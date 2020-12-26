Yeni yılda üretkenliğimizi nasıl artırabiliriz?

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Mantıklı insan, başına gelen her şeyden kendisine bir kazanç çıkaran insandır.”

Goethe

2020’nin dokuz ayı aşkın bir bölümünü pandeminin etkisi altında geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Bu süreci -ders çıkarıp- bir fırsata çevirenler de oldu, sürekli şikayet edip duranlarda… Umarım ki gelecek, geçmişi aratmasın ve maskeli/mesafeli hallerimizi “ne günlerdi” diye tebessümle anımsayacağımız güzel günlere doğru en kısa sürede yelken açalım. Bir yanda pandemiyle mücadele, bir yanda da yaşamımız devam ediyorsa, her koşulda daha üretken bir hayat için kolları sıvamamızın bizlere, bugünlerde veya gelecekte daha fazla “iyi ki”ler dedirteceğine inanıyorum.

Yeni yılda üretkenliğimizi artırmak için bazı ipuçları:

- Zaman yönetimi

Şöyle bir hayatımızı değerlendirdiğimiz zaman, yaşamımıza bir şekilde sızmış olan zaman hırsızlarının farkında olmak, onları alt etmemiz için birinci kural. Paracelsus “Belirli bir dozun üzerindeki her şey zehirdir” diyor. Gereksiz sosyal medya, akıllı telefon, TV vb. kullanımlarının farkında olmak ve bunları kitap okumak vb. aktivitelerle yer değiştirmek bize çok ama çok önemli katkılar sağlar. Zamanımızı yönetmek, yaşamımızı yönetmektir. (zaman yönetimi konusunda daha fazla bilgi: https://www.dunya.com/kose-yazisi/zamani-yonetmek-hayati-yonetmektir/436929)

- Duygusal zekâ

İş yaşamı veya özel yaşam olsun, şu hayatta farkında olmamız gereken, belki de en önemli konuların başında, duygu yönetimi ve dürtü kontrolü geliyor. Bu konu hakkında eğitimlerimde/yazılarımda her fırsatta farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Yaşam başarımızdaki “SIR” duygusal zekâmızın gelişmişlik düzeyi ile direkt ilgili bir konu. Duygusal zekâsı yeterince yüksek biri, karşısına engeller çıktığında, -serzenişte bulunmadan- anında yeni stratejik duygusal/davranışsal hamleler yapar. Bu da hayatı optimum düzeyde kontrol altında tutmak ve zamanı iyi yönetmek açısından oldukça önemli bir yaklaşımdır.

- Kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz olaylar

Kendi yaşamını yeterince yönetemeyen bir bireyin, üretken, mutlu/huzurlu olabilmesi çok zordur. Trafik, hava durumu, diğer insanların davranışları veya malum virüsün getirdiği yeni normaller vb. gibi olayları kontrol edemeyiz. Bu sebepten bunlarla ilgili dert yanmayı bırakıp, fırsata çevirme yaklaşımını benimsememiz üretkenliğimizi artırır. Aksi gibi gözükse de ‘istemediğimiz işerde çalışmak, kötü alışkanlıklarımız ve -belirli bir ölçüde- yaşamımızın denetimi’ vb. konular kontrol altına alabileceğimiz olaylar arasındadır. Yeter ki isteyelim! Bu iki durumun farkında olmak ve aksiyon planımızı ona göre oluşturmak, üretkenliğimizi yine önemli ölçüde yükseltecektir.

Öz saygı ve üretkenlik: Öz saygı ve üretkenlik arasında sıkı bir bağ vardır. İkisi de birbirini destekleyen bir döngüdür. Üretken olduğumuzda öz saygımız yükselir, öz saygımız yükseldiğinde de üretken oluruz. Kendini değerli hissetmeyen bireyin de mutlu/huzurlu olması çok zordur. Kendimizle gurur duyacağımız işlere imza atmak, artısıyla eksisiyle kendimizi kabul etmemiz, hatalarımızla gerçekçi bir şekilde yüzleşmemiz öz saygımız ve dolayısıyla da üretkenliğimiz için çok önemlidir. Psikolog Nathaniel Branden, "Öz saygı, kendiliğinden verilmiş değildir, sonradan kazanılır’’ der.

- Değerlerimiz

Bir değerler zincirimizin olması da üretkenliğimizi ve huzur seviyemizi ‘çok önemli derecede’ artırır. Nerede huzursuz bir çalışma ortamı varsa; orada ekibin hedefleri değerler üzerine kurulmamıştır, nerede huzurlu/mutlu bir çalışma ortamı varsa; orada değerler üzerine kurulu hedefler vardır. Değerler, yaşam yolculuğundaki yol haritamızdır ve aklın önüne geçen hırsı hizaya getiren bir olgudur. Ayrıca değerler zincirimizin olması, büyük resmimize giden yolculukta içsel huzuru yakalamamızı da sağlar.

Malum, pandemide yaşamımızı kısıtlı bir şekilde idame ettiriyoruz, bazı şeylerin eksikliğini de yaşıyoruz belki ama inanıyorum ki içimizde mevcut olan umut kıvılcımları ve mücadeleci gücümüz bizlere bugünlerde destek olacak ve gelecekte bizleri o güzel günlere tekrar taşıyacaktır. Mevlânâ “Kaybettiğiniz her şey başka bir surette size geri dönecektir” diyor ve ekliyor: “Ümitsizlikten sonra nice ümitler vardır.”

Her yılbaşında olduğu gibi bu sene de temennim; karşımıza çıkan engelleri/zorlukları fırsata çevirebileceğimiz, coşku, sevinç ve huzur dolu günlerin bizimle olması…