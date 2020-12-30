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Yeni yılla birlikte reform süreci hızlanacak

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Ekonomi ve hukuk reformunda yeni yılla birlikte sürecin hızlanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, reform sürecine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten adımlar atılacağını belirtti. Yargı reformu strateji belgesinin eksik olan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Turan, yapılan çalışmanın Ocak ayında Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) sunulmasını burada yapılacak değerlendirmelerin ardından Meclis aşamasının başlayarak teklife dönüşmesini planladıklarını açıkladı. Mecliste gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde bir yol haritası oluştuğuna dikkat çekerek, reform çalışmalarının adalet ve ekonomi olmak üzere iki ayak üzerinde yürütüldüğünü kaydetti.

TEKNOPARKLAR TEKLİFİ YENİ YILDA KANUNLAŞACAK

Yeni yılda hukuk ve ekonomi reformu dışında Meclis gündemine gelecek öncelikli işler hakkında bilgi veren Turan, istihdamın artırılması ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayacak teknoparklarla ilgili yasa teklifini de öncelikli olarak ele alacaklarını açıkladı. HDP’nin kapatılması konusunda yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine Turan, parti kapatmanın dışında başka yaptırımlar olduğuna da dikkati çekti. AK Parti’nin Türkiye’de parti kapatmanın faydası olmadığından hareketle kapatmayı zorlaştıran anayasa değişikliğine öncülük yaptığını belirten Turan, hiçbir ülkede devleti yıkmak isteyen partiye izin verilmeyeceğini belirtti. Hazine yardımının kesilmesi, terörle bağlantılı vekilin vekilliğinin düşürülmesi gibi ara formüller bulunduğunu hatırlatan Turan, bunların yargı tarafından değerlendirilebileceğini kaydetti. AİHM’nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını ise ‘hukuki değil, siyasidir” şeklinde değerlendiren Turan, “6-8 Ekim’de yaşananların bir AB ülkesinde yaşandığını düşünün, nasıl karar verirlerdi? Türkiye olarak biz de isteriz taraf olduğumuz tüm uluslararası kurumların kararlarına uyulsun, AİHM kararına uyulsun. Ama AİHM kararının ne kadar hesabi, siyasi olduğu aşikar değil mi? AİHM, Refah Partisi’nin kapatılmasında, başörtüsü davalarında verdiği kararlarda ne kadar adilse, Demirtaş kararında da o kadar adil” dedi.

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