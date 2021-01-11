Yeni yıl, yeni zirveler...

İyi haberler ve güçlü bir risk iştahıyla yeni yıla başladık. Demokrat zaferi reflasyon senaryosu ihtimalini güçlendirirken devlet tahvillerinden hisse senedi ve krediye rotasyon hız kazandı.

Demokrat zaferini genişleyici maliye politikaları ve yüksek vergiler olarak okuyan yatırımcılar büyümeden yararlanacak hisse senedi, emtia ve krediyi alırken uzun vadeli devlet tahvillerini satıyor.

Yeni yılın kötü sürprizi, ABD dolarının değer kazanmaya başlaması. Büyüme tahminlerindeki artış ve uzun tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte dolar sene başından beri kaybının tamamını geri aldı.

Dolardaki sınırlı güçlenme henüz bizi rahatsız edecek boyutta değil. Cuma günü açıklanan ve nisan sonrasında ilk kez zayıflama gösteren tarım dışı istihdam verisi ABD tahvillerini destekliyor ve doların güçlenmesini baskılıyor.

Gelişmekte olan para birimlerinde son günlerde görülen kayıp henüz rahatsız edici boyutta değil. Brezilya reali ve Güney Afrika randı salgına karşı başarısız mücadele nedeniyle dolara karşı yüzde 4 kayıpla gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışıyor. Ama genele yaygın bir satış söz konusu değil.

Doların güçlendiği son dönemde Türk lirası gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışmayı başardı. Gerek yeni ekonomi yönetimine açılan kredi, gerekse yüksek faizler ve salgına karşı verilen başarılı mücadele Türkiye’nin pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Borsa İstanbul yabancı alımlarıyla yeni zirveler kırmaya devam ediyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan borsaların hafif gerisinde kalıyor. Ancak üç aydan kısa sürede dip seviyelerden yüzde 40’a yakın getiri sağlayan bir piyasanın yorulmasını normal görmek gerek.

Lafı çok uzatmadan toparlayalım. Türkiye varlıkları için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Gerek hisse senedinde, gerekse orta vadeli eurotahvil ve devlet iç borçlanma senetlerinde ve genel olarak Türk lirası varlıklarda pozitif görüşümüzü koruyoruz.

ABD verim eğrisindeki dikleşme nedeniyle uzun vadeli eurotahvil ve devlet iç borçlanma senetlerinde temkinliyiz. Daha önce defalarca ABD tahvil faizlerindeki yükseliş korkusu boş çıktı. Bu defa farklı olacak demiyoruz. Ancak yakından izlenmesi gerekiyor. Verim eğrisindeki dikleşme hız kazanırsa, doları destekleyerek risk iştahını bozabilir.