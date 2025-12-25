Yeni yılda vergide yeni uygulamalar geliyor
2026 yılı Türkiye ekonomisinin ana gündeminde enflasyonla mücadele ve yapısal reformlar sanayi üretiminde yavaşlama, rekabetçi sektörlerde pazar payını korumak ve yeşil dönüşüm gibi konular yer alacak. Yeni yılda Maliye yönetiminin gündeminde ise kayıtdışı ekonomi ile mücadele, dijital vergi uygulamalarının ve dijital vergi denetimlerinin artırılması, izaha davet uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve saha denetimlerinin artırılması gibi konular olacak.
2026 yılı da 2025 yılında olduğu gibi enflasyonu, ekonomiyi ve vergiyi çokça konuştuğumuz bir yıl olacak gibi görünüyor. 2026 da kaldırılan vergi uygulamaları ve uygulamaya yeni girecek olan bazı vergisel düzenlemeleri hatırlayalım.
Enflasyon düzeltmesi kaldırıldı
Mecliste kabul edilen yasal düzenlemeye göre, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.
Kâğıt fatura dönemi sona eriyor
573 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 01.01.2026 tarihinden itibaren tüm faturalar ya e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır. Böylelikle kağıt fatura dönemi sona erecek ve e-Arşiv Fatura uygulaması tüm mükellefler için standart hale gelecektir.
Para transferlerine sıkı takip
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek Tebliğ taslağına göre para transferlerinde yeni bir döneme giriyoruz.
Tebliğ taslağına göre;
200.000 – 2.000.000 TL arası nakit işlemlerde en az 20 karakterlik işlemin mahiyetini belirtir somut açıklama zorunlu.
2.000.001– 20.000.000 TL arası nakit işlemlerde: Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.
20.000.001 TL ve üzeri nakit işlemlerde İşlemin kaynağına ilişkin belge ve detaylı açıklama yapılması gerekli. Para transferinde gerekli bilgi ve belgeleri sunulmazsa, işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Basit usulde vergileme kapsamı daraltılıyor
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler gerçek usulde vergilendirilecek. Buna göre ticari taksiler, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak. 13 büyükşehirde imalat, alım satım, otel, lokanta gibi basit usul kapsamı dışında olan faaliyetler, diğer 17 büyükşehirde de kapsam dışına çıkarılıyor. Bu mükellefler 2026 yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirecekler.
Karşıt inceleme tutanakları dijital ortamda düzenlenecek
Dijital vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eki olan karşıt inceleme tutanakları da dijital vergi dairesi üzerinden düzenlenecek, onaylanacak ve elektronik ortamda gönderilecek. Karşıt inceleme tutanaklarının yeminli mali müşavirler tarafından dijital vergi dairesi üzerinden oluşturulmasına, onaylanmasına ve gönderilmesine 1/1/2026 tarihinden itibaren ihtiyari olarak başlanacak ancak bu tutanaklar 1/7/2026 tarihinden itibaren zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.
Elektronik ticari defterler
1 Ocak 2026’dan sonra kurulacak tüm kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifler Elektronik Ticari Defter Sistemi kapsamına girecekler.
