündürücü bir geleceğin beklediğini görüyorum. Bir yanda her şeyin anlık ve masrafsız olduğu optimist bir finansal ütopya; diğer yanda ise “derin sahtecilik” tehditleri ve yapay zekanın kontrolü ele geçirdiği bir belir­sizlik bulutu. Öngörüm odur ki; 2026 yı­lından itibaren geleneksel banka şubele­ri birer müze objesine dönüşürken, stable coinler küresel ticaretin ana yakıtı olma­ya başlayacak. Akıllı kontratlar sayesinde hukuk ve finans birleşecek; mülkiyet ise bir tuşla dünyanın öbür ucuna devredile­bilecek. Tıpkı 2023 yılına, aldığı 7 Oscar ödülüyle damga vuran “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” filmindeki o çoklu evrenler gi­bi, finans da artık tek bir merkezden değil, her birimizin dijital cüzdanından aynı an­da yönetilecek.

Güzel bir gelecek için...