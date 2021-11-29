Yeni yolda yeni ayakkabı gerek

Ekonomide “yeni rota” netleşti. Belli ki faiz indirimi sürecek. Nitekim Cumhurbaşkanı; “kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdama yol açar” diyerek bu yoldan dönülmeyeceğini açıkladı. Yetmedi; “bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam, olamam” diyerek kararlılık vurguladı.

Belli ki bu yeni yol, en azından bir süre ekonominin rotası olacak. Zaten “ekonomik programdan dönüş yok” beyanı da zaten yola çıkıldığının net işareti ve geri dönülmez noktanın da aşıldığının habercisi…

Aslında buna yeni yol da diyemeyebiliriz, zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu sürecin içinde bulunuyoruz. Zaman zaman sıkı para politikası denemeleri olduysa da ağırlık olarak faiz indirim süreci hayata geçirilmeye çalışıldı.

TESPİT tamam da bize ÖNERİ gerek

Şimdi bu yeni yola ilişkin hayati sorulara cevap aramamız gerekiyor. Üniversiteler, ekonomistler, hangi görüşten olursa olsun bilimle, matematikle, piyasa deneyimiyle yetkinliği olan herkesin bu yeni yola dair şu iki soruya cevap araması şart. 1-Bu yüksek kurla sanayi nasıl baş edecek? 2-Bu düşük faizle bankalar nasıl mevduat toplayıp kredi yaratacak?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dünyada yaklaşım nasıl? Daha önce böyle bir ekonomik model uygulandı mı?

Dünyada ilk defa böylesi salgın yaşanıyor ve merkez bankaları çözüm yaratma telaşında... Türkiye’de de daha önce bu model denenmedi.

Yüksek döviz, düşük faiz bizi nereye doğru taşır?

Bu konunun üzerinde çok iyi çalışılması ve sektörlerden gelen seslerin mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Hem dünya, hem de Türkiye için zorlu bir süreçteyiz zira…

SALGININ PİK DÖNEMİ SONRASI ENFLASYONUN SEYRİ

Salgının pik dönemi geride kaldı ve ülkelere enflasyonu bıraktı. Şimdi tüm dünya, enflasyon kıskacında… Son olarak Deutsche Bank’ın “2022 Yılı Global, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Ekonomik Görünümü” raporu, enflasyonun yapışkan hale geldiğine işaret ediyor.

Merkez bankaları enflasyon için çok hızlı aksiyon almasına rağmen salgın, ekonomileri derinden sarstı. Üstelik bu tüketici talebinin patlama yaptığı türden bir enflasyon da değil. Başta tedarik sıkıntıları olmak üzere artan emtia ve gıda fiyatlarının tetiklediği bir enflasyon…

Ülkeler bununla başa çıkmak için faizi aşağı çekmeye çalışıyor. Faiz aşağı geldikçe de para farklı alanlara kayıyor. Varlık balonları oluşuyor. Bu süreçte Türkiye’nin ekonomide uyguladığı model için bütün dinamikleri göz önünde bulundurması şart.