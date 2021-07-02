Yeni yüzüne kavuşan “Sanat Sokağı” hayırlı olsun

15 Ocak 2020 tarihinde gazetemizde yayınlanan makalemde “Sanat Sokağı” ile ilgili şu ifadelere yer vermiştim: “2003’te Diyarbakır’a geldiğimde kentin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı, gelen misafirlerimizi göğsümüzü gere gere getirdiğimiz ve varlığı ile kent imajına ciddi katkılar sunan bir sokaktı Sanat Sokağı... Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır bu sokakta faaliyet gösteren esnaf ve yatırımcı dostlarımla bir araya geldim. Sokağın hali ile ilgili onlara sitem etmeye yeltendim ki hemen karşı tepkiler geldi. ‘Çok girişimlerimiz var ama sonuç alma noktasında bir şeyler eksik gidiyor’ dediler... Naçizane fikrim, Sanat Sokağı’na gereken değer ve önemin verilmesidir. Hem buradaki esnafın kalkınması hem de kentin imajına katkı sunulması açısından bu önemli bir konu. Hatta sokağın ismi sadece Sanat Sokağı olarak anılmamalı, yapılacak yatırımların ardından, Kültür ve Sanat Sokağı olarak ismi değiştirilmeli… İnanıyorum ki Sanat Sokağı için de adımlar atılacak ve atılacak adımlara vesile olacak her kuruma ve her kişiye biz yine buradan teşekkür etme şansı bulacağız.”

Şimdi o teşekkürü etme vaktimiz. Hem Diyarbakır için hem de ofis semtinin imajına çok ciddi katkılar sunan “Sanat Sokağı” ve ofis esnaf ve sakinleri için.

Vali Münir Karaloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Ayhan Kadran’ın çalışmaları ile Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuştu. Sokakta gerçekten en ufak detaylar dahi düşünülerek çalışmalar yapıldı ve proje tamamlandı. Sokakta, hemen hemen her gün başta canlı müzik olmak üzere birçok etkinlik yapılıyor. Esnafın, sokak sakinlerinin yüzü gülüyor. Sokakta yaşanan değişimi, uzun süre sokağa gelmeyen ve yapılan yatırımın ardından gelip gören eş dost akrabadan daha net anlayabiliyoruz. Herkesten çok olumlu ve şaşkınlık belirten cümleler duyuyoruz. En önemli cümle de: “Sanat Sokağı ne güzel olmuş.”

Geçtiğimiz günlerde Vali Münir Karaloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kadran, Sanat Sokağı’nda incelemelerde bulundu. Sokakta işletmecilik yapan yakın dostlarım Mustafa Aslanhan ve Mehmet Aktoprak’ın bilgilendirmesi ve davetleri üzerine programı bende takip ettim. Hoşuma giden detay şu oldu. Vali Münir Karaloğlu ve Ayhan Kadran sokağa gelmeden önce herhangi bir hazırlık yapılmadı, sokak olduğu hali ile Vali Bey’i ve Genel Sekreter Ayhan Bey’i karşıladı. Ziyaret esnasında canlı müzik ve folklor ekibi sokakta aktivite yapıyordu. Sokak gezisi esnasında canlı müzik yapan grup Karadeniz ezgileri çalıyordu ve o anda başka bir noktada bulunan Diyarbakır yöresi folklor ekibi canlı müzik yapan grubun yanına gelerek Karadeniz ezgileri eşliğinde halaylar çektiler. Benim için duygusal bir andı. Diyarbakır imajı benim en önemsediğim konulardan bir tanesi. Bu imaja katkı sunan herkeste teşekkür etmek de görevim. Bu vesile ile Vali Münir Karaloğlu’na ve Genel Sekreter Ayhan Kadran’a sonsuz teşekkürler. “Başım güzüm üstüne.”