Yeni yıla girerken: Hız, akıl ve vicdan arasında
Yılın son günleri her zaman tuhaf bir duraklama hissi yaratır. Takvim ilerlemeyi dayatırken, insan zihni geriye bakmadan edemez. Bitirdiklerimiz, yarım kalanlar, görmezden geldiklerimiz… İş dünyası içinse bu günler yalnızca bilanço kapanışı değil; aynı zamanda bir muhasebe anıdır. Sadece rakamların değil, kararların, önceliklerin ve niyetlerin de muhasebesi. Yıl boyunca verilen küçük kararların, yapılan tercihlerin ve ertelenen soruların toplamı, bu günlerde daha görünür hâle gelir.
2025’i geride bırakırken, dünyanın daha sakin, daha öngörülebilir bir yer olduğunu söylemek zor. Küresel belirsizlikler, savaşlar, ekonomik dalgalanmalar, göçler, iklimle bağlantılı krizler ve toplumsal kırılmalar artık istisnai başlıklar değil, gündelik hayatın bir parçası. Bu tablo, bireyler kadar kurumları ve liderleri de yoruyor. Çünkü belirsizlik arttıkça, karar almak zorlaşıyor; karar almak zorlaştıkça hataya tahammül azalıyor. İş dünyası tam da bu sıkışmışlık içinde yol almaya çalışıyor.
Bugün şirketler yalnızca piyasa koşullarıyla değil, aynı zamanda artan beklentilerle de karşı karşıya. Çalışanlar anlam arıyor, müşteriler güven talep ediyor, toplum kurumların durduğu yeri sorguluyor. Bu da iş dünyasını, alışık olduğu hız ve performans ölçütlerinin ötesinde bir düşünmeye zorluyor. Artık yalnızca “ne yaptığımız” değil, “nasıl yaptığımız” da belirleyici hâle geliyor.
Tam da bu nedenle yeni yıla girerken sormamız gereken soru yalnızca “daha hızlı mı olmalıyız?” değil. Hız, çoğu zaman bir refleks hâline gelmiş durumda. Oysa asıl mesele, bu hızın bizi nereye taşıdığı. Bu yüzden belki de asıl soru şu olmalı: Bu hızın içinde nasıl insan kalacağız? Nasıl düşüneceğiz, nasıl ilişki kuracağız, nasıl sorumluluk alacağız?
Belki de artık hız ve aklın yanına üçüncü bir kelimeyi koyma zamanı geldi: Vicdan.
Gürültü arasında kaybolan anlam
Bugün dünya çok gürültülü. Herkes konuşuyor, herkes anlatıyor, herkes pozisyon alıyor. Sosyal medya, haber akışları, raporlar, zirveler, paneller… Bilgi hiç olmadığı kadar erişilebilir ama anlam hiç olmadığı kadar parçalı. Gürültü arttıkça meseleler basitleştiriliyor; karmaşık sorunlara hızlı ve yüzeysel cevaplar veriliyor. Oysa dünya, basit cevaplarla ilerlemiyor.
İş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar da bu yüzden ağırlaşıyor. Jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirindeki kırılmalar, yetenek açığı, güven kaybı ve artan beklentiler… Bunların hiçbiri tek bir strateji belgesiyle ya da tek bir liderlik konuşmasıyla çözülebilecek başlıklar değil. Burada eksik olan şey çoğu zaman bilgi değil, anlam kurma becerisi.
İş dünyası uzun süredir anlatmayı, açıklamayı ve ikna etmeyi merkeze alıyor. Daha çok sunum, daha çok rapor, daha çok hedef… Ancak belirsizlik çağında en kritik yetkinlik, konuşmak değil; dinlemek. Çünkü insanlar bugün cevaptan çok, anlaşıldıklarını hissetmek istiyor. Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar… Herkes aynı soruyu soruyor aslında: “Beni gerçekten görüyor musun, yoksa sadece duyuyor musun?”
Bu fark, küçük gibi görünse de belirleyici. Çünkü görülmek, bağ kurmanın ilk adımı. Bağ kurulamadığında ise iletişim, yalnızca gürültünün bir parçası hâline geliyor. Kurumlar konuşuyor ama yankı alamıyor; mesajlar dolaşıyor ama karşılık bulmuyor. Anlam kayboldukça güven de zedeleniyor.
Cevap hâlâ insan olmakta
Teknoloji, otomasyon ve yapay zekâ iş yapma biçimlerini hızla dönüştürüyor. Bu dönüşüm kaçınılmaz ve gerekli. Ancak hızlandıkça bir gerçek daha net ortaya çıkıyor: Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yön duygusunu tek başına sağlayamıyor. Yönü hâlâ insanlar belirliyor. Değerleriyle, öncelikleriyle ve vicdanlarıyla.
Bugün iş dünyasında alınan pek çok karar, teknik olarak doğru olabilir. Veriye dayanabilir, hesaplanmış olabilir, kısa vadede sonuç verebilir. Ancak bu kararların insanlar üzerindeki etkisi çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Oysa uzun vadede kurumların kaderini belirleyen şey yalnızca doğruluk değil, insani karşılığı olan doğruluk.
Vicdan, iş dünyasında çoğu zaman soyut ya da romantik bir kavram gibi algılanıyor. Oysa vicdan, her gün verilen çok somut kararlarda ortaya çıkıyor. Kimi dinlediğinizde, kimi görmezden geldiğinizde; kısa vadeli kazancı mı yoksa uzun vadeli güveni mi tercih ettiğinizde; zor bir soruyu ertelediğinizde ya da onunla yüzleştiğinizde… Vicdan, büyük laflardan çok, küçük tercihlerde kendini belli ediyor.
İletişim de tam bu noktada belirleyici hâle geliyor. İletişim yalnızca mesaj iletmek değil, sorumluluk almak demek. Belirsizlik anlarında sessiz kalmamak, her şey net değilken dürüst olabilmek, söylenenle yapılan arasındaki mesafeyi kapatmak… Bunlar, kurumların karakterini ele veren anlar. İnsanlar artık kusursuzluk değil, tutarlılık arıyor.
Yeni yılda iş dünyasının en büyük ihtiyacı belki de daha iddialı hedefler değil, daha sahici ilişkiler. Bağ kurabilen, dinleyebilen, empati gösterebilen kurumlar yalnızca krizleri daha iyi yönetmiyor; aynı zamanda insanlara tutunabilecekleri bir zemin de sunuyor. Çünkü belirsizlik çağında en büyük ihtiyaç, güven duygusu.
Yeni yıla girerken dileğim daha az ezber, daha çok düşünme cesareti. Daha az gürültü, daha çok anlam. Daha hızlı olmak yerine, daha doğru yerde durabilmek.
Çünkü bazen ilerlemek, durup yönünü yeniden belirlemekle başlar.
Takvim değişiyor.
Dünya değişiyor.
Asıl mesele şu: Biz değişirken insan kalabilecek miyiz?
|Borsa
|11.294,37
|-0,37 %
|Dolar
|42,9027
|0,13 %
|Euro
|50,5598
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1775
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.250,52
|1,29 %
|Altın (ONS)
|4.531,17
|1,16 %
|Brent
|61,1500
|-1,08 %