Yeni yıla girerken: Hız, akıl ve vicdan arasında

Yılın son günleri her zaman tu­haf bir duraklama hissi yara­tır. Takvim ilerlemeyi dayatırken, insan zihni geriye bakmadan ede­mez. Bitirdiklerimiz, yarım kalan­lar, görmezden geldiklerimiz… İş dünyası içinse bu günler yalnız­ca bilanço kapanışı değil; aynı za­manda bir muhasebe anıdır. Sa­dece rakamların değil, kararların, önceliklerin ve niyetlerin de mu­hasebesi. Yıl boyunca verilen kü­çük kararların, yapılan tercihlerin ve ertelenen soruların toplamı, bu günlerde daha görünür hâle gelir.

2025’i geride bırakırken, dün­yanın daha sakin, daha öngörü­lebilir bir yer olduğunu söylemek zor. Küresel belirsizlikler, savaş­lar, ekonomik dalgalanmalar, göç­ler, iklimle bağlantılı krizler ve toplumsal kırılmalar artık istisnai başlıklar değil, gündelik hayatın bir parçası. Bu tablo, bireyler ka­dar kurumları ve liderleri de yoru­yor. Çünkü belirsizlik arttıkça, ka­rar almak zorlaşıyor; karar almak zorlaştıkça hataya tahammül aza­lıyor. İş dünyası tam da bu sıkış­mışlık içinde yol almaya çalışıyor.

Bugün şirketler yalnızca piyasa koşullarıyla değil, aynı zamanda artan beklentilerle de karşı karşı­ya. Çalışanlar anlam arıyor, müş­teriler güven talep ediyor, toplum kurumların durduğu yeri sorgulu­yor. Bu da iş dünyasını, alışık oldu­ğu hız ve performans ölçütlerinin ötesinde bir düşünmeye zorluyor. Artık yalnızca “ne yaptığımız” de­ğil, “nasıl yaptığımız” da belirleyi­ci hâle geliyor.

Tam da bu nedenle yeni yıla gi­rerken sormamız gereken soru yalnızca “daha hızlı mı olmalıyız?” değil. Hız, çoğu zaman bir refleks hâline gelmiş durumda. Oysa asıl mesele, bu hızın bizi nereye taşıdı­ğı. Bu yüzden belki de asıl soru şu olmalı: Bu hızın içinde nasıl insan kalacağız? Nasıl düşüneceğiz, na­sıl ilişki kuracağız, nasıl sorumlu­luk alacağız?

Belki de artık hız ve aklın yanına üçüncü bir kelimeyi koyma zama­nı geldi: Vicdan.

Gürültü arasında kaybolan anlam

Bugün dünya çok gürültülü. Herkes konuşuyor, herkes anlatı­yor, herkes pozisyon alıyor. Sosyal medya, haber akışları, raporlar, zir­veler, paneller… Bilgi hiç olmadığı kadar erişilebilir ama anlam hiç ol­madığı kadar parçalı. Gürültü art­tıkça meseleler basitleştiriliyor; karmaşık sorunlara hızlı ve yüzey­sel cevaplar veriliyor. Oysa dünya, basit cevaplarla ilerlemiyor.

İş dünyasının karşı karşıya ol­duğu sorunlar da bu yüzden ağırla­şıyor. Jeopolitik belirsizlikler, te­darik zincirindeki kırılmalar, ye­tenek açığı, güven kaybı ve artan beklentiler… Bunların hiçbiri tek bir strateji belgesiyle ya da tek bir liderlik konuşmasıyla çözülebile­cek başlıklar değil. Burada eksik olan şey çoğu zaman bilgi değil, an­lam kurma becerisi.

İş dünyası uzun süredir anlat­mayı, açıklamayı ve ikna etmeyi merkeze alıyor. Daha çok sunum, daha çok rapor, daha çok hedef… Ancak belirsizlik çağında en kri­tik yetkinlik, konuşmak değil; dinlemek. Çünkü insanlar bu­gün cevaptan çok, anlaşıldıkları­nı hissetmek istiyor. Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar… Herkes ay­nı soruyu soruyor aslında: “Beni gerçekten görüyor musun, yoksa sadece duyuyor musun?”

Bu fark, küçük gibi görünse de belirleyici. Çünkü görülmek, bağ kurmanın ilk adımı. Bağ kurulama­dığında ise iletişim, yalnızca gürül­tünün bir parçası hâline geliyor. Kurumlar konuşuyor ama yankı alamıyor; mesajlar dolaşıyor ama karşılık bulmuyor. Anlam kaybol­dukça güven de zedeleniyor.

Cevap hâlâ insan olmakta

Teknoloji, otomasyon ve yapay zekâ iş yapma biçimlerini hızla dö­nüştürüyor. Bu dönüşüm kaçınıl­maz ve gerekli. Ancak hızlandıkça bir gerçek daha net ortaya çıkıyor: Teknoloji ne kadar gelişirse geliş­sin, yön duygusunu tek başına sağ­layamıyor. Yönü hâlâ insanlar be­lirliyor. Değerleriyle, öncelikleriy­le ve vicdanlarıyla.

Bugün iş dünyasında alınan pek çok karar, teknik olarak doğru ola­bilir. Veriye dayanabilir, hesaplan­mış olabilir, kısa vadede sonuç ve­rebilir. Ancak bu kararların insan­lar üzerindeki etkisi çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Oysa uzun vadede kurumların kaderini belir­leyen şey yalnızca doğruluk değil, insani karşılığı olan doğruluk.

Vicdan, iş dünyasında çoğu za­man soyut ya da romantik bir kav­ram gibi algılanıyor. Oysa vicdan, her gün verilen çok somut karar­larda ortaya çıkıyor. Kimi dinledi­ğinizde, kimi görmezden geldiği­nizde; kısa vadeli kazancı mı yoksa uzun vadeli güveni mi tercih ettiği­nizde; zor bir soruyu ertelediğiniz­de ya da onunla yüzleştiğinizde… Vicdan, büyük laflardan çok, küçük tercihlerde kendini belli ediyor.

İletişim de tam bu noktada be­lirleyici hâle geliyor. İletişim yal­nızca mesaj iletmek değil, sorum­luluk almak demek. Belirsizlik an­larında sessiz kalmamak, her şey net değilken dürüst olabilmek, söylenenle yapılan arasındaki me­safeyi kapatmak… Bunlar, kurum­ların karakterini ele veren anlar. İnsanlar artık kusursuzluk değil, tutarlılık arıyor.

Yeni yılda iş dünyasının en bü­yük ihtiyacı belki de daha iddialı hedefler değil, daha sahici ilişki­ler. Bağ kurabilen, dinleyebilen, empati gösterebilen kurumlar yal­nızca krizleri daha iyi yönetmiyor; aynı zamanda insanlara tutuna­bilecekleri bir zemin de sunuyor. Çünkü belirsizlik çağında en bü­yük ihtiyaç, güven duygusu.

Yeni yıla girerken dileğim daha az ezber, daha çok düşünme cesa­reti. Daha az gürültü, daha çok an­lam. Daha hızlı olmak yerine, daha doğru yerde durabilmek.

Çünkü bazen ilerlemek, durup yö­nünü yeniden belirlemekle başlar.

Takvim değişiyor.

Dünya değişiyor.

Asıl mesele şu: Biz değişirken insan kalabilecek miyiz?