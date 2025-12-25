Yeni yılda vergide yeni uygulamalar geliyor

2026 yılı Türkiye ekonomisinin ana gün­deminde enflasyonla mücadele ve yapı­sal reformlar sanayi üretiminde yavaşla­ma, rekabetçi sektörlerde pazar payını ko­rumak ve yeşil dönüşüm gibi konular yer alacak. Yeni yılda Maliye yönetiminin gün­deminde ise kayıtdışı ekonomi ile mücade­le, dijital vergi uygulamalarının ve dijital vergi denetimlerinin artırılması, izaha da­vet uygulamasının kapsamının genişletil­mesi ve saha denetimlerinin artırılması gi­bi konular olacak.

2026 yılı da 2025 yılında olduğu gibi enflasyonu, ekonomiyi ve ver­giyi çokça konuştuğumuz bir yıl olacak gibi görünüyor. 2026 da kaldırılan vergi uygu­lamaları ve uygulamaya yeni girecek olan bazı vergisel düzenlemeleri hatırlayalım.

Enflasyon düzeltmesi kaldırıldı

Mecliste kabul edilen yasal düzenleme­ye göre, 2025 hesap dönemi ile geçici ver­gi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci madde­si kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına ba­kılmaksızın mali tablolar enflasyon dü­zeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhur­başkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

Kâğıt fatura dönemi sona eriyor

573 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 01.01.2026 tarihinden itibaren tüm faturalar ya e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorun­dadır. Böylelikle kağıt fatura dönemi sona erecek ve e-Arşiv Fatura uygulaması tüm mükellefler için standart hale gelecektir.

Para transferlerine sıkı takip

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MA­SAK), 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gi­recek Tebliğ taslağına göre para transfer­lerinde yeni bir döneme giriyoruz.

Tebliğ taslağına göre;

200.000 – 2.000.000 TL arası nakit iş­lemlerde en az 20 karakterlik işlemin ma­hiyetini belirtir somut açıklama zorunlu.

2.000.001– 20.000.000 TL arası na­kit işlemlerde: Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.

20.000.001 TL ve üzeri nakit işlemlerde İşlemin kaynağına ilişkin belge ve detaylı açıklama yapılması gerekli. Para transfe­rinde gerekli bilgi ve belgeleri sunulmaz­sa, işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Basit usulde vergileme kapsamı daraltılıyor

Gelir Vergisi Kanununda yapılan de­ğişiklikle, Büyükşehir belediyesi olan il­lerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mü­kellefler gerçek usulde vergilendirilecek. Buna göre ticari taksiler, dolmuş, mini­büs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacı­lığı yapanlar basit usulden yararlanama­yacak. 13 büyükşehirde imalat, alım sa­tım, otel, lokanta gibi basit usul kapsamı dışında olan faaliyetler, diğer 17 büyük­şehirde de kapsam dışına çıkarılıyor. Bu mükellefler 2026 yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirecekler.

Karşıt inceleme tutanakları dijital ortamda düzenlenecek

Dijital vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eki olan karşıt inceleme tutanakları da di­jital vergi dairesi üzerinden düzenlene­cek, onaylanacak ve elektronik ortamda gönderilecek. Karşıt inceleme tutanak­larının yeminli mali müşavirler tarafın­dan dijital vergi dairesi üzerinden oluş­turulmasına, onaylanmasına ve gönde­rilmesine 1/1/2026 tarihinden itibaren ihtiyari olarak başlanacak ancak bu tuta­naklar 1/7/2026 tarihinden itibaren zo­runlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

Elektronik ticari defterler

1 Ocak 2026’dan sonra kurulacak tüm kollektif, komandit, anonim, sermaye­si paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifler Elektronik Ti­cari Defter Sistemi kapsamına girecekler.