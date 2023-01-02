Yeni yılda Dünya’ya merhaba

Dünya Gazetesi, ülkemiz ekonomi basınında ve medyasında tartışmasız bir ekol, bir itibar, bir ciddi kurumsal yapıdır. Basın ahlak değerleri ve gazetecilik etiğine saygılı bir şekilde on yıllardan beri ilgiyle ve beğeniyle takip edilen bir köklü gazetedir Dünya.

Rahmetli Nezih Demirkent’in bu büyük kültürel mirasını aynı değerlere ve ilkelere bağlı kalarak bir nesilden diğerine sürdürme kararındaki kızı, Sayın Didem Demirkent, yeni yıla yenilenmiş-nitelikli bir Dünya Gazetesi hedefi ile giriyor.

Bu bağlamda, başarılı, bilinçli ve yetkin bir ekonomi gazetecisi olan, benim de çok değer verdiğim, yazı ve haberlerini ilgi ve dikkatle izlediğim Özlem Ermiş Beyhan’ın, bu kez daha sorumlu bir pozisyonda Dünya Gazetesi’nde göreve başladığını memnuniyetle öğrendim.

Benim, geçmişte, Akşam, Milliyet, Gözcü, Tercüman, Sözcü ve Aydınlık gazetelerinde yıllarca düzenli olarak ekonomi-politik konularda yazdığım köşe yazılarına bir süredir ara verdiğimi bilen Özlem Ermiş Beyhan ve Didem Demirkent’in nazik davetleri üzerine, yeni yılda Dünya Gazetesi’nde ekonomik konularda görüş, düşünce ve analizleri içeren, düzenli köşe yazılarıma yeniden başlama kararını siz değerli Dünya okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Hem ekonomik, hem de politik olarak yoğun ve önemli bir yıl olması beklenen 2023 yılına, bilgi ve deneyimlerimden harmanlanmış olarak, yazı ve yorumlarımla Dünya Gazetesi’nde hem yerel, hem evrensel açılardan bakmaya çalışarak, siz değerli okurların bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız.

Umarız, 2023 hem Dünya Gazetesi’ne, emek ve yürek veren emekçilere ve saygı değer okurlarımıza, hem de ülkemize daha iyi, daha umutlu, daha güzel günler getirir.

Yeni yılda, yeni köşemizde görüşmek üzere, mutlu ve sağlıklı bir 2023 yılı diliyorum.

Saygılarımla.